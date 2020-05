Paderborn - BVB: Alle Infos zum Bundesliga-Spiel am Sonntag

Der BVB ist am Sonntag beim SC Paderborn gefordert. Dortmunds Trainer Lucien Favre muss umstellen. Alle Informationen sowie ein Live-Ticker zum Spiel.

Dortmund - Sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Es glaubt kaum noch einer daran, dass der BVB noch ernsthafte Chancen auf die Meisterschaft in der Bundesliga hat. Dennoch will Lucien Favre die Spannung in seinem Team hoch halten. "Wir wollen so weitermachen wie in der Rückrunde, wie nach dem Corona-Start, so wie gegen Schalke, wie gegen Wolfsburg und auch wie gegen Bayern", sagte der Trainer von Borussia Dortmund.

Weiter geht es für den BVB am Sonntag beim SC Paderborn (18 Uhr/WA.de* berichtet ausführlich im Live-Ticker). Das ist das Wesentliche für Favre. Die Diskussionen um seine Zukunft blendet er dabei aus. Schließlich muss er sportliche Aufgaben lösen. In Paderborn muss er in der Aufstellung des BVB nicht nur den verletzten Erling Haaland verzichten: Favre verkündete am Freitag das Saison-Aus für Mahmoud Dahoud.

Das Spiel SCP vs. BVB ist am Sonntag auch live im TV und Stream zu sehen.

