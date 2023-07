Man-City-Star gibt FC Bayern Zusage – Kommt es jetzt zum spektakulären Tausch?

Von: Luca Hartmann

Ein Star von Manchester City hat den Bayern offenbar seine Zusage für einen Wechsel gegeben. Jetzt könnte es zum Tausch mit einem FCB-Star kommen.

München – Seit Wochen bastelt der FC Bayern fleißig am Kader für die neue Saison. Harry Kane soll als Königstransfer an die Säbener Straße wechseln. Doch Kane ist nicht der einzige Wunschspieler aus der Premier League. Seit Wochen buhlen die Münchner um Abwehrstar Kyle Walker von Manchester City – und sollen jetzt vom Spieler grünes Licht für einen Transfer bekommen haben.

Kyle Andrew Walker Geboren: 28. Mai 1990 (Alter 33 Jahre), Sheffield, Vereinigtes Königreich Verein: Manchester City Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 15 Millionen Euro

Walker gibt Bayern mündliche Zusage – FCB macht besondere Ausnahme für ihn

Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, soll Walker den Bayern-Bossen am Freitagmittag eine mündliche Zusage für einen Wechsel an die Säbener Straße gegeben haben. Die Bayern bemühen sich seit Wochen um den englischen Nationalspieler, die Gespräche über einen Wechsel gerieten jedoch zuletzt ins Stocken. Laut Bild tendierte Walker eigentlich bis zuletzt zu einem Verbleib in Manchester. Die Bayern-Seite war sich unsicher, ob der Verteidiger überhaupt nach München wechseln will.

Jetzt die Wende: Demnach legten die Bayern Walker ein sehr gutes Vertragsangebot bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr vor, dem der Verteidiger jetzt zustimmte. Die Münchner machen dabei wohl sogar eine Ausnahme ihrer eigenen Regel. Normalerweise bieten die Bayern Spielern über 30 Jahren lediglich Einjahresverträge an.

Steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Bayern: Kyle Walker von Manchester City. © Matthias Balk/dpa

Bayern bieten Walker Vertrag bis 2025 – Pavard im Tausch zu Man City?

Walkers Vertrag bei Man City läuft noch bis 2024, die Bayern müssen sich also mit dem englischen Triple-Sieger der letzten Saison über eine Ablösesumme einig werden. Medienberichten zufolge sind die Bayern bereit, rund 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu bezahlen, um ihre rechte Abwehrseite mit Walker zu verstärken. Die konkreten Verhandlungen sollen wohl in den nächsten Tagen starten.

Die Zusage Walkers könnte auch endlich Bewegung in die Personalie Benjamin Pavard bringen. Dieser soll den Bayern-Bossen schon vor Wochen seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben und zuletzt wurde er auch schon im Trikot eines anderen Vereins gesehen. Das Kuriose: Offenbar könnte Man City bei Pavard zuschlagen und diesen als Walker-Ersatz holen.

Spektakulärer Tausch? Rechtsverteidiger Walker könnte Pavard beim FCB ersetzen

Transferexperte Fabrizio Romano schrieb am Freitag, dass Pavard bei Manchester City ganz oben auf der Liste steht, für den Fall, dass Walker nach München wechselt. Es bahnt sich also ein spektakulärer Rechtsverteidiger-Tausch an, in dem Pavard und Walker die Seiten wechseln und sich gegenseitig bei ihren neuen Clubs ersetzen könnten.

Romano zufolge soll der Man-City-Deal mit Pavard von Spielerseite sogar schon fortgeschritten sein. Da auch Pavard noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, muss der Premier-League-Club den Bayern ein Angebot machen – und könnte dafür wohl Walker im Tausch plus Ablöse bieten. (luha)