BVB-Hammer: Alcácer darf gehen - Dortmunder wollen aber eine Mega-Ablöse

Nach dem Transfer von Erling Haaland scheint Paco Alcácer flüchten zu wollen. Der BVB will dem Spanier keine Steine in den Weg legen - nennt aber eine Bedingung.

Paco Alcácer will Borussia Dortmund wieder verlassen.

will wieder verlassen. Atlético Madrid soll am Spanier interessiert sein.

soll am Spanier interessiert sein. Der BVB erteilte dem 26-Jährigen offenbar die Transfer-Freigabe.

Dortmund - Als Borussia Dortmund Paco Alcácer Ende August 2018 verpflichtet hatte, konnten die Verantwortlichen freilich noch nicht wissen, was für einen Volltreffer sie landeten. Als Leihspieler für läppische zwei Millionen Euro vom FC Barcelona geholt, traf der Spanier in seinen ersten Spielen für den BVB nach Belieben und empfahl sich für eine langfristige Anstellung. Wenige Monate später zog der Bayern-Rivale schließlich die Kaufoption und stattete Alcácer mit einem Vertrag bis 2023 aus.

Borussia Dortmund: Flüchtet Paco Alcácer vor Erling Haaland?

Doch die einstige Traumhochzeit steht schon wieder vor der Scheidung. Einmal mehr wird dieser Tage deutlich, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist. Zum Start der Bundesliga-Saison brillierte Alcácer mit fünf Toren in vier Spielen noch. Doch anschließend zeigte die Formkurve - auch wegen ständiger Wehwehchen - immer steiler nach unten.

Weil sich Mario Götze im Dortmunder Sturm als Neuner auch nicht nachhaltig empfehlen konnte, machten sich die BVB-Bosse auf die Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Fündig wurden sie bei RB Salzburg, der vielumworbene Erling Haaland spielt künftig in Schwarz-Gelb. Was die Verantwortlichen wohl nicht wussten: Haaland versuchte sich einst als Rapper.

BVB: Atlético Madrid will Paco Alcácer im Winter

Als die Verpflichtung des Norwegers bekannt wurde, gab es sofort Gerüchte, Alcácer wolle die Borussia verlassen. Atlético Madrid wurde ein Interesse nachgesagt, und ein Abschied gilt inzwischen als wahrscheinlich.

Denn wie der kicker berichtet, soll Borussia Dortmund dem 26-Jährigen die Freigabe für einen Wechsel in der Winterpause erteilt haben. Es müsse allerdings „ein entsprechendes Angebot auf dem Tisch landen“, hieß es. Laut der Sport Bild wollen die BVB-Bosse mindestens 40 Millionen Euro einstreichen.

Paco Alcacer: Abschied aus Dortmund, Rückkehr nach Spanien?

Gut möglich, dass es mit Atletico, das dringend einen neuen Angreifer sucht, jetzt ganz schnell geht. Erste Gespräche soll es laut der spanischen Zeitung Marca bereits gegeben haben. Angedacht sein soll ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufverpflichtung. Der Fixbetrag soll bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Lieber BVB, lass Alcacer im Winter nicht ersatzlos ziehen. Dann hätte man nämlich wieder nur einen richtigen Stürmer. Bitte. Danke. #Haaland #Alcacer #BVB — Urs Lamm (@LammUrs) 29. Dezember 2019

Währenddessen sorgt eine ehemalige BVB-Ikone für Schlagzeilen: Roman Weidenfeller versuchte sich als Schauspieler, die Fans waren aber nicht unbedingt begeistert. Beim Dortmunder Rivalen aus München steigt man in Kürze in die Vorbereitung ein. Verteidiger Jerome Boateng ließ es sich zuvor noch im Urlaub gutgehen. An seiner Seite: Seine neue Freundin. Beim FCB gibt es außerdem einen internen Krach. Der Grund: Alexander Nübel und Manuel Neuer.

mt

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Bernd Thissen