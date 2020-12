Premier League im Live-Ticker: Topspiel in Leicester - fliegt Arsenal-Coach Arteta nach dem London-Derby?

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es für die Fans in England Fußball satt. Gleich sechs Premier-League-Spiele verfolgen Sie hier im „Boxing Day“-Ticker.

Am 26. Dezember wird in England traditionell wieder Fußball gespielt.

traditionell wieder Fußball gespielt. Am „Boxing Day“ in der Premier League* machen Leicester City und Manchester United um 13.30 Uhr den Anfang.

und um 13.30 Uhr den Anfang. Um 18.30 Uhr stehen sich Arsenal und Chelsea im wichtigen Londoner Derby gegenüber.

Anpfiff um 13.30 Uhr Leicester City - Manchester United -:- (-:-) Anpfiff um 16.00 Uhr FC Fulham - FC Southampton -:- (-:-) Aston Villa - Crystal Palace -:- (-:-) Anpfiff um 18.30 Uhr Arsenal - Chelsea -:- (-:-) Anpfiff um 21.00 Uhr Manchester City - Newcastle -:- (-:-) Sheffield United - Everton -:- (-:-)

London - Der Begriff „Boxing Day“ hat in England Tradition, im 19. Jahrhundert entstand er zu Zeiten von Königin Victoria. Die reichere Bevölkerung schnürte damals Weihnachtspakete für die ärmeren Menschen oder ihre Angestellten. Da die Bediensteten am 26. Dezember frei bekamen, nahmen sie das Paket mit nach Hause. Seit dem Sieg bei der Heim-WM in England 1966 ist es auch üblich, dass die Fans mit etwas Fußball beschenkt werden.

Premier League im Ticker: Topspiel zwischen Leicester und Manchester - Endspiel für Arteta?

Den Anfang machen Tabellenzweiter Leicester City und Dritter Manchester United, der Überraschungs-Meister von 2016 startete in diesem Jahr stark und trifft nun auf den Premier-League-Rekordsieger*, der sein letztes Spiel furios mit 6:2 gegen Leeds gewinnen konnte. Um 16 Uhr gibt es zwei Parallel-Spiele mit prominenter Besetzung: Aston Villa misst sich mit Crystal Palace, während sich der FC Fulham und der FC Southampton mit dem Ex-Bundesliga*-Coach Ralph Hasenhüttl gegenüberstehen.

Um 18.30 wird das London-Derby angepfiffen, das bei Fans auf der ganze Welt schon mit Spannung erwartet wird. Bei Arsenal läuft es nämlich alles andere als rund, aktuell steht die Mannschaft von Mikel Arteta auf Tabellenplatz 15 und könnte mit einer Niederlage gegen Chelsea weiter abrutschen. Im Falle einer Pleite für die Nordlondoner wäre der Spanier wohl seinen Job los, ein kürzlich entlassener Star-Trainer könnte ihn bald beerben.

All attention on Arsenal 💪 pic.twitter.com/qooORmvGtB — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 23, 2020

Premier League im Ticker: Deutsche Akteure beim London-Derby im Fokus - Corona-Ausfälle bei Manchester City

Auch einige Deutsche sind wohl am Samstagabend im Einsatz: Bei Arsenal steht Bernd Leno zwischen den Pfosten, um den aussortierten Mesut Özil gibt es aktuell wilde Gerüchte. Auf Seiten von Chelsea werden Timo Werner und Kai Havertz wohl spielen, ein Einsatz von DFB*-Verteidiger Antonio Rüdiger ist hingegen unwahrscheinlich.

Um 21 Uhr geht es weiter mit dem Aufsteiger Sheffield United gegen das starke Everton. Im Parallelspiel stehen sich Manchester City und Newcastle United gegenüber. Bei der Truppe von Ex-Bayern-Coach* Pep Guardiola wurden allerdings zwei Spiele positiv auf das Coronavirus* getestet, zudem seien zwei Betreuer infiziert. Bei den Profis handelt es sich um den Brasilianer Gabriel Jesus und den Briten Kyle Walker. Die Citizens könnten sich aufgrund dieses Handicaps gegen den Tabellenzwölften schwer tun, nur 48 Stunden nach dem Spiel geht es bereits gegen Everton weiter. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.