Experte Hamann überrascht von Vorgehen des FC Bayern

Von: Christoph Wutz

Der FC Bayern sucht nach wie vor nach einem neuen Sportvorstand. Didi Hamann kritisierte die Vorgehensweise der Münchner jetzt deutlich.

München – Nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic ist der Posten des Sportvorstands beim FC Bayern München noch immer unbesetzt – und das bereits seit einigen Wochen. Kürzlich kündigte Präsident Herbert Hainer an, die Bayern werden sich auf der Suche nach einem Nachfolger ausreichend Zeit lassen. Für Experte Didi Hamann kommt diese Gangart des Rekordmeisters überraschend.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter: 49 Jahre), Waldsassen Stationen als Spieler: u. a. FC Bayern München, Newcastle United, FC Liverpool Karriereende: 2011 Tätigkeit nach der Spielerkarriere: TV-Experte bei Sky

Hainer und Hamann bei Bild-TV – Bayern-Präsident gelobt „Qualität vor Schnelligkeit“ bei Sportvorstand-Suche

Am Sonntag waren Hainer und Hamann in der Sendung „Die Lage der Liga“ bei Bild TV zu Gast. Dabei kam auch die Suche der Bayern nach einem neuen Sportvorstand zur Sprache. Der siebenköpfige Rat, der die Transfergeschicke der Bayern derzeit leitet, solle keine Dauerlösung sein. „Prinzipiell wollen wir einen Sportvorstand haben“, sagte Hainer – mit einer deutlichen Einschränkung: „Hier geht Qualität vor Schnelligkeit“, so der FCB-Präsident in der TV-Show.

Als „gelungenes“ Beispiel führte er die Saison 2016/17 an, als die Münchner ein Jahr ohne Sportvorstand gewesen waren. „Als damals Matthias Sammer wegging, hatten wir über ein Jahr keinen Sportvorstand und wir sind trotzdem deutscher Meister geworden“, sagte Hainer. Der Präsident des Rekordmeisters verwies auch darauf, dass die Kandidaten – derzeit gilt Leipzigs Max Eberl als Top-Favorit auf den vakanten Bayern-Posten – „in der Regel“ vertraglich an andere Vereine gebunden sind.

Der FC Bayern um Präsident Herbert Hainer (l.) sucht noch immer nach einem neuen Sportvorstand. Didi Hamann (r.) zeigte sich überrascht vom Vorgehen der Münchner. © Imago / Sven Simon / Revierfoto

Zeitnahe Verpflichtung eines neuen Bayern-Sportvorstands für Hamann „unheimlich wichtig“

Hamann reagierte prompt auf Hainers Äußerungen: „Es gibt so viele Themen, das ist ja mehr als ein Full-Time-Job. Das sind Aufgaben, die keiner allein bewältigen kann“, sagte der ehemalige Nationalspieler. Es sei in den Augen Hamanns „unheimlich wichtig, dass sie einen holen.“

Auch auf Hainers Sammer-Vergleich ging der 49-Jährige, der aktuell hauptsächlich als TV-Experte arbeitet, ein. Dieser sei unpassend. Schließlich habe damals „nicht diese Unruhe bei den Bayern“ geherrscht, befand Hamann, der unlängst auch die Art und Weise der Freistellung von Salihamidzic und Oliver Kahn beklagt hatte.

„Da unterschätzen sie möglicherweise die Lage“ – Hamann „überrascht“ von Sportvorstands-Suche beim FCB

Der Champions-League-Sieger von 2005 prophezeite weitere Störgeräusche bei frühem Misserfolg in der nächsten Saison – vor allem rund um FCB-Coach Thomas Tuchel: „Sollte der Start nicht so klappen, brauchst du einen, der den Trainer schützt. Daher ist es wichtig, dass diese Position schnell besetzt wird“, forderte der Ex-Profi.

Er sei daher „überrascht, dass sie sagen, im nächsten Sommer ist auch okay“, sagte Hamann – und warnte die Bayern-Bosse: „Da unterschätzen sie möglicherweise die Lage“ so der 49-Jährige in der TV-Sendung. Zuletzt hatte Hamann einen baldigen Abgang des Münchner Trainers Tuchel in den Raum gestellt. (wuc)