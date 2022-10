Offiziell! Ex-Bayern-Star Alonso ist neuer Trainer in Leverkusen - Schweizer Seoane entlassen

Von: Patrick Mayer, Christoph Klaucke

Xabi Alonso löst den erfolglosen Gerardo Seoane als Trainer von Bayer 04 Leverkusen ab. Der Schweizer muss nach einem verkorksten Saisonstart gehen. Ex-Bayern-Spieler Alonso kehrt damit in die Bundesliga zurück.

Update vom 5. Oktober, 18.50 Uhr: Jetzt ist es offiziell! Bayer Leverkusen hat die Trennung von Coach Gerardo Seoane bekannt gegeben. Neuer Trainer wird nach Vereinsangaben Xabi Alonso. Der 40-jährige Spanier absolvierte zwischen 2014 und 2017 insgesamt 117 Pflichtspiele (neun Tore und zwölf Vorlagen) für den FC Bayern. In dieser Zeit wurde er mit den Münchnern dreimal in Folge Deutscher Meister und ein Mal DFB-Pokalsieger (2016).

Nach seinem Engagement in der Isarmetropole hatte Alonso seine Spielerkarriere beendet. Er sammelte erste Trainererfahrungen als Jugendcoach bei seinem Ex-Klub Real Madrid. Zwischen 2019 und 2022 betreute er die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Vor dieser Saison war der Europameister (2008, 2012) und Weltmeister (2010) bereits bei Gladbach im Gespräch.

Vorgänger Seoane war in den vergangenen Wochen mit der „Werkself“ in eine tiefe sportliche Krise gerutscht. Nach nur fünf Punkten aus den ersten acht Saison-Spielen stehen die Rheinländer in der Fußball-Bundesliga auf dem vorletzten Platz (17.). In der Champions League holte Bayer 04 nur drei Punkte aus den ersten drei Gruppenspielen. Zudem war der Klub in der ersten Runde des DFB-Pokals spektakulär an Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg (3:4) gescheitert.

Der 43-jährige Schweizer Seoane hatte den Trainerjob in Leverkusen am 1. Juli 2021 angetreten. Zuvor hatte er mit den BSC Young Boys aus Bern dreimal in Folge die Meisterschaft (2019, 2020, 2021) in seinem Heimatland gewonnen und damit eindrucksvoll den Serienmeister FC Basel abgelöst. Schon in seiner ersten Saison bei Bayer 04 gab es trotz eines dritten Platzes in der Bundesliga jedoch Rückschläge.

So verloren die Westdeutschen in der 2. Runde des DFB-Pokals daheim gegen den Zweitligisten Karlsruher SC (1:2). In der Europa League war Leverkusen im Achtelfinale deutlich an Atalanta Bergamo (2:3, 0:1) aus Italien gescheitert. Das 0:2 (0:0) am Dienstagabend in der Königsklasse beim FC Porto war schließlich Seoanes letztes Spiel an der Seitenlinie des DFB-Pokalsiegers von 1993. So lange wartet die „Werkself“ schon auf einen Titel. Jetzt übernimmt ein früherer Münchner.

Nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen: Gerardo Seoane. © IMAGO / Jan Huebner

Xabi Alonso vor Bundesliga-Rückkehr – FC Bayern wäre indirekt beteiligt

Update vom 5. Oktober, 14.40 Uhr: Bayer 04 Leverkusen entlässt seinen Trainer Gerardo Seoane, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet. Nachfolger soll demnach Ex-Bayern-Spieler Xabi Alonso werden. Es wäre der erste Trainerjob im Profibereich für den 40-jährigen Spanier. Laut der spanischen Zeitung Marca soll der ehemalige Welt- und Europameister einen Vertrag bis Sommer 2024 erhalten.

Erstmeldung vom 5. Oktober, 12.42 Uhr: München/Leverkusen – Der FC Bayern könnte einem seiner Ex-Stars zu dessen erstem Trainerjob im Profibereich verholfen haben. Xabi Alonso soll laut übereinstimmenden Medienberichten Topkandidat bei Bayer 04 Leverkusen als möglicher Nachfolger von Gerardo Seoane sein.

Der FC Bayern fertigte Leverkusen am vergangenen Freitag mit 4:0 ab und stürzte die Werkself auf einen direkten Abstiegsplatz. Am Dienstagabend kassierten die Rheinländer mit dem 0:2 in der Champions League beim FC Porto die nächste Pleite. Die Leverkusener Chefetage hat sich bereits im Vorfeld Gedanken um die Trainerposition gemacht – womöglich fällt die Wahl auf Xabi Alonso.

Xabi Alonso: Ex-Bayern-Star als Trainer in Leverkusen im Gespräch

Xabi Alonso steht laut ESPN als Nachfolger von Trainer Gerardo Seoane in Leverkusen in den Startlöchern, sollte der Schweizer entlassen werden. Nach Kicker-Informationen ist der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern sogar der Topfavorit.

Alonso startete seine Trainerlaufbahn in der Jugend von Real Madrid. Nach einem einem Jahr übernahm der Spanier für drei Spielzeiten die zweite Mannschaft von Real Sociedad und ist seit Sommer ohne Job. Eine neue Herausforderung für den 40-Jährigen könnte nun mit der Rückkehr in die Bundesliga erfolgen.

Ex-Bayern-Spieler Xabi Alonso könnte als Trainer in die Bundesliga zurückkehren. © Christian Kolb/Imago

Xabi Alonso ist Top-Kandidat als Seoane-Nachfolger

Ob Seoane am Samstag in der Bundesliga gegen Schalke noch auf der Leverkusener Trainerbank sitzt, ist nach der achten Niederlage im zwölften Pflichtspiel dieser Saison mehr als fraglich. „Ich bin ein pragmatischer Mensch. Am Ende zählen die Ergebnisse“, erklärte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro zuletzt und legte im Doppelpass offen, dass man sich bereits nach einem möglichen Nachfolger umschaue, sollte die Krise weiter anhalten.

Xabi Alonso galt als Spieler als Lenker und Denker im Mittelfeld. Mit Ballbesitzfußball und offensivem Spielstil könnte der Welt- und Europameister der technisch hochveranlagten Leverkusener Mannschaft neues Leben einhauchen. Die ambitionierte Werkself liegt bereits zehn Punkte hinter der erneut anvisierten Qualifikation für die Champions League.

Auch Karl-Heinz Rummenigge ist von den Trainer-Qualitäten Alonsos überzeugt. „Ich glaube, dass er mal ein Trainer sein wird, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft möglicherweise von Interesse sein kann“, sagte der frühere Bayern-Boss vor zwei Jahren in der Bild. Mit einem Bundesliga-Engagement in Leverkusen könnte sich Alonso gewissermaßen für den FC Bayern empfehlen.

Xabi Alonso beendete in München 2017 seine Karriere als Spieler beim FC Bayern. Pep Guardiola holte den Basken im Sommer 2014 kurz vor Transferschluss von Real Madrid als Wunschspieler fürs Mittelfeld an die Säbener Straße. In drei Jahren absolvierte Alonso 117 Spiele für die Bayern und erzielte neun Tore.

Mehr als fünf Jahre später könnte ihm sein Ex-Klub indirekt zum ersten Trainerjob verhelfen. Die Bayern holten sich durch den Kantersieg gegen Leverkusen verloren gegangenes Selbstvertrauen zurück und fertigten in der Champions League auch Viktoria Pilsen ab. (ck)