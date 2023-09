Gruppenspiele genau terminiert: Wann der FC Bayern in der Champions League ranmuss

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist Favorit in der Gruppe A der Champions League. Nun wurden die einzelnen Partien terminiert.

München – Der FC Bayern hatte Glück bei der Auslosung der Gruppen in der UEFA-Champions-League. Anders als Borussia Dortmund ging der deutsche Rekordmeister einer „Todesgruppe“ aus dem Weg und hat machbare Gegner bekommen. In der Gruppe A geht es gegen Manchester United, Galatasaray Istanbul und den FC Kopenhagen.

FC Bayern München Gegründet: 27. Februar 1900 Mitglieder: 300.000 (Stand 26. Februar 2023) Präsident: Herbert Hainer

FC Bayern München mit interessanter Gruppe in der Champions League

„In der Champions League stellt jeder Gegner eine Herausforderung dar, die wir mit großer Lust und Hingabe annehmen. United, Kopenhagen und Galatasaray sind für Team und Fans äußerst reizvolle Gruppengegner. Wir freuen uns, wenn es auf Europas Bühnen bald losgeht“, sagte Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel nach der Auslosung in Monaco.

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen ist ebenfalls voller Vorfreude auf die Champions-League-Saison: „Auf diese Festabende des Fußballs freuen wir uns alle sehr, es ist und bleibt die Königsklasse des Clubfußballs. Es war von vornherein klar, dass einige Spitzenteams warten würden, nun haben wir eine interessante Gruppe erwischt, mit attraktiven Gegnern.“

imago1034056382h.jpg © IMAGO/Eurasia Sport Images

Los geht es für den FC Bayern München mit einem echten Kracher. Am 20. September (21 Uhr) ist Manchester United zu Gast in der Allianz-Arena. Anschließend steht am 3. Oktober die Partie beim FC Kopenhagen an, bevor es am 24. Oktober zu Galatasaray Istanbul geht.

FC Bayern München: Start der Champions League-Saison mit Heimspiel gegen United

Der 4. Spieltag findet für den FC Bayern München am 8. November, mit dem Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul, statt. Am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt der deutsche Rekordmeister am 28. November den FC Kopenhagen, am letzten Spieltag ist die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel dann zu Gast beim englischen Top-Klub Manchester United (12. Dezember).

Die Auslosung der K.o.-Phase der Champions League findet nach dem sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase statt. Die beiden bestplatzierten Klubs jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale der Königsklasse. Die acht Gruppensieger treffen auf einen Gruppenzweiten einer anderen Gruppe und haben im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Das große Finale steigt am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion. (smr)