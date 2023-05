Ex-Trainer ten Hag will offenbar Gravenberch: Folgt Bayern-Juwel dem Lockruf auf die Insel?

Von: Antonio José Riether

Für Ryan Gravenberch war die erste Saison beim FC Bayern nicht einfach. Sein ehemaliger Trainer schielt nun offenbar auf den unzufriedenen Niederländer.

München – Am vorletzten Spieltag fand sich FC-Bayern-Profi Ryan Gravenberch beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft in Bremen in der Startelf wieder – jedoch erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Am Samstag saß der Niederländer, der bereits mehrfach seine Unzufriedenheit angedeutet hatte, gegen Schalke wieder wie gewohnt auf der Ersatzbank. Offenbar beobachten mehrere Klubs den Münchner Sommerneuzugang, sein Ex-Trainer Erik ten Hag wünscht sich offenbar eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Spieler.

Ryan Gravenberch Geboren:\t \t \t \t 16. Mai 2002 in Amsterdam (Niederlande) Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2027 Länderspiele: 11 für die Niederlande (1 Tor)

Ryan Gravenberch stand nur zweimal in der Bundesliga-Startelf des FC Bayern

Mit hohen Erwartungen wechselte Gravenberch im Sommer von Ajax Amsterdam zum FC Bayern, der 18,5 Millionen Euro für die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldmanns in die Hand nahm. Wirklich angekommen ist der elfmalige Nationalspieler aber nach fast einer Saison noch nicht, meist kommt er nur als Einwechselspieler von der Bank. Die Konkurrenten auf seiner Position, Leon Goretzka und Joshua Kimmich, konnte er bislang nicht gefährden.

Gravenberch, der trotz seiner wenigen Einsatzzeiten als einer der vielversprechendsten Akteure Europas gilt, durfte nur in zwei Gruppenspielen der Champions League durchspielen, zudem stand er in der ersten Pokalrunde in der Startelf. Ansonsten heißt es jedoch meistens zusehen, in 31 Partien in allen Wettbewerben kommt der 20-Jährige somit auf eine ernüchternde Gesamtzahl von 845 Spielminuten.

Auch unter Thomas Tuchel ist Ryan Gravenberch nur Ersatzspieler

Auch unter Thomas Tuchel änderte sich nicht viel an seiner Rolle, der Coach setzt – bis auf die Ausnahme in Bremen, als Goretzka gelbgesperrt war – auf die Stammkräfte aus der deutschen Nationalmannschaft. Kein Wunder also, dass sich Gravenberch nicht gerade glücklich über seine Rolle als Reservist äußerte. „Ich habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen, also warten wir einfach ab, was passiert“, meinte er bezüglich seiner Zukunft zum Fußballmagazin Voetbal International und ergänzte: „Aber es ist klar, dass diese Rolle nicht meinen Vorstellungen entspricht.“

Auch im Gespräch mit dem Portal Ajax Showtime äußerte er sich zwar kämpferisch, ließ jedoch durchblicken, dass er sich nicht noch eine gesamte Spielzeit auf die Ersatzbank setzen möchte. „Im Idealfall würde ich gerne bei Bayern Erfolg haben. Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chance bekomme, dann muss ich mich vielleicht umsehen“, wurde der gebürtige Amsterdamer zitiert.

Ryan Gravenberch stand während der laufenden Bundesliga-Saison nur zweimal in der Startelf. © H. Langer/imago

Erik ten Hag und Ryan Gravenberch erlebten erfolgreiche Zeit – Manchester United als Wechseloption?

Doch wohin könnte Gravenberch wechseln, sollte er das Projekt in München doch beenden wollen? Der FC Liverpool war in den letzten Wochen immer wieder mit dem Profi in Verbindung gebracht worden, wie Bild mit Berufung auf das Portal Football Insider meldet, soll mit Manchester United der nächste Premier-League-Klub angeklopft haben. Das könnte vor allem an Chefcoach Erik ten Hag liegen, der Gravenberch bestens kennt.

Ten Hag, der von Dezember 2017 bis Sommer 2022 als Trainer für Ajax verantwortlich war, war einer der Förderer des Mittelfeldjuwels. Mit 16 Jahren feierte Gravenberch unter ten Hag sein Debüt in der ersten Liga und drei Tage später im niederländischen Pokal. Auch sein erstes Europa-League-Spiel bestritt er mit 17 Jahren unter dem ehemaligen Ajax-Coach, sein erstes Champions-League-Spiel im Alter von 18 Jahren fand ebenfalls unter den Augen des heutigen Manchester-United-Trainers statt. Gemeinsam feierten sie drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege, ehe beide den Hauptstadtklub verließen.

Gravenberch-Wechsel unwahrscheinlich – langfristiger Vertrag in München

Spieler und Trainer kennen sich aus über 100 gemeinsamen Pflichtspielen, eine Erfolgsgarantie für die Zukunft ist dies jedoch lange nicht. Auch Gravenberchs lange Vertragslaufzeit in München – die Bayern sicherten sich seine Dienste bis 2027 – spricht klar gegen einen Wechsel. Gravenberch wolle auf seine Chance „warten“ und „wirklich wieder Woche für Woche spielen“, wie er im Interview mit Voetbal International bekräftigte. Auch diese Kampfansage klingt nicht unbedingt nach einer Flucht im Sommer.

Zwar bekommt Gravenberch in der kommenden Transferperiode mit Konrad Laimer einen zähen Konkurrenten vor die Nase gesetzt, dennoch sollte er in seinem zweiten Jahr keine schlechteren Karten auf eine gewichtige Rolle im Team haben, als der RB-Leipzig-Abräumer. Es bleibt also abzuwarten, wie er mit der Situation umgeht. Ganz ausgeschlossen bleibt ein Transfer angesichts der Schnelllebigkeit des Geschäfts nicht. Der Trainerwechsel beim FC Bayern hatte zuletzt gezeigt, dass im Fußball wirklich alles möglich ist. (ajr)