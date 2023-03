Ohne Sané und Müller – Flick gibt DFB-Kader bekannt: „Hat nichts mit der Leistung zu tun“

Von: Sascha Mehr, Boris Manz

Teilen

Der DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele steht. Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf Leroy Sané und setzt stattdessen auf einige Debütanten.

Update vom 17. März, 16.12 Uhr: Hansi Flick hat den DFB-Kader ordentlich umgekrempelt und für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Der Bundestrainer wollte durch seine Entscheidungen in der Mannschaft neue Impulse setzen. „Eine Mannschaft lebt von einem stabilen Kern. Aber neue Einflüsse sind auch wichtig“, so der Bundestrainer.

„Es ist wichtig, dass wir im Hinblick auf die Heim-EM einen guten Kader präsentieren“, erklärte der 58-Jährige und weiter: „Unsere Aufgabe ist es, dass wir Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen.“ Den vielen Neulingen mussten einige gestandene Nationalspieler wie Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Niklas Süle weichen, die sich weiter in ihren Vereinen beweisen sollen.

Den Aussortierten machte Flick jedoch weiterhin Hoffnung für anstehende Europameisterschaft. „Das hat nichts mit der Leistung zu tun. Ich glaube, alle, die wir jetzt weggelassen haben, haben enorme Qualität und tun uns gut“, sagte der DFB-Coach.

DFB-Team mit neuem Gesicht: Ohne Sané, Süle und Rüdiger – mit Schade, Berisha und Vagnoman

Update vom 17. März, 15.11 Uhr: Der DFB hat den Kader für anstehenden Länderspiele gegen Peru und Belgien bekannt gegeben. Bundestrainer Hansi Flick überraschte mit der ein oder anderen Nominierung. Nicht zum Kader gehören, wie bereits durchgesickert, Thomas Müller und Ilkay Gündogan. Überraschend nicht im Aufgebot stehen Leroy Sané vom FC Bayern München, Antonio Rüdiger von Real Madrid und BVB-Verteidiger Niklas Süle.

Stattdessen setzt Flick gleich auf fünf mögliche Debütanten im DFB-Dress: Kevin Schade (FC Brentford), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Mergim Berisha (FC Augsburg) dürfen alle auf ihr Nationalmannschaftsdebüt hoffen.

Flick krempelt Nationalmannschaft um: Sané, Rüdiger und Süle raus

Zurück im Kader sind außerdem Emre Can (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayern Leverkusen) und Bernd Leno (FC Fulham), der für Manuel Neuer ins Team rutscht.

Neben Sané, Rüdiger und Süle verzichtete Flick im Vergleich zum WM-Debakel auf Lukas Klostermann (RB Leipzig) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach). Verletzungsbedingt wird das Dortmunder Trio Julian Brandt, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko die anstehenden Länderspiele verpassen.

Torhüter Marc-André ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Trapp Abwehr Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, David Raum, Josha Vagnoman, Nico Schlotterbeck Mittelfeld/Angriff Mergim Berisha, Emre Can, Niclas Füllkrug, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry, Timo Werner, Florian Witz, Kevin Schade, Leon Goretzka, Mario Götze, Kai Havertz, Jamal Musiala

Länderspiele gegen Peru und Belgien: Steht BVB-Mittelfeldspieler Emre Can vor dem Comeback?

Update vom 17. März, 14.35 Uhr: Ein weiterer Name wird von Sky in den Ring geworfen. Emre Can soll nach seinem Formhoch bei Borussia Dortmund wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren. Der 29-Jährige könnte dann gegen Peru oder Belgien sein 38. Länderspiel absolvieren. Letztmalig spielte Can im Juni 2021 für den DFB. Somit wurde der gebürtige Frankfurter sogar noch länger nicht nominiert als Torwart Leno.

Bundestrainer Hansi Flick will bis zur Heim-EM die Herzen der deutschen Fußballfans zurückgewinnen. Nicht im DFB-Kader steht dabei Leroy Sané. © Imago/Lackovic/Chai v.d. Laage

Kehrt Bernd Leno in den Kader des DFB zurück?

Update vom 17. März, 14.20 Uhr: Neben Marius Wolf soll auch Josha Vagnoman vor seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft stehen. Das schreibt Florian Plettenberg auf Twitter. Im vergangenen Sommer wechselte der Abwehrmann vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart. In den letzten sechs Spielen reichte es jedoch nur zu zwei Kurzeinsätzen. Hansi Flick scheint dennoch überzeugt vom 22-Jährigen zu sein, der auch für die Elfenbeinküste auflaufen könnte.

Als Rückkehrer nennt Sky Torwart Bernd Leno, der mittlerweile beim FC Fulham spielt und dort eine gute Saison spielt. Bei der WM war der Keeper nicht dabei. Das letzte seiner neun Länderspiele macht er Anfang September 2021 beim 2:0-Erfolg gegen Liechtenstein. Flick verzichtete seit 2022 auf den 31-Jährigen.

Klostermann laut Bericht bei Hansi Flick außen vor

Update vom 17. März, 13.33 Uhr: Mit Lukas Klostermann soll angeblich ein weiterer WM-Fahrer nicht von Hansi Flick berufen werden, wie Sky berichtet. In den letzten drei Bundesliga-Spielen kam Klostermann nicht für seinen Verein aus Leipzig zum Einsatz. Nach Adduktorenproblemen hatte er anschließend mit einer Erklärung zu kämpfen, sodass er zuletzt nur in der Champions League gegen Manchester City eingesetzt wurde. In dieser Spielzeit lief der 26-Jährige nur sechsmal in der Bundesliga für Leipzig auf. Dennoch berief ihn Bundestrainer Flick im November überraschend für die Weltmeisterschaft in Katar. Nun verzichtet der Coach auf die Dienste des flexiblen Abwehrspielers.

Hansi Flick verzichtet wohl auch auf Hofmann

Update vom 17. März, 12.17 Uhr: Wie Sky berichtet, soll es auch den Gladbacher Jonas Hofmann erwischt haben. Der 30-Jährige steht demnach ebenfalls nicht auf Hansi Flicks Liste für die Begegnungen mit Peru und Belgien. Bei Borussia Mönchengladbach zählt der flexible Hofmann zu den wenigen konstanten Leistungsträgern der „Fohlen“. Da Hofmann aber nicht für einen Topklub spielt und zu den älteren Spielern des DFB gehört, könnte eine Nominierung auch in Zukunft schwer für ihn werden.

Indes soll die mutmaßliche Nicht-Berücksichtigung von Antonio Rüdiger auf die Belastungssteuerung des Verteidigers zurückzuführen sein und in Absprache mit dem 30-Jährigen erfolgt worden sein, wie Plettenberg schreibt. Rüdiger hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 37 Partien für Real Madrid absolviert und nimmt mit den „Königlichen“ neben der Liga noch an der Copa del Rey und der Champions League teil.

Wolf und Berisha könnten Nutznießer der schlechten WM 2022 des DFB sein

Update vom 17. März, 11.08 Uhr: Anders als sein Kollege Süle soll hingegen BVB-Profi Marius Wolf zum Aufgebot für die kommenden Freundschaftsspiele des DFB gehören. Das berichtet ebenfalls Sky-Reporter Florian Plettenberg auf Twitter. Der 27-Jährige präsentiert sich seit Wochen in einer prächtigen Verfassung. Das wird auch Hansi Flick nicht entgangen sein. Es wäre Wolfs erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Bislang steht nur ein Länderspiel mit Deutschlands U20 in seiner Vita. Das war allerdings im Jahr 2015.

Außerdem schreibt Plettenberg, dass auch Augsburgs Mergim Berisha ersmtals eine Chance von Flick erhalten wird. Der 24-Jährige erzielte in der Bundesliga in dieser Spielzeit bislang acht Treffer und steuerte weitere vier Vorlagen für sein Team bei. In der U21 Deutschlands lief er in 13 Partien auf und traf dabei einmal. Zusätzlich wurde Berisha 2021 mit dem DFB U21-Europameister.

Auch Sané, Rüdiger und Süle offenbar nicht im Aufgebot des DFB

Update vom 17. März, 10.22 Uhr: Im ersten DFB-Kader des Jahres wird es zu einigen Änderungen kommen. Das kündigte Hansi Flick bereits an. Die Nicht-Nominierungen von Thomas Müller und Ilkay Gündogan sind mit den Spielern abgesprochen. Offenbar soll aber auch Bayern-Spieler Leroy Sané nicht zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gehören. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg auf Twitter. Der Offensivspieler saß in den wichtigen Spielern des FCB zuletzt oft auf der Bank. Die grandiose Form aus den ersten Monaten dieser Saison konnte Sané nach der Winterpause bislang nicht wiederfinden.

Laut einem Bericht der Bild sollen darüber hinaus auch Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niklas Süle von Borussia Dortmund nicht im Kader des DFB stehen. Auch die Meldung über das Fernbleiben von Sané wird durch die Mitteilung bestätigt. Alle drei Spieler sowie Müller und Gündogan waren bei der WM 2022 in Katar im deutschen Aufgebot und enttäuschten.

Bundestrainer Flick nominiert DFB-Kader für Testspiele gegen Peru und Belgien

Erstmeldung vom 17. März, 7.24 Uhr:

Frankfurt - Endlich beginnt das Jahr 2023 auch für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Hansi Flick trifft mit seinem Team auf Peru und Belgien und startet damit in die Vorbereitung auf die EM 2024 im eigenen Land. Es werden die ersten Auftritte seit der WM 2022 in Katar sein, bei der die DFB-Auswahl enttäuschte und bereits in der Vorrunde ausschied. Im Anschluss wurde das Scheitern aufgearbeitet und Bundestrainer Flick bekam das Vertrauen ausgesprochen, eine schlagkräftige Truppe für die Heim-EM im kommenden Jahr zu formen.

DFB-Auswahl testet gegen Peru und Belgien

Fehlen bei den beiden Testspielen wird Thomas Müller. „Er wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben. Das bedeutet aber nicht, dass er für die EM kein Thema ist“, bestätigte Flick. „Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen, wie es weitergeht. Ich drücke den Jungs die Daumen für die ersten Länderspiele des Jahres“, schrieb Müller daraufhin selbst auf seinem Instagram-Kanal.

Bundestrainer Hansi Flick nominiert den ersten DFB-Kader des Jahres. © IMAGO

Ebenfalls nicht dabei sein wird Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler von Manchester City und seine Frau Sara wurden Eltern eines Sohnes, weshalb der 32-Jährige auf die ersten Länderspiele des Jahres verzichtet. Bundestrainer Flick kündigte bereits vor einigen Wochen an, dass er jungen Spielern eine Chance geben will, sich im Kreise der Nationalmannschaft zu zeigen. Im Vorfeld der Kader-Nominierung für die ersten Spiele des Jahres, wurde über zahlreiche Spieler spekuliert, die es ins Team des Bundestrainers schaffen könnten.

Deutsche Nationalmannschaft: Die Spieler mit den meisten WM-Einsätzen Fotostrecke ansehen

DFB-Auswahl: Überrascht Bundestrainer Flick bei Nominierung?

Mögliche Kandidaten für eine Nominierung für die DFB-Auswahl wären beispielsweise Marius Wolf von Borussia Dortmund, der eine starke Saison spielt und sich einen Stammplatz bei Trainer Edin Terzic erkämpft hat. Dem Duo Yannick Gerhardt und Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg werden ebenfalls Chancen eingeräumt und Augsburg-Torjäger Mergim Berisha hofft auch auf einen Anruf von Flick. Am Freitag (17. März) wird der Bundestrainer seinen Kader bekanntgeben. (smr)