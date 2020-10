Drama in Liverpool! Klopp verliert Mega-Star - hässliche Szene im Derby gegen Ex-FCB-Kicker Thiago

Jürgen Klopp traf mit dem FC Liverpool im Derby auf Carlo Ancelottis FC Everton. An der Mersyside herrschte nach nicht einmal zwanzig Minuten schon Chaos.

Der FC Liverpool gastierte im Derby beim FC Everton . Eines der traditionsreichsten Duelle der Premier League*.

gastierte im Derby beim . Eines der traditionsreichsten Duelle der Premier League*. Hier trifft BVB-Ikone Jürgen Klopp auf Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti . Es weht also ein Hauch von Bundesliga*.

auf . Es weht also ein Hauch von Bundesliga*. In der Anfangsphase verliert Klopp seinen Abwehrchef Virgil van Dijk und zu allem Übel auch noch die Führung.

Update vom 17. Oktober, 16 Uhr: Was für ein Spiel, was für ein Derby! In der Anfangsphase verlor Jürgen Klopp seinen Kapitän Virgil van Dijk, der von Everton Keeper Jordan Pickford brutalst gefoult wurde - und am Ende gab‘s für den FC Liverpool nicht einmal den Dreier.

Mo Salah hatte die Reds in der zweiten Hälfte in der 72. Minute zwar mit 2:1 in Führung gebracht, nachdem Sadio Mané (3.) Liverpool die frühe Führung besorgte, doch die Toffees konterten beide Treffer. Zunächst durch Michael Keane (19.) in der 81. Minute, anschließend durch den englischen Nationalspieler Dominic Calvert-Lewin (81.), der zum 2:2 ausglich.

In der 90 Minute flog dann noch Everton-Angreifer Richarlison, weil er Ex-FCB-Star Thiago mit offener Sohle abräumte.

Thiago bekommt die englische Härte zu spüren. Horror-Foul im Derby gegen Everton von Richarlison, der völlig zurecht Rot sieht. Gute Nachricht: Thiago kann wieder mitwirken. @SkySportDE @SPORTBILD pic.twitter.com/S1597wKMBW — Tobi Altschäffl (@altobelli13) October 17, 2020

Durch das Remis bleibt der FC Everton mit 13 Zählern an der Tabellenspitze, der FC Liverpool liegt mit zehn Punkten aktuell auf Rang zwei.

Chaos-Derby in Liverpool: Kloppos Mega-Star verletzt raus - Führung futsch

Liverpool - Jürgen Klopp gegen Carlo Ancelotti. Die BVB-Ikone trifft heute im Merseyside-Derby auf den ehemalige Bayern-Coach. Und schon die ersten zwanzig Minuten zeigen, wie viel Feuer in der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton steckt.

Die Reds haben eigentlich einen absoluten Traumstart in das Lokalduell hingelegt. Nach Vorlage von Andrew Robertson netzte Sadio Mané bereits nach gerade einmal drei Minuten zur Führung für den Titelverteidiger*. Von da an lief es aber in die andere Richtung.

Merseyside-Derby: Herbe Liverpool-Dämpfer nach Traumstart - Klopp verliert Van Dijk

Toffees-Keeper Jordan Pickford räumte Virgil van Dijk beinahe im Anschluss an den Gegentreffer heftig im eigenen Strafraum um. Die Folge: Abwehrchef „Big Virg“ muss verletzt vom Platz. Der Niederländer hat sich offenbar am Knie verletzt, eine genaue Diagnose steht noch aus - schließlich läuft auch immer noch die erste Halbzeit.

11' - We're forced into an early change as Gomez replaces the injured Van Dijk.



[0-1]#EVELIV — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

Obendrauf gab es nach der unfairen Aktion nicht einmal Strafstoß für die Gäste. Van Dijk stand vor dem Foul im Abseits. Für die Liverbirds läuft heute im Goodison Park* viel schief.

FC Everton gegen FC Liverpool: Jürgen Klopp braucht Wiedergutmachung für historische Klatsche

Jürgen Klopp brachte Joe Gomez für seinen Abwehr-Hühnen und musste nur acht Minuten später zusehen, wie Michael Keane für Everton den Ausgleich besorgt. Vor dem Pausenpfiff wirkt der FC Liverpool jetzt etwas aus dem Rhythmus geraten. Dabei hat die Kloppo-Truppe noch ordentlich Wiedergutmachung für die historische 2:7-Packung gegen Aston Villa zu leisten. Es bleibt dem ehemaligen Champions-League-Sieger* noch über eine Halbzeit dafür. (moe) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Catherine Ivill/PA Wire/dpa