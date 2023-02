„Monumentales Durcheinander bei PSG“: Beim Bayern-Gegner spielen sich kuriose Szenen ab

Von: Patrick Mayer

Technischer Direktor von PSG: Luis Campos (Mi.). © IMAGO/Federico Pestellini

Paris Saint-Germain entgeht nach der Niederlage gegen den FC Bayern nur knapp dem nächsten Rückschlag. Beim Sieg von PSG gegen OSC Lille wird es wild.

München/Paris - Für PSG läuft es derzeit einfach nicht: Zuerst verlor Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale 0:1.

Paris Saint-Germain: Bayern-Gegner entgeht knapp nächster Niederlage

Dann war die Weltauswahl aus der französischen Hauptstadt drauf und dran, auch in der Ligue 1 gegen OSC Lille zu verlieren. Nach einem 2:3-Rückstand gewann PSG schließlich doch noch 4:3. Immerhin.

Aber: Neymar verletzte sich in dem Spiel, der Brasilianer musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Auf Videos bei Twitter ist zu sehen, wie der südamerikanische Angreifer bei einem Zweikampf böse mit dem rechten Fuß umknickt.

Im Video: Paris Saint-Germain – Neymar verletzt vom Platz getragen

Neymar hatte sichtlich Schmerzen. Superstürmer Kylian Mbappé und andere Teamkollegen eilten herbei, um sich bei ihm nach der Verletzung zu erkundigen. Eine Diagnose stand am Sonntagabend (19. Februar) noch aus. Es kann sein, dass sein Einsatz im Rückspiel am 8. März in der Münchner Allianz Arena gefährdet ist.

PSG: Technischer Direktor Luis Campos stürmt in Coaching Zone

Noch während der Partie gegen Lille spielten sich derweil am Spielfeldrand kuriose Szenen ab. So stürmte der Technische Direktor Luis Campos von der Tribüne in den Innenraum in die Coaching Zone vor der Auswechselbank. Der 58-jährige Portugiese schrie seine Spieler regelrecht an, Chefcoach Christophe Galtier hinter sich stehend. Campos übernahm quasi das Coaching.

Wahnsinn bei PSG! Die Zuschauer im Fernsehen und im Stadion trauten ihren Augen nicht.

Seit Wochen geht es bei Paris Saint-Germain turbulent zu. Neymar ist nun nicht nur verletzt, er hat auch gehörig Ärger mit seiner Nachbarschaft wegen angeblichen lauten Partys bis tief in die Nacht. Nachdem Mbappé nach der Pleite gegen Bayern gefordert hatte, dass alle Spieler gut schlafen und essen sollen, ging Neymar erstmal mit Freunden zu McDonald‘s.

PSG: Paris Saint-Germain wirkt vor Bayern-Rückspiel durcheinander

Weil es so turbulent ist, geht die internationale Presse nach den Campos-Szenen hart mit PSG ins Gericht. „Wahnsinn bei PSG! Die Zuschauer im Fernsehen und im Stadion trauten ihren Augen nicht. Der Portugiese war völlig außer sich und begann, Anweisungen zu geben, um einen Galtier zu ersetzen, der von seinen Aufgaben entbunden worden war“, schrieb die spanische Marca.

Die as kommentierte ein „monumentales Durcheinander bei PSG“. Eines, das die Franzosen besser in den Griff bekommen sollten, wollen sie in der Königsklasse gegen die Bayern noch eine Chance haben. (pm)