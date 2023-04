„Beratungsresistent“ und „schnell beleidigt“: Nagelsmann-Aus bei Bayern-Bossen wohl seit Februar Thema

Von: Janik Boeck

Das Nagelsmann-Aus kam für Außenstehende überraschend. Die Bayern-Bosse berieten wohl seit Februar darüber. Grund soll eine „Beratungsresistenz“ gewesen sein.

München – Zum Start seiner Amtszeit wirkte es wie die Faust auf dem Auge – Julian Nagelsmann und der FC Bayern München passten scheinbar perfekt zusammen. Umso überraschender kam die Entlassung des 35-Jährigen im März 2023. Zumal die Münchner in sämtlichen Wettbewerben noch im Titelrennen sind. Intern war die Entlassung wohl alles andere als plötzlich. Informationen der Bild zufolge berieten die Bayern-Bosse seit Februar über Nagelsmann.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: Vereinslos Letzter Verein: FC Bayern München

Julian Nagelsmann beim FC Bayern gefeuert – Bayern-Bosse sprachen wohl seit Februar darüber

Nach der Entlassung des Ex-Trainers ließ sich Sportvorstand Hasan Salihamidžić immer wieder zitieren: „Wir haben bis zur letzten Sekunde an Julian geglaubt“. Einem Bericht der Sport BILD zufolge waren diese Worte eher heiße Luft. Intern berieten ddie Bayern-Bosse wohl schon seit einer Aufsichtsratsitzung im Februar 2023 über Nagelsmann.

Auslöser sei wohl der Ausraster Nagelsmanns nach dem Spiel gegen Gladbach gewesen. Darüber hinaus sei ihm nachgesagt worden, „beratungsresistent“ und „zu schnell beleidigt“ zu sein. Er habe außerdem seine Spielidee über die Stärken einzelner Spieler gestellt. Knapp einen Monat später wurde Julian Nagelsmann beim FC Bayern durch Thomas Tuchel ersetzt.

Julian Nagelsmann fliegt bei Bayern raus – Gerüchteküche brodelt

Wenn der Rekordmeister so urplötzlich den Trainer wechselt, sorgt das dafür, dass die Gerüchteküche zu brodeln beginnt. Es gibt inzwischen diverse Gerüchte zu geschädigten Verhältnissen zwischen dem 35-Jährigen und einigen Spielern. So soll Julian Nagelsmann mit Sadio Mané aneinandergeraten sein.

Inwiefern solche Gerüchte stimmen, lässt sich aufgrund ihrer Vielzahl nur schwer abschätzen. Im Nachhinein werden bei derlei Geschichten gerne mal Elefanten aus Mücken gemacht. Fakt ist, dass neben Nagelsmann auf mehrere Trainer beim FC Bayern gehen müssen.

Bayern-Bosse feuern Julian Nagelsmann – Kritik an Führungsetage wird lauter

Nach der Entlassung steht nicht nur der Ex-Trainer auf dem öffentlichen Prüfstand. Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn erklärten das Nagelsmann-Aus zwar, warfen aber weitere Fragen auf. Langsam lässt sich nämlich ein Muster erkennen. „Brazzo“ soll durch einen Zwist bereits Hansi Flick vergrault und zum DFB getrieben haben.

Durch die neuerliche Entlassung eines Trainers wird die Kritik entsprechend lauter. Die Frage, was aus dem Sportvorstand beim FC Bayern wird, bekommt immer mehr Berechtigung. Schließlich sollte mit Julian Nagelsmann eine Ära beim FC Bayern beginnen. Stattdessen muss man an der Isar etwas tiefer in die Tasche greifen.