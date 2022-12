DFB-Stürmer Niclas Füllkrug vor Transfer? „Verein befindet sich in keiner guten Situation“

Von: Antonio José Riether

Verlässt Niclas Füllkrug Werder Bremen? Der Nationalspieler sprach über die aktuelle Lage seines Vereins und schließt einen Wechsel nicht aus.

Bremen - Bei der WM durfte sich Niclas Füllkrug auf der großen Bühne zeigen und überzeugte dabei. Dem FC Bayern wurde daraufhin ein Interesse am Angreifer von Werder Bremen nachgesagt, schließlich dürften sich die Münchner noch nach Stürmern umsehen. Die Bremer wären wohl bereit, den 29-Jährigen abzugeben – auch Füllkrug schließt einen Wechsel laut eigener Aussage nicht aus.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 in Hannover Position: Mittelstürmer Aktueller Verein: Werder Bremen Länderspiele: 4 (3 Tore)

Niclas Füllkrug: Nationalspieler erzielte zwei WM-Treffer – Gerüchte über FCB-Interesse

Füllkrug war diesen Winter bei der WM 2022 in Katar einer der wenigen Gewinner des DFB-Teams. Der Stürmer, der Werder erst im Mai zurück in die Bundesliga geschossen hatte, wurde erst kurz vor dem Wüsten-Turnier in die Nationalelf berufen. Und zeigte prompt gute Leistungen. In den drei Vorrundenspielen gelangen dem Neuling bei drei Einwechslungen zwei Tore und ein Assist.

Dies hatte zur Folge, dass sich Bayern-Verantwortliche während des Turniers bei ihren Spielern nach Füllkrug erkundigten, wie Sportbuzzer berichtete. Auch Klubs aus dem Ausland sollen Füllkrug seit der WM auf ihrer Liste stehen haben. In der Bundesliga steht der Mittelstürmer mit zehn Treffern aktuell auf Platz zwei der Torjägerliste.

Wechselt Niclas Füllkrug? Bei einem „unmoralischen Angebot“ wird Werder wohl schwach

Für Werder wird es wohl sehr schwer, „Lücke“ zu halten. Erst kürzlich äußerte sich Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim Aufsteiger, zur aktuellen Situation. „Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niclas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen“, sagte der Ex-Profi.

Füllkrug sprach nun in einem ausführlichen Interview mit SportBild über seine Lage und mögliche Anfragen anderer Klubs. „Grundsätzlich muss erst einmal Interesse und ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, für den es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen“, meinte der Stürmer, der nicht weiter ins Detail geht, dafür jedoch seinen Arbeitgeber lobte.

Füllkrug über Werder: „Verein wirtschaftlich in einer nicht so guten Situation“

„Werder ist für mich kein 08/15-Klub. Wir haben eines der schönsten Stadien in Deutschland, eine super Stimmung bei den Spielen, tolle Bedingungen, eine gute Mannschaft und ein tolles Trainer-Team“, so Füllkrug. Dennoch werden die Finanzen der Norddeutschen wohl ausschlaggebend dafür sein, ob er letztlich bleibt oder geht.

Und so schließt sich Füllkrug der Aussage von Clemens Fritz an. „Fakt ist, dass sich der Verein wirtschaftlich in einer nicht so guten Situation befindet und sich damit ebenfalls vielleicht auseinandersetzen würde“, weiß der Stürmer. „Wir hatten eine ähnliche Situation nach dem Abstieg. Da hatte Werder keinen Spieler für unverkäuflich erklärt.“

Füllkrug scheint sich ganz und gar nicht gegen einen Wechsel zu sperren. Dennoch weiß er auch, was er an seinem Stammplatz bei Werder hat und meint: „Das Wichtigste für mich ist aber, glücklich im Leben zu sein. Das bin ich zurzeit. Es gibt wichtigere Dinge als Geld.“ (ajr)