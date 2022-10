Paderborns Tormaschine Zweite - HSV nur noch Dritter

Teilen

Die Paderborner Spieler jubeln nach dem Tor von Paderborns Marvin Pieringer (l) zum 1:0. © David Inderlied/dpa

Der HSV rutscht in der 2. Liga weiter ab. Davon profitieren mehrere andere Clubs.

Berlin - Nach Darmstadt 98 ist auch der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga am bisherigen Tabellenführer Hamburger SV vorbeigezogen.

Einen Tag nach dem Sprung der Darmstädter auf Platz eins durch das 2:1 beim Karlsruher SC verbesserten sich die Paderborner durch das 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen auf Platz zwei. Der HSV hatte zum Auftakt des zwölften Spieltages das Hamburger Stadtduell mit dem FC St. Pauli überraschend deutlich mit 0:3 verloren.

Der 1. FC Heidenheim verpasste am Sonntag durch das 1:3 (1:1) bei Holstein Kiel, näher an das Führungstrio heranzukommen. Jahn Regensburg beendete die Serie des 1. FC Kaiserslautern von sechs Remis nacheinander mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg. Die Tabelle führen die Darmstädter mit 27 Punkten an, der SC Paderborn (25) liegt aufgrund seiner klar besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen HSV. Die Heidenheimer und Hannover 96 folgen auf den Rängen vier und fünf mit jeweils 20 Zählern.

Kiels Fabian Reese (3.v.r.) verlängert einen Ball. © Frank Molter/dpa

Gegen den SV Sandhausen bestätigten die Paderborner ihren Ruf als Tormaschine (32 Treffer). Marvin Pieringer (10. Minute) mit seinem siebten Saisontreffer, Robert Leipertz (47.) und Jannis Heuer (54.) sorgten für den deutlichen Erfolg. Einen überraschend heftigen Dämpfer mussten die Heidenheimer im Norden hinnehmen. Nach der Führung durch Denis Thomalla (31.) ging bei den Gästen nicht mehr viel. Steven Skrzybski (45./51.) und Kwasi Okyere Wriedt (66.) drehten die Partie für die Kieler, die Anschluss an die oberen Plätze gefunden haben. Die Regensburger siegten in Kaiserslautern dank der Tore von Andreas Albers (8./57.) und Prince Osei Owusu (85.). dpa