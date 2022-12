Neymar wieder fit: Superstar bereit für WM-Achtelfinale

Brasiliens Superstar Neymar kann im WM-Achtelfinale wieder auflaufen. © Robert Michael/dpa

Superstar Neymar steht den Brasilianern im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten antwortete Nationaltrainer Tite in Doha knapp: „Ja.“

Lusail - Die Seleção startet am Montag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Südkorea in die K.o.-Phase des Turniers in Katar. Ob der Angreifer dann schon wieder von Beginn an aufläuft, ließ Tite offen. „Ich bevorzuge es, meinen Besten von Beginn an spielen zu lassen“, sagte der 61-Jährige zwar. Aber das hänge auch von der Einschätzung der medizinischen Abteilung ab.

Der 30-Jährige hatte nach seiner Fußverletzung aus dem Auftaktspiel gegen Serbien (2:0) erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Auch Rechtsverteidiger Danilo, der wie Neymar ebenfalls am Fuß verletzt war, ist wieder fit für das Spiel. Linksverteidiger Alex Sandro wird wegen seiner Hüftverletzung dagegen noch nicht wieder einsatzfähig sein. Da auch der zweite Linksverteidiger Alex Telles verletzt ist, wird Tite wohl einen seiner Innenverteidiger auf der linken Seite aufstellen. dpa