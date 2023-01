RB Leipzig empfängt VfB Stuttgart – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Am Freitag (27. Januar) ist der VfB Stuttgart zu Gast bei Spitzenteam RB Leipzig. Lesen Sie hier, wie Sie das Bundesliga-Spiel live verfolgen können:

Bereits am Freitag startet in der Fußball-Bundesliga der 18. Spieltag. Zum Auftakt empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart. Während die Leipziger erneut in die Champions League einziehen wollen, stecken die Stuttgarter im Abstiegskampf.

Bundesliga am Freitag – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Spiel RB Leipzig gegen VfB Stuttgart live verfolgen können.

Anstoß in Leipzig ist um 20:30 Uhr. (nwo)