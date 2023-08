Neuer Keeper? FC Bayern bessert Angebot nach

Von: Florian Schimak

Das Transferfenster ist noch eine Woche geöffnet. Zeit genug, um noch wichtige Wechsel zu tätigen. Auch für den FC Bayern. Der Transfer-Ticker.

Update vom 22. August, 15.45 Uhr: Was macht eigentlich die Baustelle Torhüter beim FC Bayern? Da wurde am vergangenen Wochenende über eine Einigung mit Daniel Peretz berichtet. Allerdings soll es Probleme mit Maccabi Tel Aviv wegen der möglichen Ablöse geben.

Demnach will der israelische Top-Klub angeblich 7 Millionen für Peretz haben, was den Bayern aber noch zu viel sein soll. Außerdem soll die Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf noch ein Thema sein. Gut möglich aber, dass man sich da in den kommenden Tagen einig werden wird. So sollen die Münchner ihr Angebot laut tz-Infos auf 5 Millionen erhöht haben und sich zuversichtlich zeigen, dass der Deal bald über die Bühne geht.

Name Spieler Aktueller Verein Interessierter Verein Mögliche Ablösesumme Daniel Peretz Maccabi Tel Aviv FC Bayern München 7 Millionen Euro Leonardo Bonucci Juventus Turin Union Berlin 1,5 Millionen Benjamin Pavard FC Bayern München Inter Mailand 30 Millionen Euro Lukas Klostermann RB Leipzig FC Bayern München 20 Millionen Euro Mohamad Simakan RB Leipzig FC Bayern München 40 Millionen Euro Abdoulaye Kamara BVB Juventus Turin Leihe

Transfer-News vom 22. August im Überblick

Update vom 22. August, 13.44 Uhr: Wechselt ein amtierender Europameister in die Bundesliga? Angeblich sind die Gespräche zwischen Union Berlin und Leonardo Bonucci „weit fortgeschritten“. Der 36-Jährige spielt in der Planung von Juventus Turin keine Rolle mehr und soll die Alte Dame daher verlassen. Bei den Eiserenen könnte Bonucci in dieser Saison noch einmal Champions League spielen und wäre nach Kevin Volland und Robin Gosens der nächste namhafte Neuzugang der Berliner.

Benjamin Pavard vor Wechsel zu Inter Mailand? Einigung mit FC Bayern offenbar fix

Update vom 22. August, 12.54 Uhr: Inzwischen stellt sich nicht die Frage, ob Benjamin Pavard den FC Bayern verlässt, sondern wann. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano meldet, soll Inter Mailand für Mittwoch oder Donnerstag den Medizincheck des Franzosen gebucht haben.

Allerdings trainierte Pavard am Dienstag noch an der Säbener Straße in München. Allerdings sollen sich der deutsche Rekordmeister und Inter auf eine Ablösesumme geeinigt haben. Um die 30 Millionen plus diverserer Bonuszahlungen sollen die Italiener für Pavard zahlen.

FC Bayern sucht einen neuen Rechtsverteidiger – Kandidaten gibt‘s genug

Erstmeldung: München – Noch gut eine Woche ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Erst am 1. September ab 18 Uhr dürfen die Bundesliga-Klubs keine Spieler mehr holen. Viel Zeit ist also nicht mehr!

Gerade beim FC Bayern dürfte in den kommenden Tagen noch einiges passieren. Der Rekordmeister ist sich mit Inter Mailand nämlich in Bezug auf Benjamin Pavard einig. Der Transfer geht allerdings erst über die Bühne, wenn die Münchner einen Nachfolger haben.

Diesbezüglich taucht nun ein spannender Name an der Säbener Straße auf: Lukas Klostermann! Der Abwehr-Star von RB Leipzig entspricht dem Rollenprofil, das die Bayern suchen (sollte Rechts- und Innenverteidiger spielen können) und dürfte zudem recht erschwinglich zu haben sein. Klostermanns Vertrag bei RB läuft im kommenden Sommer aus.

Thomas Tuchel hat zwei RB-Stars im Visier als Nachfolger von Benjamin Pavard. © IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Pavard-Nachfolger? FC Bayern hat Lukas Klostermann und Mohamad Simakan auf der Liste

Was zudem ebenfalls positiv ist: Der 27-Jährige kennt die Bundesliga, ist Nationalspieler und daher auch international erfahren. Angeblich sollen die Bayern aber auch über Klostermanns Teamkollege Mohamed Simakan nachdenken.

Beim BVB gibt es auch Gerüchte. Dort soll Juventus Turin sich mit einem Youngster beschäftigen. Wie L‘Equipe berichtet, hat die Alte Dame für Abdoulaye Kamara ein Leih-Angebot mit Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro abgegeben – plus Boni versteht sich. (smk)