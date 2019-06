Erzwingt Neymar den Transfer-Hammer? Heftige Ansage an PSG-Führung

Kehrt Neymar zum FC Barcelona zurück? Der Spieler soll PSG verlassen wollen und sogar schon seinen Umzug nach Spanien planen.

Update vom 19. Juni 2019: Die Gerüchteküche um eine Rückkehr von Neymar zum FC Barelona brodelt. Der PSG-Star ist laut Mundo Deportivo entschlossen Paris zu verlassen. Zu PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi soll er gesagt haben: „Ich möchte nicht mehr für PSG spielen. Ich möchte nach Hause zurück, das ich niemals hätte verlassen sollen“.

Laut dem Magazin Gol ist Neymar sogar schon den nächsten Schritt gegangen und sucht in Barcelona bereits nach einem Haus.

Es bahnt sich einer der verrücktesten Transfer-Sommer seit Langem an. Den Anfang machte Eden Hazard mit seinem Transfer zu Real Madrid. Es folgte Antoine Griezmann, der ebenfalls kurz vor dem Sprung zu Barca stehen soll. Allerdings könnte eine Rückkehr von Neymar diesen Transfer erschweren.

Bahnt sich Transfer-Hammer um Neymar an: Tauschgeschäft mit Barcelona und Dembele?

Update vom 18. Juni 2019: Die Stimmung zwischen den Verantwortlichen von Paris Saint-Germain und Superstar Neymar (27) scheint eisig zu sein. Die Wechselgerüchte um den Brasilianer, der derzeit verletzt ist, und einer Vergewaltigung beschuldigt wird, reißen nicht ab. Steht nun ein Sensationswechsel bevor? Der PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hatte bei France Football angekündigt, keine Starallüren mehr dulden zu wollen. In Paris will man endlich die Champions League gewinnen - um jeden Preis. Das könnte jetzt auch Neymar zum Verhängnis werden.

„Niemand hat Neymar gezwungen, hier zu unterschreiben“, sagte Al-Khelaifi. Es gehe um ein Projekt. Und für diejenigen, die sich dem nicht komplett verschreiben, werde man sich Angebote anhören. Ein solches Angebot soll laut Globoesporte (brasilianisches Sportmedium) nun vom FC Barcelona vorliegen. Demnach soll Josep Maria Bartomeu, Präsident des FC Barcelona, bereits mit Neymars Vater und dessen Beraterstab verhandeln. Neymar hatte die Katalanen 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro verlassen. Laut Sport1 würde der FC Barcelona dafür einen namhaften Spieler wie Ivan Rakitic oder Ousmane Dembele plus 100 Millionen Euro nach Paris schicken.

Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Neymar - „Wahrheit wird ans Licht kommen“

Update vom 14. Juni 2019, 6.30 Uhr: Nach der Vergewaltigungs-Anzeige gegen den brasilianischen Fußball-Superstar Neymar (27) droht dem vermeintlichen Opfer Najila Trindade Mendes de Souza (26) selbst juristischer Ärger. Die Polizei in Sao Paulo teilte am Donnerstag mit, sie habe eine Verleumdungsklage gegen die Frau eingereicht, nachdem diese der Behörde Korruption unterstellt hatte.

In dem Interview mit dem Fernsehsender SBT hatte Trindade behauptet, ihr sei ein Tablet gestohlen worden, auf dem sich eine Videoaufnahme von einem Treffen mit Neymar in Paris befand. Als der Moderator entgegnete, die Polizei habe an dem Ort des angeblichen Diebstahls nur Fingerabdrücke der Frau und einem ihrer Mitarbeiter gefunden, antwortete diese: "Die Polizei ist gekauft, nicht wahr? Oder bin ich verrückt?" In ihrer Beschwerde pochte die Polizei nun auf ihre "absolute Transparenz, Neutralität und Unparteilichkeit".

Neymar wurde indes am Donnerstag (Ortszeit) in Sao Paulo erneut von der Polizei vernommen, bereits Anfang Juni hatte er in Rio de Janeiro ausgesagt. Er habe die Vorwürfe zurückgewiesen und alle Fragen der Ermittler zufriedenstellend beantwortet, sagte Staatsanwältin Flávia Cristina Merlini am Donnerstag. Nach der rund dreistündigen Vernehmung sagte Neymar im Fernsehsender Globo TV: „Die Wahrheit wird früher oder später ans Licht kommen. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, dass das so schnell wie möglich vorübergeht.“

Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Neymar - Werbekampagnen ausgesetzt, vermeintliches Opfer sagt aus

Erstmeldung vom 13. Juni, 16.02 Uhr: Paris - Fußballstar Neymar machte in letzter Zeit weniger mit sportlichen Geniestreichen, sondern viel mehr mit Eskapaden außerhalb des Platzes von sich reden. Nach wie vor stehen Vergewaltigungs-Vorwürfe einer jungen Brasilianerin gegen den Star von Paris Saint-Germain im Raum. Im Mai 2019 soll der Superstar die 26-jährige Najila Trindade Mendes de Souza zu sich nach Paris eingeladen haben. Nachdem Neymar keine Kondome hatte, wollte die Frau nach eigener Aussage nicht mit ihm schlafen. Anschließend soll Neymar das Foto- und Werbemodel zum Sex gezwungen haben. Er bestreitet das.

Neymar streitet Vergewaltigungs-Vorwürfe ab

Die Verhandlungen ziehen sich nun schon mehrere Wochen hin und die Beweislage ändert sich stetig. Und das alles vor dem Start der Copa América, die ab 14. Juni in Neymars Heimatland Brasilien stattfindet. Die Kontinentalmeisterschaft wird der 27-Jährige verpassen - aber aus einem anderen Grund: beim 2:0-Testspielsieg seiner Brasilianer gegen Katar verletzte er sich am rechten Fuß und musste bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Wie passend, nachdem in Brasilien schon über eine Nicht-Nominierung des ehemaligen Spielführers spekuliert worden war.

Das sind nur die neuesten Auszüge aus Neymars Skandalakte. In diesem Jahr hat er sowohl in Frankreich als auch der Champions League aufgrund ungebührlichen Verhaltens Spielsperren aufgebrummt bekommen. Nun äußersten sich zwei brasilianische Fußball-Legenden zum Verhalten des Topstars. Pelé (78) sagt laut Sport Bild: „Es ist schwierig geworden, Neymar nach allem, was er außer Fußballspielen macht, zu verteidigen. Ich bin mit ihm zweimal in Europa zusammengekommen und habe ihm gesagt: ‚Junge, dieses Talent hat dir Gott gegeben. Aber was du angestellt hast, macht die Sache kompliziert.‘“

Neymar wird von brasilianischen Legenden kritisiert

Außerdem hat sich Zico (66) zu seinem Landsmann geäußert: „Neymar muss sich mehr auf das Professionelle im Fußball konzentrieren, um etwas Wichtiges zu gewinnen wie den Goldenen Ball“. Doch vom Gewinn des Weltfußballer-Titels ist Neymar derzeit wohl soweit entfernt wie vorher noch nicht.

