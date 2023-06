Niederlande gegen Italien in der Nations League – alle Infos zum Spiel um Platz 3

Von: Nils Wollenschläger

Die Niederlande trifft im Spiel um Platz 3 auf Italien. © Peter Dejong/dpa

Im Spiel um Platz 3 der Nations League trifft am Sonntag die Niederlande auf Italien. Lesen Sie hier, wie Sie das Duell live verfolgen können:

Finaltag in der Nations League: Vor dem Finale Kroatien gegen Spanien steigt am Sonntag um 15 Uhr zunächst das Spiel um Platz 3. In Enschede kommt es zum Duell zwischen Gastgeber Niederlande und Europameister Italien.

Niederlande gegen Italien – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Spiel um Platz 3 der Nations League live verfolgen können.

Das Finale wird dann um 20:45 Uhr in Rotterdam ausgetragen. (nwo)