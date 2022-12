Fußballwelt verabschiedet sich von Pelé: Staatstrauer in Brasilien – Sarg wird in Stadion aufgebahrt

Von: Marc Dimitriu

Die Fußball-Legende Pelé ist gestorben. Brasilien und die ganze Welt trauern um einen einzigartigen Spieler, der in seiner Heimatstadt beerdigt werden soll.

Update vom 30. Dezember, 6.17 Uhr: Der Sarg des am Donnerstag verstorbenen brasilianischen Fußball-Idols Pelé soll am frühen Montagmorgen vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in dessen Heimatstadt Santos transportiert werden. Dort findet am Dienstag im engen Familienkreis die Beerdigung statt, wie Pelés langjähriger Club FC Santos mitteilte. Demnach soll der Sarg mit dem Leichnam am Montag zunächst im Stadion des FC Santos in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden.

Die öffentliche Totenwache wird dann voraussichtlich um 10 Uhr beginnen. Die Zeremonie soll bis 10 Uhr am Dienstag andauern, wenn der Leichenzug durch die Straßen von Santos führt - vorbei auch am Kanal 6, wo Pelés Mutter Dona Celeste wohnt. Sie wurde kürzlich 100 Jahre alt.

Brasilien trauert um Fußball-Idol Pelé: Staatstrauer angeordnet

Update vom 30. Dezember, 6.04 Uhr: Nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das teilte der scheidende Präsident Jair Bolsonaros in einem am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlichten Dekret mit. „Wir trauern um einen Mann, der durch den Fußball den Namen Brasiliens in die Welt getragen hat. Er verwandelte Fußball in Kunst und Freude“, hatte der rechte Staatschef zuvor auf Twitter geschrieben. „Möge Gott seine Familie trösten und ihn in seiner unendlichen Barmherzigkeit aufnehmen.

Update vom 29. Dezember, 21.45 Uhr: Pelé hat der Welt eine letzte Botschaft hinterlassen. „Seine heutige Botschaft wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen“, stand auf den Social-Media-Accounts des am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorbenen Brasilianers: „Liebe, Liebe und Liebe, für immer.“

Die Fußball-Ikone Pelé habe auf seiner Reise die Welt „mit seiner Genialität verzaubert“, einen Krieg gestoppt, weltweit soziale Arbeit geleistet und das verbreitet, „woran er am meisten als Heilmittel für all unsere Probleme glaubte: Liebe“.

Pelé ist tot: Fußballstars trauern um Brasilien-Legende

Derweil trauert Fußballwelt um die brasilianische Legende. Vor allem in seinem Heimatland kondolierten zahlreiche Stars dem Verstorbenen. „Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass man ‚durch das Sterben zum ewigen Leben geboren wird‘“, schrieb Cafu, der 1994 und 2002 mit der Seleção den WM-Titel gewann, bei Twitter. „Bis eines Tages, Pelé“, ergänzte er.

Neymar, der in der brasilianischen Nationalelf Pelés frühere Nummer 10 trägt, schrieb: „Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit.“

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: „Ruhe in Frieden, Pelé.“ Portugals Cristiano Ronaldo schrieb: „Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento“, wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß.

Pelé gestorben: Familie bestätigt Tod der Brasilien-Legende

Erstmeldung vom 29. Dezember 2022:

São Paulo – Der Weltfußball trauert um seinen vielleicht größten Spieler. Am Donnerstag ist Brasiliens dreimaliger Weltmeister Pelé im Alter von 82 Jahren gestorben, dies teilte seine Tochter Kely Nascimento auf dem Onlinedienst Instagram mit. Er litt seit geraumer Zeit an Darmkrebs und musste sich zuletzt schon im Krankenhaus behandeln lassen. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Tochter des dreimaligen Weltmeisters ein Foto vom Krankenbett, das ein wenig nach Abschied anmutete.

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist gestorben. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Pelé gestorben: Brasilianische Fußball-Legende tot

Der Ausnahmespieler, der aus ärmlichen Verhältnissen entstammt, wurde mit Brasilien 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko Weltmeister. Bei der WM-Endrunde 1958 gelangen ihm beim 5:2-Triumph im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore. Hemmungslos weinend auf den Schultern sein Mitspieler wurde der 17-Jährige damals aus dem Stadion getragen.

„Ich möchte, dass man sich an mich erinnert, mich nicht vergisst. Nur das!“, wünschte sich der in einem kleinen Dorf namens Tres Coracoes (Drei Herzen) geborene Pelé seit jeher. Mehr als 21 Jahre lange schnürte er bis zum Abschied am 1. Oktober 1977 die Fußballstiefel, machte die Rückennummer 10 weltberühmt – nicht als klassischer Spielmacher, eher als hängende Spitze nach heutigem Spielverständnis.

In Dribblings verliebt, auf Tore aus, geschossen mit rechts oder links, mit Gewalt oder Raffinesse, auch per Kopf oder Fallrückzieher förmlich in der Luft schwebend.

Fußball-Weltmeister Pelé wird in Brasilien verehrt wie kaum jemand sonst

„Das Schwierige ist nicht, Tausend Tore zu schießen wie Pelé, sondern ein Einziges wie Pelé, schrieb Brasiliens Poet Carlos Drummond de Andrade in einer Ode an den Modellathleten. Im zweiten Leben versuchte sich der aus einfachen Verhältnissen stammende Afrobrasilianer – eher mittelprächtig, manchmal peinlich – als Sänger, Schauspieler, Sportminister oder Unternehmer, nutzte den Ruhm als Fußball-Botschafter und versilberte seinen Ruf in Werbekampagnen.

„Angenehm, ich bin Ronald Reagan, aber Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Jedes Kind weiß, wer Sie sind“, wurde er vom damaligen US-Präsidenten im Weißen Haus begrüßt. Eine von vielen Anekdoten, die sich um den Mythos ranken. (SID, AFP)