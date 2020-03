RB Leipzig hat vor dem Rückspiel gegen Tottenham Hotspur gute Chancen auf das Erreichen des Champions-League-Viertelfinals. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

RB Leipzig - Tottenham Hotspur (Di., ab 21 Uhr)

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gewannen die Sachsen mit 1:0.

Trotz der Corona-Krise* werden Zuschauer ins Stadion gelassen.

RB Leipzig - Tottenham Hotspur -:- (-:-), Dienstag um 21 Uhr in der Red Bull Arena

RB Leipzig: --- Tottenham Hotspur: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

12.26 Uhr: Während sich RB Leipzig auf den Champions-League-Kracher gegen Tottenham Hotspur vorbereitet, gibt es News aus der Bundesliga*: Das Rheinderby zwischen Gladbach und Köln und das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Der FC Augsburg hat währenddessen einen neuen Trainer vorgestellt.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur im Live-Ticker: Gastgeber treffen in Corona-Zeiten mutige Entscheidung

Update vom 10. März, 9.39 Uhr: RB Leipzig trifft am Dienstagabend in der Champions League auf Tottenham Hotspur. Bereits am Montag wurde bekannt, dass das Spiel definitiv vor Zuschauern im Stadion ausgetragen wird.

Lukas #Klostermann: "Ich bin froh, dass wir morgen unsere Fans im Rücken haben werden. Ein Publikum kann immer noch die nötigen Prozente bei einem Team rauskitzeln und es nach vorne pushen."#RBLSPURS pic.twitter.com/0zICFmRybj — RB Leipzig (@DieRotenBullen) March 9, 2020

Davon kann der deutsche Fußballprofi Robin Gosens derzeit nur träumen. Der Defensivmann spielt in Italien bei Atlanta Bergamo, er lebt direkt in der roten Zone. Jetzt hat er interessante Einblicke in seinen Alltag gegeben.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Gastgebern reicht schon ein Unentschieden

Erstmeldung vom 9. März: Leipzig – Achtelfinal-Debütant RB Leipzig trotzt der Coronavirus-Krise! Entgegen der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen oder zumindest unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen, werden im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (Di., ab 21 Uhr) Zuschauer zugelassen. Nach dem 1:0 in London drei Wochen zuvor genügt den Sachsen bereits ein Unentschieden, um erstmals ins Viertelfinale des wichtigsten Klub-Wettbewerbs im europäischen Fußball einzuziehen.

Aus mehreren Gründen entschied sich die Stadt Leipzig gemeinsam mit dem Klub dafür, Fans Zutritt zum RB-Stadion zu gewähren. So handele es sich bei Großbritannien - also dem Heimatland der Gäste - nicht um ein Risikogebiet. Zudem würde die RKI-Empfehlung zwischen Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen unterscheiden und die Partie finde unter freiem Himmel statt. Auch der zeitliche Faktor habe gegen eine Absage oder ein Geisterspiel gesprochen. „Diese Entscheidung gilt nur für dieses eine Spiel“, betonte Stadtsprecher Matthias Hasberg, der zudem darauf verwies, dass „die Tickets personalisiert und die Zuschauer damit zurückverfolgbar“ seien. Dennoch lässt sich festhalten: Es ist eine durchaus mutige Entscheidung.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Abwehr der Roten Bullen hat sich stabilisiert

RB muss weiterhin auf Kapitän Willi Orban, Ibrahima Konate und Kevin Kampl verzichten. In der Liga geriet das Team von Trainer Julian Nagelsmann zuletzt etwas aus dem Tritt, spielte gegen Bayer Leverkusen (1:1) und beim VfL Wolfsburg (0:0) nur jeweils unentschieden und rutschte damit in der Tabelle auf Rang drei hinter Borussia Dortmund ab. Was aber Mut macht: Seit dem Pokalaus beim 1:3 bei Eintracht Frankfurt Anfang Februar setzte es in sechs Partien nur einen Gegentreffer.

Bei den von José Mourinho trainierten Spurs läuft es derzeit alles andere als rund. Der bis dato letzte Sieg datiert vom 16. Februar, als ein 3:2 bei Aufsteiger Aston Villa gefeiert wurde. Danach folgten die Niederlage gegen Leipzig, Liga-Pleiten beim FC Chelsea (1:2) und gegen die Wolverhampton Wanderers (2:3), das Aus im FA Cup gegen Norwich City (3:4 nach Elfmeterschießen) und jüngst ein maues 1:1 beim FC Burnley.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Gäste vermissen ihre besten Torjäger

Vor allem die langfristigen Ausfälle der beiden Top-Torjäger Harry Kane und Heung-min Son tun dem Team weh. Zudem fehlt Mittelfeldstratege Moussa Sissoko seit Jahresbeginn. Zuletzt attackierte Mourinho - ganz untypisch für ihn - einen seiner Spieler öffentlich. „Er hatte genug Zeit, sich an das Niveau zu gewöhnen“, schoss sich „The Special One“ auf Rekordtransfer Tanguy Ndombélé ein: „Ich weiß, dass die Premier League schwierig ist und manche Spieler viel Eingewöhnungszeit brauchen. Aber ein Spieler mit seinem Potenzial muss uns mehr geben als das.“ Vielleicht gelingt es dem Portugiesen mit diesen Worten aber auch, den 60-Millionen-Euro-Einkauf zur Höchstform anzustacheln.

Die Partie von Borussia Dortmund bei Paris St. Germain findet derweil vor leeren Rängen statt, Pay-TV-Sender Sky hat ebenfalls erste Maßnahmen ergriffen. In der Bundesliga* machen sich die Verantwortlichen derweil ebenfalls auf Geisterspiele gefasst. Wie Sie sich als Stadionbesucher vor dem Coronavirus schützen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

In der Europa League sind im Achtelfinale noch drei deutsche Klubs dabei - wir begleiten alle Partien im Live-Ticker.

Umfrage: Wie denken Sie über Geisterspiele wegen der Corona-Krise?

*merkur.de und tz.de* sind Teil des bundersweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

mg