PSG - RB Leipzig im Live-Ticker: Endspiel für Paris - Tuchel kann wieder auf Mega-Stars setzen

RB Leipzig kann mit einem Sieg gegen PSG einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Bei den Franzosen kehren aber Mbappe und Neymar zurück. Der Live-Ticker.

Paris Saint-Germain - RB Leipzig* -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr auf Sky.

RB Leipzig ist im Prinzenpark bei PSG zu Gast.

Mit einem Sieg könnte der Bundesligist* die Tür zum Achtelfinale der Champions League* weit aufreißen. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Paris - RB Leipzig ist am 4. Spieltag der Champions League bei Paris Saint-Germain* zu Gast. Mit einem Sieg im Prinzenpark können die Sachsen schon fast das Achtelfinale klar machen - dem Vorjahres-Finalisten* PSG würde dann das frühe Aus in der Gruppenphase drohen.

PSG - RB Leipzig im Live-Ticker: RB hat Achtelfinale vor Augen

Vor knapp drei Wochen am 3. Spieltag setzte sich Leipzig zu Hause verdient mit 2:1 gegen PSG durch. Damit nahmen die Sachsen Revanche für das Aus im Halbfinale der Vorsaison. RB-Coach Julian Nagelsmann feierte dabei im 5. Anlauf den ersten Sieg im direkten Duell mit seinem früheren Mentor und PSG-Trainer Thomas Tuchel.

Leipzig hat wie Tabellenführer Manchester United sechs Punkte auf dem Konto, Paris und Basaksehir folgen mit jeweils drei Zählern auf den Plätzen. Mit einem Sieg im Prinzenpark können sich die Roten Bullen eine exzellente Ausgangsposition für die restlichen beiden Spiele verschaffen. Bei einer Niederlage ist aber alles wieder wieder offen.

PSG - RB Leipzig im Live-Ticker: PSG steht unter Druck

„Wir wollen da gewinnen und einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen“, sagte Nagelsmann. Da die Partie für den Gegner Endspielcharakter hat, erwartet Nagelsmann aggressive und offensiv ausgerichtete Franzosen. Um sich mit aller Kraft dagegenzustemmen, gab er seinen Spielern am Sonntag frei. Am Samstag verpasste es RB mit dem 1:1 in Frankfurt in der Bundesliga* mit Tabellenführer Bayern München* gleichzuziehen. Dafür hatte Nagelsmann schon mit Blick auf die Königsklasse dreimal zur Halbzeit gewechselt. „Wir müssen die Belastungen steuern“, erklärte der RB-Coach.

„Der Druck liegt bei Paris“, stellte Nagelsmann klar. Für PSG würde eine Niederlage vermutlich das Aus bedeuten. Ob sich Tuchel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, dann noch auf dem Trainerposten halten könnte, ist zumindest fraglich. „Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen“, sagte Tuchel bei der Pressekonferenz am Montag. Auf die Frage, ob ihm die Verantwortlichen versichert hätten, auch nach dem Leipzig-Spiel noch Trainer zu sein, antwortete Tuchel: „Das ist nicht notwendig.“ Dann richtete er dem Übersetzer lächelnd aus: „Du kannst noch sagen: Wenn es so wäre, würde es mich mehr verunsichern als wenn es nicht so ist.“

PSG - RB Leipzig im Live-Ticker: Tuchel kann wieder auf Mbappe und Neymar setzen

Gegen Leipzig kann Tuchel wieder auf seine beiden Topstars Kylian Mbappe und Neymar zurückgreifen. Mbappe erzielte bei der verpatzten 2:3-Generalprobe in Monaco einen Doppelpack zur 2:0-Pausenführung, Neymar wurde eingewechselt. „Wir brauchen Kylians Tore. Ich hoffe auf eine gute Leistung. Er und Neymar werden entscheidende Spieler sein“, sagte Tuchel.

Dabei nahm er etwas Druck vom brasilianischen Nationalspieler, der wegen einer Corona-Infektion, einer Rotsperre und einer Verletzung immer wieder pausieren musste. „Wir brauchen ihn absolut, aber er ist noch nicht bei 100 Prozent“, sagte der 47-Jährige. „Ich hoffe, dass er mental gut mit der Situation zurechtkommt.“ Auch Nagelsmann erwartet mit den beiden Mega-Stars ein komplett anderes Spiel. „Da kommen zwei außergewöhnliche Spieler zurück“, warnte Nagelsmann: „Neymar und Mbappe kosten so viel wie mein ganzer Kader, aber wir haben die bessere Ausgangsposition.“

Apropos Kylian #Mbappé:



Dieser dürfte, genauso wie #Neymar, am Dienstag gegen #RBL wieder zum Einsatz kommen. Beide verpassten das Spiel in Leipzig verletzungsbedingt. pic.twitter.com/LurKZGhEot — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) November 22, 2020

PSG - RB Leipzig im Live-Ticker: Verletzungs-Sorgen auf beiden Seiten

Trotz der Rückkehr von Mbappe und Neymar ist PSG personell arg gebeutelt. Mit Innenverteidiger Presnel Kimpembe und Idrissa Gueye fehlen zwei Spieler gelb-rot-gesperrt. Zudem fehlen die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer genauso verletzt wie Mauro Icardi und Marco Verratti. Gegen Monaco wurde Kapitän Marquinhos sicherheitshalber geschont.

In der Leipziger Defensive sieht es personell nicht viel besser aus. Die Nationalspieler Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs fehlen weiterhin, auch Nordi Mukiele wird wohl nicht rechtzeitig fit. Zudem fällt Konrad Laimer noch länger aus. (dpa/sid/ck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks