Galtier-Aus bei PSG wohl besiegelt – Nagelsmann zu Gesprächen in Paris erwartet

Von: Stefan Schmid

Seit Tagen wird über ein Engagement von Julian Nagelsmann bei Paris Saint Germain spekuliert. Nun könnte es ganz schnell gehen.

Paris - Die Gerüchteküche rund um eine mögliche Anstellung des ehemaligen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann beim französischen Top-Klub Paris Saint Germain brodelt schon seit geraumer Zeit. Nun scheint es so, dass PSG auf der Trainerposition den Platz frei gemacht hat für den Deutschen, der mit Thierry Henry eine französische Legende im Trainergepäck haben könnte.

Julian Nagelsmann Geboren am: 23. Juli 1987 (35 Jahre) in Landsberg am Lech Trainerstationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Größter Erfolg: Deutscher Meister 2021/22 mit dem FC Bayern

Ex-Bayern-Coach: Nagelsmann auf dem Weg nach Paris

Die Spatzen pfeifen es von den Pariser Dächern: Der Gewinn der französischen Meisterschaft reicht nicht aus, damit Christophe Galtier auf seinen Posten bleiben darf. Verschiedene französische Medien berichten übereinstimmend, dass der 56-Jährige über seine Freistellung informiert wurde. Der Anspruch der katarischen Besitzer ist der Champions-League-Titel, und dieser wurde diese Saison wieder einmal verfehlt.

Gescheitert ist der Luxus-Kader aus Paris im CL-Achtelfinale am FC Bayern München, anno dazumal noch trainiert von Julian Nagelsmann. Nun soll ausgerechnet der Ende März beim FCB entlassene Nagelsmann die Wunschlösung der Katarer für das Traineramt in Paris sein. Schon am morgigen Mittwoch, den 7. Juni, soll, einem Bericht der L‘Equipe nach, Nagelsmann bereits aufgenommene Gespräche in Paris fortsetzen – möglicherweise könnten dies schon die finalen Verhandlungen sein. Überzeugt von dieser Lösung sind aber nicht alle und so gibt es zum Teil deutliche Kritik aus Frankreich.

Julian Nagelsmann soll vor der Unterschrift bei Paris Saint Germain stehen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Henry an der Seite von Nagelsmann bei PSG im Gespräch

Nun bringt jeder Trainerwechsel auch eine Reihe weiterer Personalien mit sich, denn wie der Name Cheftrainer es schon sagt, gibt es daneben noch einen ganzen Stab an weiteren Co- und Athletik-Trainern. In diesen Stab könnte Thierry Henry rücken, der sich nach verschiedenen übereinstimmenden Medienberichten bereits mit Nagelsmann über eine mögliche Zusammenarbeit ausgetauscht hat. Henry war zuletzt als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft tätig und trainiert davor schon die AS Monaco und CF Montréal.

Die mögliche Hinzunahme Henrys in das Trainerteam von Nagelsmann wird auch deshalb nötig, weil seine Co-Trainer aus Bayern-Zeiten bei einem anderen Verein gehandelt werden. Dino Toppmöller wird mit einem Wechsel auf den Cheftrainerposten von Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, ihm assistieren soll mit Xaver Zembrod ein weiterer ehemaliger Wegbegleiter von Nagelsmann. (sch)