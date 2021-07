Deutschland - Elfenbeinküste im Live-Ticker: DFB-Blamage - Torhüter machte sich als Feldspieler bereit

Sieg reicht zum Weiterkommen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft gegen die Elfenbeinküste heute ums Viertelfinale bei Olympia. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Olympia: Deutschland - Elfenbeinküste | Mittwoch, 10 Uhr

Das DFB-Team von Stefan Kuntz ist arg dezimiert, zuletzt hatte sich sogar der Ersatzkeeper als Feldspieler bereit gemacht.

Mit einem Sieg wäre das Aus abgewendet. Das Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

Deutschland - Elfenbeinküste -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland: Müller - Henrichs, Torunarigha, Uduokhai, Raum - Arnold, Maier - Richter, Kruse, Amiri - Ache Aufstellung Elfenbeinküste Tape - I. Diallo, Dabila, Bailly, Singo - Gradel, Kessié, Keita, Doumbia - Dao, Kouame Tore

9.20 Uhr: 40 Minuten noch bis zum Anpfiff. Inzwischen liegt uns auch die Startelf der Ivorer vor: Tape - I. Diallo, Dabila, Bailly, Singo - Gradel, Kessié, Keita, Doumbia - Dao, Kouame

8.46 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da! Müller - Henrichs, Torunarigha, Uduokhai, Raum - Arnold, Maier - Richter, Kruse, Amiri - Ache. Stefan Kuntz also ohne große Experimente. Ersatzkeeper Svend Brodersen hatte sich zuletzt gegen Saudi-Arabien noch als Feldspieler bereitgemacht. Blüht uns heute ein ähnliches Szenario? Schließlich fehlt Amos Pieper gesperrt, der DFB hat aktuell nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Wenn das mal gut geht.

Update vom 28. Juli, 8.03 Uhr: In weniger als zwei Stunden geht es hier los in Miyagi*! Wir sind gespannt, was die DFB-Elf hier heute zeigt. Und natürlich auch, für wen sich Trainer Stefan Kuntz in seiner Startaufstellung entscheidet. Bei uns verpassen Sie nichts.

Deutschland - Elfenbeinküste heute live: Peinliches DFB-Szenario! Torhüter als Feldspieler?

Erstmeldung vom 28. Juli, 6 Uhr: Miyagi - So richtig ist die DFB-Elf bei Olympia* in Japan noch nicht in Fahrt gekommen. Im ersten Spiel gegen Brasilien war die Mannschaft von Stefan Kuntz streckenweise chancenlos, im zweiten Spiel verhinderten Kruse und Co. ein Debakel gegen Saudi-Arabien. Trotzdem sind noch alle Chancen auf das Weiterkommen da - mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste steht Deutschland sicher im Viertelfinale.

Zwar könnte auch ein Remis reichen, wenn Brasilien zeitgleich hoch gegen Saudi-Arabien verliert. Weil das aber nahezu ausgeschlossen ist, muss Kuntz erst gar nicht groß rechnen. „Wir wissen genau, was wir erreichen müssen. Bei einem Sieg sind wir weiter“, sagte der Europameister von 1996. Weil 400 Kilometer nördlich von Tokio sogar ein paar Zuschauer zugelassen sind, könnte im Miyagi Stadium endlich auch ein bisschen olympisches Flair aufkommen.

Olympia: Deutschland - Elfenbeinküste im Live-Ticker - Personal-Puzzle für Kuntz

Schwieriger wird für Kuntz das Personal-Puzzle, nach der Roten Karte gegen Amos Pieper stehen ihm erneut nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Zuletzt hatte sich sogar Torhüter Svend Brodersen für einen Einsatz im Feld bereit gemacht. Ex-Nationalspieler Matthias Sammer erinnerte das an die EM 1996. „Da bekam Oliver Kahn* auch eine Rückennummer. Man sieht, man kann auch mit weniger Spielern einen Titel gewinnen“, sagte der Amazon-Experte.

Leicht wird die Aufgabe nicht. Die Ivorer mit ihren Stars Franck Kessie (AC Mailand) und Eric Bailly (Manchester United) sind nach den Auftritten gegen Saudi-Arabien (2:1) und Brasilien (0:0) noch ungeschlagen. „Sie haben ihre Stärken im Zentrum, vor allem durch Franck Kessie. Zudem müssen wir auf die schnellen Außenspieler aufpassen“, sagte Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg.

Ein wenig Sorgen bereitet indes noch das Wetter. Zwar macht der viel diskutierte Taifun einen Bogen um Tokio, doch nun steuert das Unwetter unter anderem auf Miyagi zu. Sogar eine Verschiebung des Spiels wurde kurz diskutiert. „Wenn da etwas passieren sollte, werden wir richtig darauf reagieren", sagte Kuntz. Er bleibt ruhig. Zumindest bis zum Anstoß. (epp/SID)