Nordderby im TV: Diese Sender zeigen Duell Werder Bremen gegen HSV

Auch im Nordderby gegen Werder Bremen will der HSV jubeln können – zwei TV-Sender zeigen das Spiel live.

Topspiel der Zweiten Liga

Von Jan Knötzsch schließen

Derbyzeit im Norden: Der HSV muss am Samstag, 18. September 2021, bei Werder Bremen ran. Mit 21.000 Fans im Stadion. Wo können alle anderen das Spiel sehen?

Hamburg/Bremen – Es ist das erste Mal seit mehr als dreieinhalb Jahren, dass sich beide Konkurrenten gegenüberstehen. Und das erste Mal wird das Spiel in der Zweiten Bundesliga stattfinden, wo beide Teams inzwischen nach ihren Abstiegen gelandet sind. 21.000 Fans dürfen in Bremen ins Stadion. Dem Rest bleibt die Option, das Spiel im TV zu sehen.

Welche TV-Sender am Samstag, 18. September 2021, das Nordderby zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV zeigen werden, verrät 24hamburg.de*.

Schon im Vorfeld des Nordderbys zwischen den beiden ewig jungen Rivalen geht es hoch her. Von beiden Seiten gibt es Kampfansagen. Bei ehemaligen HSV- und Werder-Spielern kochen die Emotionen vor dem Duell im „Wohninvest Weserstadion“ hoch. Ex-Werder-Torhüter Tim Wiese pöbelt böse gegen den HSV*. Und auch ein Spieler, der in der vergangenen Saison noch das HSV-Trikot trug, schießt quer: Aaron Hunt ätzt vor dem Derby gegen den Hamburger SV* und stellt seinem früheren Verein kein gutes Zeugnis aus. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.