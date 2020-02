Nichte von Spieler bei Bayern-Spiel kollabiert: Vereine äußern sich zum Todesfall

Bei der Begegnung Bayern gegen Paderborn hat es einen tragischen Todesfall gegeben. Die Nichte eines Profis kollabierte in der Allianz Arena.

München – Am Freitagabend traf der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena auf den Tabellenletzten. Dem Rekordmeister gelang ein knapper 3:2-Erfolg. Doch das sportliche Ergebnis geriet am 23. Spieltag in der Bundesliga in den Hintergrund. Während der Partie war es auf der Tribüne zu einem tödlichen Unglück gekommen. Ein 14 Monate altes Kind war kollabiert. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Mädchen um die einjährige Nichte von Streli Mamba. Der SC Paderborn äußerte nach dem tragischen Todesfall eine große Bitte, wie owl24.de* berichtete.

