Mané, Gravenberch und Co.: Der Stand bei Bayerns Streichliste

Von: Florian Schimak

Die Transfer-Taskforce beim FC Bayern ist aktuell schwer beschäftigt. Neben vieler Neuzugänge werden einige Stars die Münchner auch verlassen. Das ist der Stand.

München - Sommerurlaub? Ein Wort, das die Bosse beim FC Bayern in diesem Jahr vermutlich nicht in die Tat umsetzen können. Dafür steht bei der Transfer-Taskforce oder dem „Ausschuss Sport“, der aktuell jeden Mittwoch tagt, nach einer mehr als chaotischen Saison zu viel auf der Agenda.

Mit Konrad Laimer (von RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (BVB), der am Donnerstag seinen Medizincheck in München absolviert, haben die Bayern bisher zwei Stars verpflichtet. Mit Kim min-jae (SSC Neapel), Kyle Walker (ManCity) und Pau Torres (FC Villarreal) arbeiten Hoeneß, Rummenigge und Co. an weiteren Neuverpflichtungen.

FC Bayern München Bisherige Zugänge: Konrad Laimer (RB Leipzig), Raphael Guerreiro (BVB, beide ablösefrei) Bisherig Abgänge: Daley Blind (Vertragsende), Joao Cancelo (Leihende)

Transfer-Taskforce des FC Bayern arbeitet auf Hochtouren: Wer kommt? Wer geht?

Die Stürmer-Suche gestaltet sich allerdings als äußert zäh. Harry Kane, Randal Kolo Muani oder Victor Osimhen werden ebenso gehandelt, wie Niclas Füllkrug. Doch Fakt ist: Bislang befindet sich kein neuer Angreifer im Anflug auf München.

Doch wie sieht es eigentlich auf der Abgangsseite beim FC Bayern aus? Dort hatten Lucas Hernandez und Benjamin Pavard ja ihre Wechselabsichten hinterlegt. Auch Sadio Mané oder Ryan Gravenberch könnten die Bayern in diesem Sommer wieder verlassen. Wir liefern einen Übersicht.

Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Co.: Der Stand bei Bayerns Streichliste

Lucas Hernandez

Der Rekord-Neuzugang hat den Bayern-Bossen kurz vor seinem Urlaub seinen Wechselwunsch mitgeteilt. PSG soll dem Abwehr-Star einen lukrativen Fünfjahresvertrag vorgelegt haben. Das war vor knapp zwei Wochen. Die Münchner zeigen sich gesprächsbereit, sollte das Angebot aus Paris (um die 50 Millionen) passen.

Problem: Bislang kam von PSG nichts! Hernandez‘ Vertrag läuft 2024 aus, sollte er im Sommer nicht nach Paris wechseln können, soll eine Verlängerung an der Säbener Straße auch nicht gänzlich vom Tisch sein. Die Personalie dürfte also erst im Juli oder August wieder Fahrt aufnehmen.

Benjamin Pavard will FC Bayern verlassen: Entscheidung fällt wohl erst Ende Juli oder Anfang August

Benjamin Pavard

Auch Pavard bevorzugt offenbar eine Luftveränderung und hat dem Verein mitgeteilt, dass er seinen ebenfalls 2024 auslaufenden Vertrag in München nicht verlängern möchte. Stattdessen strebt er einen Wechsel an. Interessenten soll es am 27-jährigen Abwehr-Star, der rechts und innen verteidigen kann, genügend geben.

FC Barcelona, Manchester City oder der FC Liverpool werden da gehandelt. Doch all die Gerüchte bringen nichts, wenn für Pavard keine Angebote kommen. Wie im Fall von Hernandez dürfte sich der mögliche Transfer noch etwas ziehen. Im Hintergrund arbeiten die Bayern aber schon an einem Ersatz: Triple-Sieger Walker soll aus Manchester an die Säbener Straße kommen.

Sadio Mané vor Abschied beim FC Bayern? Stürmer zieht es offenbar in die Wüste

Sadio Mané

Als Weltstar angekündigte, floppte Mané beim FC Bayern spätestens nach seiner Verletzung im November, die dem Senegalesen letztlich sogar die WM 2022 kostete. Nach seinem Comeback im Frühjahr sorgte der einstige Liverpool-Star fast nur noch für Negativ-Schlagzeilen. Daher scheint ein Mané-Abschied in diesem Sommer für beide Seite am besten.

Zuletzt wurde der 31-Jährige mit Al Hilal, dem CR7-Klub aus Saudi-Arabien, in Verbindung gebracht. Demnach soll der Wüsten-Klub ein Angebot für Mané vorbereiten. Alles über 30 Millionen dürften die Münchner vermutlich akzeptieren. Doch nun ist Mané nach einem starken Länderspiel-Auftritt gegen Brasilien inklusive Traumtor erst einmal im verdienten Sommerurlaub – Zukunftsentscheidung also vorerst vertagt.

Ryan Gravenberch und seine Zukunft bei FC Bayern: Große Konkurrenz für Youngster

Ryan Gravenberch

Der Niederländer sorgte in den vergangenen Wochen mit seinen Mecker-Interviews für Aufsehen. Dort bemängelte Gravenberch seine zu wenige Einsatzminuten in seiner ersten Bayern-Saison. Zwar ließ ihn Thomas Tuchel am letzten Spieltag von Beginn an ran, doch letztlich genügte dem 21-Jährigen die wettbewerbsübergreifenden 33 Partien (ein Tor, ein Assist) nicht.

Angeblich soll der FC Liverpool stark an Gravenberch interessiert sein. Fraglich ist, ob die Bayern ihn überhaupt abgeben wollen. Aktuell spielt der zentrale Mittelfeldspieler die U21-EM, anschließend verabschiedet er sich erst einmal in den Urlaub. Mit Laimer ist die Konkurrenz nun noch größer geworden – gut möglich, dass die Münchner ihn für eine entsprechende Ablöse wieder ziehen lassen.

Marcel Sabitzer und Manchester United: Wechselt der Mittelfeld-Star fix?

Marcel Sabitzer

Der 29-Jährige verabschiedete sich bereits im Winter auf Leihbasis zu Manchester United. Dort überzeugte Sabitzer, ehe er sich im Saisonendspurt verletzte. Nun kehrt der einstige RB-Star erst einmal an die Säbener Straße zurück. Die Bayern aber wollen ihn abgeben, auch Sabitzer selbst strebt einen Wechsel an.

Der deutsche Rekordmeister hätte gerne 20 Millionen für den Österreicher, bislang noch zu viel für United. Andere Vereine haben bislang noch kein Interesse an Sabitzer angemeldet. Vermutlich wird er zum Trainingsauftakt (13. Juli) noch zum Bayern-Kader gehören.

Kyle Walker zum FC Bayern? Mazraoui-Abschied nicht ausgeschlossen

Noussair Mazraoui

Der Rechtsverteidiger genießt bei den Bayern-Fans nicht das allerbeste Standing, klagte zudem im Frühjahr über zu wenig Einsatzzeit und deutete einen Abschied im Sommer an. Zum Ende der Saison war Mazraoui dann aber auf einmal wieder gefragt und lieferte ordentliche Leistungen ab. Dennoch könnte der Marokkaner die Bayern aber verlassen.

Mit Juventus Turin wurde der 25-Jährige zuletzt in Verbindung gebracht, wirklich heiß aber scheint die Nummer nicht zu sein. Sollte Walker kommen, dürfte Mazraoui wohl auf einen Abschied drängen. Zumal Tuchel nicht als sein allergrößter Fan gilt. Mit Josip Stanisic hätten die Münchner einen weiteren Rechtsverteidiger als Back-up. (smk)