Acht Treffer! Bayern und FCA liefern sich wildes Scheibenschießen – Pavard trifft doppelt

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern war nach der Champions-League-Gala gegen PSG in der Bundesliga im Einsatz. Der FC Augsburg unterlag in der Allianz Arena deutlich. Der Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern München – FC Augsburg 5:2 (4:1) , Sa. 15.30 Uhr

, Sa. 15.30 Uhr Kung-Fu-Tor! Abwehr-Star Pavard schnürt Doppelpack zum 3:1 für die Bayern

Abwehr-Star Pavard schnürt Doppelpack zum 3:1 für die Bayern Doppelschlag! Pavard trifft nach Fallrückziehervorlage von Mané zum 2:1

trifft nach Fallrückziehervorlage von zum 2:1 Der Live-Ticker zum Spiel des FC Bayern gegen FC Augsburg wird fortlaufend aktualisiert

+++ Fazit: Der FC Bayern bleibt nach der CL-Gala unter der Woche auch in der Bundesliga ganz oben. Trotz eines Schock-Stars gegen den FCA zeigte die Mannschaft von Julian Nagelsmann eine – zumindest in der Offensive – über weite Strecken ansprechende Leistung. Drei Gegentreffer sind natürlich für die Ansprüche der Münchner zu viel. Gefährdet war der Bayern-Sieg aber nie. +++

Der FC Bayern feierte mit dem 5:2-Erfolg gegen den FCA ein Schützenfest. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

FC Bayern München - FC Augsburg 5:3 (4:1)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt (ab 83. Blind) - Kimmich - Cancelo, Sané, Musiala (ab 78. Gravenberch), Davies (ab 78. Mazraoui) - Gnabry (ab 71. Müller), Mané (ab 71. Tel) FC Augsburg Gikiewicz - Gumny (ab 46. Iago), Gouweleeuw, M. Bauer, Pedersen - Engels (ab 46. Rexhbecaj), Baumgartlinger, Maier, Demirovic (ab 46. Vargas)- Beljo (ab 48. Cardona) , M. Berisha Tore: 0:1 Berisha (2.), 1:1 Cancelo (15.), 2:1 Pavard (19.), 3:1 Pavard (35.), 4:1 Sané (44.), 4:2 Berisha (61./Foulelfmeter), 5:2 Davies (75.), 5:3 Cardona (90.+3)

90.+3 Minute: Ergebniskosmetik. Der FCA verkürzt durch Cardona. Anschließend ist direkt Schluss.

89. Minute: Die Bayern haben hier durchaus die Chance auf den sechsten und siebten Treffer. Aber weder Tel, noch Sané können die Kugel im Tor unterbringen. Sehen wir trotzdem noch ein Tor? Drei Minuten gibt‘s oben drauf.

81. Minute: Das Spiel ist durch. Die Bayern lassen die Kugel laufen und der FCA schaut nur noch zu. Schön, dass Mazraoui nach seiner Herzbeutelentzündung sein Comebach feiert.

Alphonso Davies trifft zum 5:2 für den FC Bayern. © IMAGO/Boris Schumacher

75. Minute: TOOOOOOOOOR! Die Entscheidung. Cancelo flankt von links mit viel Gefühl an die zweiten Pfosten, dort läuft Davies super ein und vollendet sehenswert zum 5:2. Der Kanadier krönt seine starke Leistung heute!

71. Minute: Doppelwechsel beim FC Bayern. Thomas Müller und Mathys Tel sind nun für Gnabry und Mané im Spiel.

65. Minute: Geht hier jetzt noch was in der Allianz Arena? Die Augsburger haben nach dem Treffer wieder Selbstvertrauen und machen etwas mehr Druck. In die Drangphase fährt der FC Bayern über Musiala einen Konter. Sané wird in Szene gesetzt, aber der FCB-Star bekommt keinen guten Abschluss zustande. Noch ist knapp eine halbe Stunde zu spielen.

61. Minute: Tor! Der Anschlusstreffer für den FCA! Sommer lässt einen Flatterball nach vorne abprallen, de Ligt geht hinterher und foult Berisha ganz leicht. Das langt für den Pfiff. Vom Punkt bleibt der FCA-Angreifer dann cool und verlädt Sommer.

54. Minute: Die Spielfreude ist den Bayern nun anzumerken! Sané, Cancelo, Gnabry und Co. lassen die Kugel schön laufen. Am Ende ist es Mané, der zum Abschluss kommt – aber knapp drüber. Schade.

51. Minute: Mané trifft! Doch natürlich steht der Senegalese wieder mal im Abseits. Bitter, aber wohl richtig. Kurz darauf setzt sich Davies aus links toll durch und legt zurück auf Mané, aber dieses Mal verzieht er. Gelingt ihm noch ein Treffer?

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte. Der FCA wechselt vier Mal!

1. Halbzeit

+++ Halbzeit-Fazit: Unterhaltsames Spiel in der Allianz Arena - zumindest, wenn man es mit dem FC Bayern hält. Zunächst verpassten die Augsburger den Münchnern eine kalte Dusche. Berisha (2.) brachte die Fuggerstädter früh in Führung. Anschließend schüttelten die Bayern sich kurz und drehten die Partie innerhalb von wenigen Minuten. Cancelo, Pavard mit einem spektakulären Doppelpack und Sané sorgten im ersten Durchgang schon für klare Verhältnisse. +++

45.+2 Minute: Pause in der Allianz Arena!

FC Bayern gegen Augsburg jetzt live: Sané per Kopf zum 4:1! FCB dreht vor der Pause auf

44. Minute: TOOOOOOOOR! Das 4:1 für den FC Bayern! Mané wird im Strafraum auf links freigespielt, seine Hereingabe kommt flach, Giekiewicz lenkt sie in die Mitte, wo Sané mitgelaufen ist und per Kopf das vierte Bayern-Tor erzielt. Die Entscheidung?

40. Minute: Die Bayern wollen hier noch vor die Pause die Entscheidung! Gikiewicz hält überragend gegen Mané. Bei der darauffolgenden Ecke zielt Gnabry einen Tick zu hoch und setzt das Leder knapp über das Tor.

FC Bayern gegen Augsburg jetzt live: Kung-Fu-Tor! Abwehr-Star Pavard schnürt Doppelpack © IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

35. Minute: TOOOOOOR! WAS FÜR EIN TREFFER! Ein Kopfball von de Ligt wird als Kerze geklärt, Pavard nimmt die herunterfallende Kugel per Kung-Fu-Volley und nagelt das Ding zum 3:1 in den Winkel. Wow!

33. Minute: Die Bayern drücken hier auf den dritten Treffer ...

26. Minute: Intensive Anfangsphase hier in der Allianz Arena! Drei Tore, das dürfte die Zuschauer in jedem Fall freuen. Die Bayern bestimmen nach der Fühung wieter das Spiel. Augsburg wirkt durch den Doppelschlag etwas konsterniert.

FC Bayern gegen Augsburg jetzt live: Doppelschlag! FCB geht in Führung © IMAGO/Eduard Martin

FC Bayern gegen Augsburg jetzt live: Doppelschlag! FCB geht in Führung

18. Minute: TOOOOOOOOR! Die Führung! Und wieder wunderschön! Mané bringt eine Flanke per Fallrückzieher in die Mitte, wo Pavard per Seitfallzieher das 2:1 für die Bayern erzielt!

15. Minute: TOOOOOOOOOOR! Der Ausgleich! Starke Bude von Joao Cancelo! Der Portugiese marschiert von rechts in den Strafraum, zieht einmal auf, legt ihn sich dann auf rechts und jagt das Ding ins lange Eck! Keine Chance für Gikiewizc!

11. Minute: Musiala! Der Youngster lässt einen FCA-Verteidiger stehen, sucht im Strafraum aus spitzem Winkel den Abschluss - aber Gikiewicz hat die Fäuste oben. Beim Abpraller kommt Davies nicht zum Abschluss, weil er ausruscht. Die Bayern sind im Spiel!

5. Minute: Die Bayern sind in den ersten Minuten unsortiert, berappeln sich nach dem frühen Schock langsam. Musiala gewinnt einen Zweikampf im Mittelfeld, sorgt für Überzahl und bedient Gnabry. Der sucht Sané, anstatt den Abschluss zu suchen – Chance vertan.

FC Bayern gegen Augsburg jetzt live: Kalte Dusche! FCA führt nach wenigen Sekunden © IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

FC Bayern gegen Augsburg jetzt live: Kalte Dusche! FCA führt nach wenigen Sekunden

2. Minute: Tor! Kalte Dusche für den FC Bayern! Pavard und Cancelo sehen nicht gut aus, Berisha legt den Ball schön über die Bayern-Verteidiger und vollendet eiskalt zur frühen Fühung!

1. Minute: Anstoß! Der Ball in der Allianz Arena rollt. Schiedsrichter ist Florian Badstübner.

+++ 15.31 Uhr: Der Anpfiff verzögert sich, weil ein Riss im Tornetz des FC Bayern ist. Yann Sommer hatte es gemeldet, nun wird‘s geflick und es dürfte gleich losgehen.

+++ 15.25 Uhr: Jetzt wird die Aufstellung des FC Bayern vorgelesen – und sofort ist Allianz Arena on fire! Und was sagte Nagelsmann nun zum Spiel heute? Der Bayern-Coach erartet „die richtige Mentalität mit der Bereitschaft, in jedem Spiel zu investieren. Auch in der Bundesliga.“, so der Coach bei Sky: „Wichtig ist, dass wir das immer hinkriegen. Wenn wir 120 Prozent erreichen, sind wir eines der besten Teams in Europa.“

+++ 15.21 Uhr: Leon Goretzka und Daniel Caligiuri umarmen sich vor der Partie gerade auf dem Rasen sehr lange und freuen sich offenbar, dass sie sich wieder sehen. Beide spielten gemeinsam beim FC Schalke. Heute tragen beide rot und weiß – allerdings für unterschiedliche Teams.

+++ 15.16 Uhr: Was Nagelsmann wohl zur Aufstellung sagen wird? Der Bayern-Trainer war soeben bei Sky in der Vorberichterstattung zu Gast.

+++ 14.57 Uhr: In gut einer halben Stunde geht‘s in der Allianz Arena los. Es ist zwar kalt, aber immerhin schaut die Sonne immer mal wieder raus.

+++ 14.38 Uhr: Bitter für Ryan Gravenberch. Trotz XXL-Rotation bleibt kein Platz für den Youngster in der Bayern-Startelf. Auch Noussair Mazraoui sitzt zunächst nur auf der Bank. Vielleich gibt ihm Nagelsmann ein paar Minuten?

FC Bayern gegen Augsburg heute live: Nagelsmann bringt Sané, Mané und Gnabry

+++ 14.20 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Gleich fünf Stars rotiert Nagelsmann im Vergleich zum PSG-Spiel auf die Bank. Müller, Goretzka, Coman, Choupo-Moting und CL-Held Stanisic schauen zunächst zu oder sind gar nicht dabei. Dafür starten Gnabry, Cancelo, Mané, Sané und Pavard.

FC Bayern gegen Augsburg heute live: PSG-Held auf der Bank! Nagelsmann bringt Sané, Mané und Gnabry © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

+++ 13.57 Uhr: In einer knappen halben Stunde sollten die Aufstellungen reingeflattert kommen. Man darf gespannt sein, ob Nagelsmann seine Bayern nach dem kräftezehrenden PSG-Spiel vom Mittwoch groß umbaut. Denn allzu gefestigt zeigten sich die Münchner in der vergangenen Wochen nicht.

München – Kommt nach der Party der Kater? Der FC Bayern feierte unter der Woche den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Gegner war kein geringeres Team als die Star-Truppe von PSG. Dementsprechend könnte der deutsche Rekordmeister in den kommenden Wochen mit breiter Brust auftreten.

Joshua Kimmich machte nach dem PSG-Spiel eine Ansage. Ob er Julain Nagelsmann damit glücklich macht? © IMAGO / Eibner / Sven Simon

FC Bayern gegen Augsburg heute live: Unruhe um Kimmich kurz vor

Am Samstag heißt es nun aber wieder: Bundesliga! Da ist der FC Augsburg zum Derby in der Allianz Arena zu Gast. Vor der Partie gab es ein wenig Aufregung um Joshua Kimmich, der nach dem PSG-Spiel überraschend nicht mit den Journalisten reden wollte. „Ich rede erst am Samstag nach dem Sieg über den FCA“, sagte der 27-Jährige und zog von dannen.

Man darf gespannt sein, ob die Bayern gegen den FCA siegen. Gut möglich, dass Julian Nagelsmann seinem Team eine XXL-Rotation verordnet. Eric Maxim Choupo-Moting fällt definitiv aus. Leroy Sané und Joao Cancelo bekamen vom Bayern-Trainer dagegen eine Startelf-Garantie.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern gegen Augsburg heute live: XXL-Rotation von Nagelsmann?

Mit einem Sieg könnten die Münchner den BVB wenig unter Druck setzten. Die Dortmunder müssen am Abend (18.30 Uhr) immerhin im Revierderby beim FC Schalke 04 ran. Aber zunächst muss der FC Bayern gegen den FCA seine Hausaufgaben machen. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak