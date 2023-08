„Ich kann das fast nicht aushalten“: Tuchel gibt Einblick in seine Gefühlswelt

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen gute Nachrichten zu Manuel Neuer und Thomas Müller.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, Freitag, 14.30 Uhr

14.58 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

14.58 Uhr: Tuchel zum Gegner Werder Bremen: „Wir erwarten ein emotionales Spiel. Einen Gegner, der sehr direkt spielt und das Spiel breit macht. Sie haben eine breite und lange Grundordnung.“

14.57 Uhr: Der Bayern-Trainer kritisierte seine Spieler nach der Supercup-Niederlage öffentlich. „Niemand hat den Eindruck gemacht, dass er vor mir Angst hat. Ich habe mitbekommen, dass die Kritik hart gewirkt hat. Ich habe offen und ehrlich beschrieben, wie meine Gefühlslage war. Meine Enttäuschung war sehr groß. Es geht aber immer inhaltlich weiter. Ich glaube, dass viel daraus gemacht wird. Ich war extrem unzufrieden, das war authentisch. Vielleicht war es nicht der diplomatischste Weg. Ich nehme es persönlich, wenn wir verlieren. Ich kann das fast nicht aushalten.“

14.53 Uhr: Tuchel über den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung: „Minjae Kim hat das Potenzial, ein richtiger Leader zu werden. Er kommt jeden Tag mit einem neuen Satz auf Deutsch, coacht auf Englisch. Alle können spielen, alle können auch zusammen spielen. Matthijs und Kim sind nicht hundertprozentig fit gewesen. Unser Wunsch ist es, eine Viererkette zu finden, die nicht oft gewechselt wird.“

Tuchel über schwächelnden Kimmich: „Ihm fehlt ein bisschen Leichtigkeit“

14.50 Uhr: Tuchel zu Joshua Kimmich: „Die Mannschaft mit Jo gewinnt die Turniere, gewinnt die Trainingsspiele. Er lebt es im Training vor. Im Moment fehlt ihm ein bisschen Spielglück, ein bisschen Leichtigkeit. Es sieht beim Spiel schwerer aus als beim Training. Wir werden ihm dabei helfen, sich da rauszukämpfen.“

14.50 Uhr: Auf tz.de-Nachfrage erklärt Tuchel seinen Plan mit Ryan Gravenberch: „Die Planungen sind im Offensivbereich. Ich sehe ihn im Offensivbereich. Das ist seine Rolle, da sehe ich seine Stärken. Mit dem Rücken zum Tor, unter Gegnerdruck mit seinen Dribblings und schnellen Drehungen. Ich bin sehr zufrieden, wie er trainiert.“

14.48 Uhr: Spielt Kane jedes Spiel? „Hoffentlich gibt es schnell eine gefestigte Elf. Ich hab das ein bisschen flapsig gesagt“, rudert Tuchel nach seiner Einsatzgarantie am Samstagabend zurück.

14.45 Uhr: Eine Menge englischer Kollegen interessieren sich natürlich für Kane: „Er genießt das Training, strahlt Ruhe aus. Es ist beeindruckend“, führt Tuchel seine Lobeshymne fort.

Tuchel singt Kane-Lobeshymne – und reagiert ungläubig auf Torwart-Frage

14.41 Uhr: Tuchel bricht nach einer Frage zur Torwart-Situation in Gelächter und Unglauben aus: „Was ist passiert, dass Sie so gut informiert sind? Das ist ja beängstigend“, zollt er dem Journalisten seinen Respekt – und berichtet dann über den aktuellen Stand: „Der Eingriff bei Manu wirkt sehr positiv. Die Prognose für den Wiedereinstieg hat sich deutlich verkürzt. Ich habe ihn trainieren sehen, das, was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit seinem Wiedereinstieg. Das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Planungen. Ulle macht das im Moment sehr gut. Wir sind nach wie vor dran und versuchen, einen Torhüter zu verpflichten.“

14.40 Uhr: Der Trainer zum Star-Neuzugang: „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen. Er wirkt auf so vielen Ebenen. In der Kabine, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, auf dem Platz. Wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert. Als Erster auf dem Trainingsplatz. Er geht voran, hat Lust auf Training. Das macht die großen Persönlichkeiten im Sport aus. Er erhöht unsere Chancen, das Spiel morgen zu gewinnen, massiv. Er passt sich sehr schnell an. Er wird die Nummer neun sein, der Fixpunkt. Er gibt uns eine Menge Optionen, schafft Räume für andere.“ Tuchel betont erneut: „Harry wird morgen starten, wenn nichts Außergewöhnliches passiert.“

14.37 Uhr: Verlässt Pavard noch den Klub? Das Tuchel-Statement: „Benji hat es mir gegenüber noch nicht kommuniziert, dass er gehen will. Es liegt meines Wissens auch kein Angebot vor. Er ist ein Teil unserer Mannschaft und bekommt die volle Unterstützung, solange er hier ist.“

Tuchel verkündet Müller-Comeback – drei Spieler angeschlagen

14.36 Uhr: „Bouna, Serge und Nous sind angeschlagen, da müssen wir abwarten“, informiert Tuchel über die unklare Situation bei Sarr, Gnaby und Mazraoui.

14.35 Uhr: Thomas Müller steht gegen Bremen im Kader: „Thomas ist zurück. Er hat komplett mit der Mannschaft trainiert“, bestätigt Tuchel. Auch Choupo-Moting ist laut dem Coach wieder dabei.

14.32 Uhr: Tuchel über seine Ratlosigkeit nach dem Supercup: „Sie hatte seinen Grund. Ich war nicht zufrieden mit dem, wie wir gespielt haben. Das haben wir aufgearbeitet. Vorgestern und gestern hatten wir zwei sehr gute Trainingseinheiten. Gute Stimmung, hohe Bereitschaft. Wir brauchen einen anderen Spirit, einen anderen Geist, um in Bremen zu bestehen.“

14.31 Uhr: Verspürt Harry Kane Druck? „Nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. Er hat es gelernt, Druck in Leistung umzumünzen. Es geht nicht um Leben und Tod. Er hat es in seiner Karriere bewiesen. Ich mache mir um Harry überhaupt keine Sorgen“, antwortet Tuchel.

14.30 Uhr: Los geht‘s an der Säbener. Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 17. August, 14.10 Uhr: In 20 Minuten nimmt Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Presseraum an der Säbener Straße Platz und beantwortet die Fragen der Journalisten. Die Transferphase neigt sich dem Ende zu, dennoch wird sich immer noch viel um mögliche Wechsel drehen. Wer geht noch, wer kommt noch?

Erstmeldung vom 17. August: München – Das erste Pflichtspiel der neuen Saison ging gleich mal gehörig in die Hose – da half auch das in der 64. Minute eingewechselte Transfer-Statement Harry Kane nichts mehr. Der FC Bayern will den dürftigen Auftritt zuhause gegen Leipzig nun gegen Werder Bremen vergessen machen.

Vom Auftritt seiner Mannschaft im Supercup war Trainer Thomas Tuchel nicht nur überrascht. Er war regelrecht erschrocken und fühlte sich dazu genötigt, sich bei Kane zu entschuldigen. Der Engländer könne vermuten, seine Mannschaft habe in den letzten vier Wochen „nichts gemacht“.

Steht der Bayern-Kader schon? Es könnte noch Veränderungen geben

Gut möglich, dass er für das Auswärtsspiel in Bremen Veränderungen vornimmt. Starstürmer Kane „spielt jedes Spiel“, lautet Tuchels erstaunliche Ankündigung. Youngster Mathys Tel dürfte diese Aussage nicht unbedingt wohlwollend hingenommen haben. Seine Einsatzchancen sind nach dem Transfer deutlich gesunken, zumal auch noch mit einem Comeback von Eric Maxim Choupo-Moting zu rechnen ist.

Trotz des Kane-Transfers haben die Münchner noch ein paar Baustellen im Kader. Benjamin Pavard will weg, die Torwart- und Sechser-Situation ist unklar. Neuzugänge sind immer noch möglich. Um 14.30 Uhr steht Tuchel bei der Pressekonferenz Rede und Antwort – hier verpassen Sie nichts. (epp)