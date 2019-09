Passiert noch was auf Schalke in Sachen Transfers? Schneider macht vor Deadline dicht

Der FC Schalke sucht noch Abnehmer auf dem Transfermarkt für Yevhen Konoplyanka und Nabil Bentaleb – oder etwa doch nicht?

Gelsenkirchen – Für den FC Schalke 04 läuft es nicht sonderlich gut auf dem Transfermarkt. Zwar hat man in Jonjoe Kenny einen guten Spieler verpflichtet, wie wa.de* berichtet. Auf der Abgabeseite aber stockt es.

Yevhen Konoplyanka soll den Verein verlassen, ebenso Nabil Bentaleb. Bei Konoplyanka ist zunächst ein Deal mit Besiktas Istanbul geplatzt, wie wa.de* berichtet. Bentaleb sollte zum SV Werder Bremen – aber auch dieser Transfer ist in weite Ferne gerückt. Zudem sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider, dass man auf dem Transfermarkt nichts weiter plane. Geht man also doch mit den beiden Profis in die Saison?

Besser läuft es da beim Erzrivalen Borussia Dortmund – der am Samstag beim Auswärtsspiel Ausschreitungen im BVB-Block zu beklagen hatte. Die Schwarzgelben haben dafür aber offenbar einen Abnehmer für Marius Wolf gefunden. Der BVB-Start steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC, berichtet ebenfalls wa.de*. maho

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks