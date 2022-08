Spielabbruch bei Regionalliga-Partie des 1. FC Köln II - Fan-Video zeigt die wilden Szenen

Fahnen-Klau

Von Stefan Schmid schließen

Bei der Partie von Rot-Weiß Oberhausen bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln kam es zu wilden Szenen und schließlich zu einem Spielabbruch.

Köln – Wilde Jagd-Szenen spielten sich am 4. Spieltag der Regionalliga West ab. Im Franz-Kremer-Stadion, der Heimstätte der Amateurmannschaft des 1. FC Köln, führten die Hausherren kurz vor Ende der Begegnung mit 4:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen, bis sich plötzlich Teile der Fanszenen mitten auf dem Spielfeld gegenüber standen. Grund genug für den Schiedsrichter, das Spiel abzubrechen.

Kölner Fans klauen verkleidet RWO-Zaunfahne

Es lief die 89. Minute, als Kölner Fans ihrem Team einen wahren Bärendienst erwiesen. Mit Trainingsleibchen bekleidet, umrundeten sie das Spielfeld und näherten sich so unbemerkt dem Fanblock der Oberhausener. Kurzerhand rissen die drei FC-Fans ein Banner der organisierten Fanszene von RWO vom Zaun und machten sich, dicht gefolgt von schnurstracks über den Zaun gesprungenen Oberhausen-Fans, quer über den Platz auf die Flucht. Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es dann aber wohl nicht, und so standen sich beide Lager in aufgeblasener Männlichkeit auf dem Spielfeld gegenüber, bis die Polizei die Situation beruhigen konnte.

Aus den Vorkommnissen dürften zwei Konsequenzen folgen: Zum einen dürften die Amateure vom 1. FC Köln, für die mittlerweile Ex-1860-Verteidiger Stephan Salger aufläuft, den sicher geglaubten Sieg aberkannt bekommen, und zum anderen muss sich die beklaute RWO-Fangruppierung nun formal auflösen. So wollen es die ungeschriebenen Regeln der organisierten Fanschaft. (sch)