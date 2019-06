Nations-League-Finale im Live-Ticker: Portugal und Niederlande kämpfen um den Titel

Am Sonntag, 20.45 Uhr, steigt in Porto das Finale der Nations League. Portugal und die Niederlande kämpfen um den Titel der erstmals ausgetragenen Wettbewerbs. Wir begleiten die Partie für Sie im Live-Ticker.

Portugal - Niederlande -:- Sonntag, 20.45 Uhr in Porto

Portugal: - Niederlande: - Tore: - Schiedsrichter: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der Nations League. Die Partie zwischen Portugal und den Niederlanden wird am Sonntag um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Nations League wird in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt ausgetragen. Fußballfans weltweit müssen sich daher noch etwas an das Regelwerk des ohnehin komplizierten Wettbewerbs, der prestigearme Freundschaftsspiele ersetzen soll, gewöhnen. Die vier Gruppenersten aus den A-Gruppen qualifizierten sich für das sogenannte Final Four.

In zwei Halbfinals wurden schließlich die beiden Finalteilnehmer ermittelt. Am Sonntag geht es dann neben einem 71 Zentimeter großen Silberpokal hauptsächlich um eines - viel Geld. Der Sieger erhält insgesamt 10,5 Millionen Euro, der Zweitplatzierte kann sich noch über neun Millionen freuen.

Portugal - Niederlande: Ronaldo-Show im Halbfinale

Die Portugiesen setzen ihre Hoffnungen mal wieder auf ihren Superstar - Cristiano Ronaldo. Im Halbfinale gegen die Schweiz bewies der Kapitän der Mannschaft einmal mehr seine herausragenden Qualitäten. Quasi im Alleingang bezwang CR7 die Eidgenossen, der 34-Jährige erzielte beim 3:1 Erfolg alle drei Tore.

Doch beim Europameister von 2016 gibt es neben Ronaldo auch noch andere Spieler, die durchaus kicken können: Manchester Citys Bernardo Silva, Ronaldos Juve-Kollege Joao Cancelo oder das portugiesische Toptalent Joao Felix wollen ihren Teil dazu beitragen, dass Portugal den Titel im eigenen Land feiern kann. Gegen wieder erstarkte Niederländer wird das allerdings nicht unbedingt einfach.

Portugal - Niederlande: Nach sportlichem Desaster - Niederlande wieder voll auf Kurs

Die niederländische Nationalmannschaft scheint die erschreckend schwachen letzten Jahre, in denen sich die Elftal weder für die EM noch WM qualifizieren konnte, überwunden zu haben. Das Team von Ronald Koemann begeistert mit Offensivfußball, den in der Gruppenphase der Nations League auch das DFB-Team zu spüren bekam. In den beiden direkten Duellen setzte es neben einem 2:2 auch eine deutliche 3:0 Niederlage.

Vor Weltmeister Frankreich sicherte sich „Oranje“ das Ticket für das Final Four der Nations League. Im Halbfinale setzten sich die Niederländer gegen England wie Portugal mit 3:1 durch - mussten allerdings den Umweg über die Verlängerung gehen, nachdem es in einem von eklatanten Fehlern geprägten Spiel nach 90 Minuten 1:1 stand.

