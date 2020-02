Oliver Kahn arbeitet beim FC Bayern verdeckt - zwei Interessenskonflikte verfolgen ihn in München

Oliver Kahn hält sich beim FC Bayern München weiter im Hintergrund. Mit dem Blick auf die Fußball-EM 2020 zeichnet sich ein Interessenskonflikt ab. Und nicht nur das.

Oliver Kahn ist neuer Vorstand des FC Bayern - hält sich aber (noch) im Hintergrund.

ist neuer Vorstand des - hält sich aber (noch) im Hintergrund. Zudem ist Kahn TV-Experte für das ZDF und wirkt als Testimonial für einen Wettanbieter.

und wirkt als Testimonial für einen Wettanbieter. Schalke-Trainer David Wagner wunderte sich bereits über den einstigen Weltklasse-Keeper.

München - Er hält sich bedeckt. Kein Tam-Tam in der Öffentlichkeit. Die Fans der Bundesliga* warten weiter gespannt auf den neuen Vorstand des FC Bayern München.

Oliver Kahn füllt diesen Job zwar schon seit dem 1. Januar aus, aber bislang hält sich der 50-Jährige im Hintergrund. Der Rekordmeister und Kahn hatten angekündigt, dass „in den nächsten Monaten meine sehr professionelle Einarbeitungsphase stattfindet. Es ist entscheidend, in alle Bereiche einen Einblick zu bekommen“.

FC Bayern München: Oliver Kahn hält sich zurück - noch

„Alles zu seiner Zeit“, sagte der Badener nun im Umfeld des Bundesliga-Topspiels gegen RB Leipzig (0:0)* der Bild. Der einstige Weltklasse-Torhüter gibt sich ungewohnt schüchtern.

Am Kader des FC Bayern* ist der einstige Nationaltorwart dennoch nah dran. Er besuchte die Profis im Trainingslager in Katar, er reiste mit zum Testspiel nach Nürnberg, war auswärts in Berlin und Mainz dabei.

Und nach dem schmeichelhaften 4:3 (3:1) im DFB-Pokal-Achtelfinale war er der Erste, der nach Schlusspfiff durch die Katakomben der Allianz Arena* in Richtung Kabine des Rekordmeisters eilte.

FC Bayern München: Viele Fans erwarten Oliver Kahn als neuen starken Mann

Alles Indizien dafür, dass der „Titan“ intern längst Tacheles redet. Dabei steht er selbst unter Beobachtung. Nicht wenige Fans des FC Bayern München sehen in ihm den künftigen starken Mann der Post-Hoeneß-Rummenigge-Ära.

Doch zwei Interessenskonflikte begleiten Kahn in seiner Anfangszeit in München, Themen, die auch für Kritik sorgen. Zum einen sein Job als TV-Experte beim ZDF, zum anderen sein Wirken als Testimonial beim Wettanbieter Tipico.

Oliver Kahn: „100 Prozent FC Bayern München“

„Ab heute gilt für mich: 100 Prozent FC Bayern München“, hatteKahn bei seiner Vorstellung am 7. Januar gesagt. Wie das mit seinen Nebenjobs zusammenpasst, blieb unbeantwortet - bis heute. Markant: Tipico ist sowohl Sponsor der Bayern als auch Partner des neuen Vorstandsmitglieds. Sicher ist: Nach der Fußball-EM 2020 wird er als zumindest Co-Moderator beim ZDF aufhören.

„Seine internationale Expertise kann er bei Spielen der Nationalmannschaft wie in den vergangenen Jahren sehr gut für die Zuschauer einbringen“, meinte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann zur Wahl Kahns als Experte für die paneuropäische Europameisterschaft - trotz Interessenskonflikts.

Schließlich muss er dann auch seine eigenen Spieler für die breite Öffentlichkeit in Deutschland analysieren. Und wird dies gänzlich unbefangen tun?

Bayern-Vorstand Oliver Kahn: Job als TV-Experte birgt Zündstoff

„Kahn bietet einen Mehrwert für die Zuschauer und kann seine Rollen trennen“, erklärte Fuhrmann weiter und versicherte: „Bei Bayern-Spielen wird er nicht eingesetzt.“

Dass die Öffentlich-Rechtlichen keine TV-Rechte mehr an der Champions League besitzen und auch bei der Bundesliga-Berichterstattung (nur) in der zweiten Reihe sind, nimmt dem Thema Brisanz.

Schon komisch, wenn unser Vorstandsmitglied da die Leistung anderer Vereine bewertet. #Kahn — Dominik (@IAmKlocky) January 17, 2020

Wie viel Zündstoff diese Konstellation birgt, zeigte sich beim Rückrundenauftakt zwischen dem FC Schalke und Gladbach (2:0), immerhin ein Meisterschaftsrivale der Bayern.

Dass der Chef des FC Bayern Spiele der Konkurrenz und Nationalmannschaft im @ZDF kommentieren darf, ist ein seltsames Verständnis von unabhängigem Journalismus. #S04BMG #Kahn — Eugen Epp (@derhuge) January 17, 2020

„Schon komisch, wenn unser Vorstandsmitglied da die Leistung anderer Vereine bewertet“, schrieb ein User bei Twitter - offensichtlich irritiert. Ein anderer Twitter-User meinte: „Dass der Chef des FC Bayern Spiele der Konkurrenz und Nationalmannschaft beim ZDF kommentieren darf, ist ein seltsames Verständnis von unabhängigem Journalismus.“

Schalke-Trainer David Wagner wundert sich im ZDF über Oliver Kahn

Seltsam fand es seinerzeit auch Schalke-Trainer David Wagner, als es um seinen Torwart Alexander Nübel ging - der nach dieser Saison bekanntlich zum FC Bayern wechselt. ZDF-Mann Jochen Breyer wollte damals wissen, wie Kahn die Leistung von Nübel-Ersatzmann Markus Schubert bewertet.

Wagner unterbrach den „Titan“ schmunzelnd: „Ist ja jetzt witzig, dass er die Frage gestellt kriegt, gell?“ Kahn löste die Situation diplomatisch und sachlich. Doch: Ein Nachgeschmack blieb. Und wird wohl auch bleiben, bis sich Kahn zu „100 Prozent“ auf den „FC Bayern München“ fokussiert.

WährendOliver Kahn sich beim Rekordmeister einarbeitet, steht den Münchnern ein aufregender Transfer-Sommer bevor - mit Überschneidungen mit dem FC Liverpool. Ein möglichlicher Transfer-Kandidat heißt: Dayot Upamecano von RB Leipzig. In der Bundesliga ist dagegen das Thema Jürgen Klinsmann brisant wie nie - er ist bei Hertha BSC zurückgetreten.

pm

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks