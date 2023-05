Lewandowski-Botschaft für den FC Bayern: Barca-Star meldet sich mit Meister-Motivation

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Robert Lewandowski hat beim FC Bayern München eine große Lücke hinterlassen. Jetzt melder er sich mit einer Meister-Motivation.

Paris – Der FC Bayern München sucht nach einem neuen Mittelstürmer. Es gab Zeiten, da war diese Aussage an der Säbener Straße undenkbar, weil man Robert Lewandowski hatte. Dieser hatte sich im vergangenen Sommer aber dazu entschieden, nach acht Jahren ein neues Kapitel aufzuschlagen. Seitdem trifft der Pole für den FC Barcelona.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen Vereine (u. a.): Lech Posen, Borussia Dortmund, FC Bayern, FC Barcelona Marktwert: 40 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Robert Lewandowski: „Ich bin immer für Bayern München“

Das bedeutet aber nicht, dass Lewandowski seinen ehemaligen Kameraden nicht mehr die Damen drückt. Der mittlerweile 34-Jährige hatte mit seinem schier ewig andauernden Kampf für einen Barcelona-Wechsel zwar für einigen Unmut in München gesorgt. Wenn es aber um die Frage geht, welcher seiner beiden Ex-Vereine – also Dortmund oder Bayern – Deutscher Meister werden soll, dann ist die Antwort klar: „Ich bin immer für Bayern München.“

Worte, die bei den Bayern-Fans aufgrund der aktuellen Situation (Bundesliga spannend wie nie, frühes Aus in Pokal und Champions League, Trainerwechsel, große Unruhen, kein Lewandowski-Erbe in Sicht) sicher große Wehmut auslösen dürften.

Lewandowski-Botschaft für den FC Bayern: Barca-Star meldet sich mit Meister-Motivation

Und „Lewa“ geht im Gespräch mit Sport1, das ihn am Rande der Laureus-Awards-Verleihung in Paris getroffen hatte, sogar noch weiter. „Ich habe gehört, dass viele Menschen in Deutschland und Europa denken, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnt.“

Er selbst ist aber „nicht dafür. Ich drücke den (Bayern-)Jungs immer die Daumen, dass sie gewinnen und zeigen, dass sie die Besten sind. Das werden noch drei spannende Spiele.“

Robert Lewandowski hat klar zum Ausdruck gebracht, für welchen seiner beiden Ex-Klubs sein Herz schlägt. © Xinhua / Revierfoto / Imago

Lewandowski trifft auch in Barcelona und steht kurz vor nächstem Titel

Lewandowski sieht den Rekordmeister in den finalen Bundesliga-Wochen im Vorteil. „Ich denke, dass die Bayern jetzt auf einem guten Weg sind. Klar ist in den letzten Wochen viel passiert, was Auswirkungen auf den Kopf haben kann, aber ich denke, dass Bayern jetzt ein Stück vorne ist.“ Ein „Stück“ lässt sich auch an einer Zahl bemessen: Die Münchner liegen in der Tabelle einen Punkt vor dem BVB.

So eng geht es in Lewandowskis neuer Heimat bei weitem nicht zu. Barcelona ist mit 13 Punkten Vorsprung souveräner Tabellenführer, kann die Meisterschaft schon in Kürze eintüten. Die polnische Tormaschine funktioniert auch in Spanien: Mit 19 Treffern führt Lewandowski die Torschützenliste an.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Fotostrecke ansehen

Lewandowski bald wieder gegen die Bayern? „Damals war es noch zu früh“

„Wir haben viele junge Spieler im Kader, die noch keinen großen Titel gewonnen haben. Das ist dann für sie ein großer Erfolg und kann auch der nächste Schritt in der Karriere sein. Für mich ist es auch wichtig, denn es wäre der nächste Titel im nächsten Land“, erklärte der Mittelstürmer am Rande der Gala weiter. „Ich freue mich sehr, in welche Richtung wir gehen, auch wenn wir als Klub große Probleme gehabt haben. Ich hoffe, dass es noch besser wird.“ Generell gehe es ihm bei Barca „super“.

Eine Rückkehr nach München gibt es also höchstens, wenn es in der neuen Saison in der Champions League zum großen FCB-Duell kommen sollte. Wie es der Zufall wollte, kam es schon im Herbst, also unmittelbar nach Lewandowskis Wechsel, zu Spielen in der Gruppenphase. „Damals war es noch zu früh und für mich war es emotional eine Herausforderung, gegen Bayern zu spielen. Aber jetzt nach den zwei Spielen wäre es vermutlich etwas einfacher“, meinte Lewandowski weiter.

Einen ehemaligen Kollegen hat er im spanischen Titelrennen längst ausgestochen. Dafür hat dieser wiederum noch die Champions League im Visier. Im tz-Interview spricht Real Madrids David Alaba über die anstehendene Aufgabe gegen Manchester City. (akl)