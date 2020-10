Leipzigs Trainer Nagelsmann mit überraschendem Outfit - „Das hat nichts mit den England-Gerüchten zu tun“

RB Leipzig ist in der Champions League bei Manchester United zu Gast. Die Sachsen wollen die Tabellenführung verteidigen. Die Stimmen zum Spiel.

RB Leipzig ist am 2. Spieltag der Champions League gefordert.

Die Roten Bullen sind zu Gast bei den Roten Teufeln von Manchester United.

Beide Teams feierten Auftaktsiege. Die Stimmen zum Spiel.

Manchester - RB Leipzig trifft am 2. Spieltag der Champions League auf Manchester United. Das Gastspiel im Old Trafford ist ein echtes Highlight in der noch jungen Vereinsgeschichte des Klubs.

Beide Teams gehen mit Selbstbewusstsein ins Spiel und wollen nach Siegen zum Auftakt den nächsten Dreier einfahren. Leipzig gewann zu Hause mit 2:0 gegen Basaksehir Istanbul, Manchester überraschte mit einem 2:1 beim Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison Paris Saint-Germain.

Details werden das Spiel wohl entscheiden. „Man kann den Gegner nicht immer hundertprozentig vorausschauen, ob er hoch oder tief verteidigt. Gegen Chelsea haben sie zuletzt sehr tief verteidigt, sehr stabil und wenig Torchancen zugelassen“, meinte RB-Coach Julian Nagelsmann und machte beim PSG-Spiel Phasen aus, „wo sie sehr hoch pressen und eine große Mann-Orientiertheit haben, ich glaube es wird eine Mischung aus beiden“, analysierte Nagelsmann.

Wir fassen für Sie die Stimmen im Vorfeld und nach der Partie zwischen RB Leipzig und Manchester United zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) vor der Partie bei Sky über...

...den Gegner: „Ich glaube, der Respekt ist auf beiden Seiten groß, das gehört sich so auf internationaler Bühne. Auf dem Niveau entscheidet auch die Tagesform.“

...Corona in Deutschland: „Ich habe es gelesen, die Entwicklung der Zahlen ist nicht positiv. Das macht auch vor dem Fußball keinen Halt. Wir hätten gerne Fans im Stadion, müssen die Situation aber so annehmen wie sie ist.“

...das Fehlen von Rashford: „Ohne Rashford, das überrascht mich auch ein bisschen. Sie spielen vielleicht ein bisschen defensiver als zuletzt. Wir sind glücklich, dass Rashford nicht spielt, aber auch Greenwoord hat ein enormes Tempo. Manchester ist gut aufgestellt, egal wer da auf dem Feld steht.“

...den Matchplan: „Die Art und Weise unseres Fußballs soll sich nicht von der in der Bundesliga unterscheiden. Wir wollen im Gegenpressing so aktiv sein, dass Manchester nicht ins Spiel kommt. Wir werden versuchen Druck zu machen und frühe Balleroberungen zu schaffen. Wir werden unseren RB-Stil auf den Platz bringen und versuchen offensiv und attraktiv zu spielen.“

...über sein auffälliges Sakko: „Ich habe schon angekündigt, ein britisches Sakko zu tragen, das hat nichts mit den England-Gerüchten zu tun. Es kommt darauf an, heute zu gewinnen.“

Julian Nagelsmann style 😅 pic.twitter.com/oEMZHxcp88 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) October 28, 2020

Konrad Laimer (Spieler RB Leipzig) vor der Partie bei Sky über...

Laimer ist aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet.

...seinen Abend zu Hause: „Ich werde die Daumen drücken. Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erreichen.“

...Nagelsmanns Sakko: „Ich bin kein Mode-Experte. Aber ich finde es toll, dass er immer wieder heraussticht. Er hat heute auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen.“

...den Gegner und das eigene Spiel: „Jeder kennt United. Wir brauchen eine herausragende Leistung. Wir müssen gegen United punkten, um in der Gruppe weiterzukommen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir haben gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können.“

Ole Gunnar Solskjaer (Trainer Manchester United) vor der Partie bei Sky über...

...die vielen Wechsel in seiner Startelf: „Es sind so viele Spiele in wenigen Tagen, da müssen wir aufpassen.“

...den Gegner Leipzig: „Super Tempo, viel Energie. Sie ändern immer die Taktik, wir wissen nicht was sie tun.“