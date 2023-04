Sorgen beim FC Bayern: Droht verletztem Davies das Saison-Aus?

Von: Sascha Mehr

Alphonso Davies musste in der Anfangsphase gegen Mainz 05 mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Droht dem Kanadier sogar das Ende der Saison?

Mainz – Der FC Bayern München stand vor dem Gastspiel beim FSV Mainz 05 extrem unter Druck. Nach dem Aus im DFB-Pokal und dem Ausscheiden aus der Champions League ist die deutsche Meisterschaft der letzte Titel, den der FCB in der laufenden Saison noch holen kann. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hatte vor dem 29. Spieltag aber lediglich zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Name Alphonso Davies Alter 22 Verein FC Bayern München Position Linksverteidiger

FC Bayern München unter Druck in der Bundesliga

In Mainz braucht es einen Sieg, um den BVB unter Druck zu setzen vor deren Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern begann forsch, vor allem Alphonso Davies packte direkt zu Beginn den Turbo aus über seine linke Seite. In der 9. Minute kam es dann aber zum Schreckmoment: Im Laufduell mit dem Mainzer Silvan Widmer fasste sich der Kanadier plötzlich an den hinteren Oberschenkel und brach den Sprint ab.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sank der 22-Jährige zu Boden. Das Signal an die Bayern-Bank, dass es für ihn am heutigen Tag nicht mehr weitergeht, hatte er längst gegeben. Davies wurde direkt behandelt und anschließend vom Feld geführt. Tuchel brachte für ihn Noussair Mazraoui in die Partie.

Alphonso Davies muss früh mit einer Verletzung runter. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Um welche Verletzung es sich bei Davies handelt und wie schwer diese letztendlich wirklich ist, werden Untersuchungen in den kommenden Tagen zeigen. Der Griff an den hinteren Oberschenkel ist aber ein Indiz dafür, dass es sich um einen Muskelfaserriss handeln könnte.

FC Bayern München: Verletzung bei Davies

Sollte sich die Diagnose bewahrheiten, wird Alphonso Davies dem FC Bayern München mehrere Wochen fehlen. Der deutsche Rekordmeister hat noch fünf Spiele zu absolvieren in der Bundesliga. Am 27. Mai steht der 34. und letzte Spieltag der Saison 2022/23. Bis dahin sind es keine fünf Wochen mehr.

Alphonso Davies droht deshalb mit der Verletzung aus dem Mainz-Spiel das Saison-Aus. Zunächst müsste der Muskel im Oberschenkel heilen, bevor der Linksverteidiger wieder mit leichtem Training anfangen kann. Bis er wieder bei 100 Prozent angelegt ist, wäre die Spielzeit vorbei. Trainer Tuchel wird also wahrscheinlich auf einen ganz wichtigen Spieler im Endspurt verzichten müssen. (smr)