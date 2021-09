Neuzugang verletzt: Schalke 04 bangt um Mittelfeld-Motor

S04 hat neue Sorgen

Zweiter Sieg in Folge, Anschluss an die oberen Plätze – also alles gut beim FC Schalke 04? Nicht ganz. Ein Neuzugang ist jetzt verletzt.

Gelsenkirchen – Im November 2019 war es, als der FC Schalke 04 das bis dato letzte Mal zweimal in Folge in der Liga gewinnen konnte. Fast zwei Jahre später war es wieder so weit. Auf das 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf folgte der 1:0-Sieg in Paderborn.

Doch jetzt bangt der FC Schalke 04 um einen verletzten Neuzugang und Mittelfeld-Motor.

Ein längerer Ausfall wäre für den S04 extrem bitter. Für Trainer Dimitrios Grammozis ist der verletzte Neuzugang eine praktisch unverzichtbare Größe.