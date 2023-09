Emotionaler Abschied: Son wendet sich an Bayern-Neuzugang Kane

Von: Frederic Rist

Über acht Spielzeiten hinweg bildeten Harry Kane und Heung-min Son ein unaufhaltsames Duo auf dem Spielfeld für die Tottenham Hotspur. Jetzt äußert sich Son zu Kanes Wechsel nach München.

München – Nach langem Hin und Her wechselte Harry Kane am 11. August zum FC Bayern München. Mit elf Jahren war er als Jugendspieler zu Tottenham gekommen, 2011 debütierte er mit 18 Jahren bei den Profis. Er war der Liebling der Fans, Kapitän und Aushängeschild der Spurs. Kanes Wechsel löste zahlreiche Diskussionen aus. Dennoch zeigen viele Fans und Mitspieler Verständnis für seinen Wunsch nach Veränderung und wünschen ihm eine schöne und erfolgreiche Zeit in München.

Heung-min Son Geboren: 8. Juli 1992 (31) in Chuncheon, Südkorea Profi-Stationen: Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, Tottenham Hotspur Pflichtspiele und Tore für Tottenham Hotspur: 272 Spiele und 106 Tore Länderspiele und Tore für Südkorea: 110 Spiele und 35 Tore

Kane-Abgang: Spurs Boss Daniel Levy greift drastisch durch

Doch eine Person war von Kanes Abgang alles andere als begeistert: Spurs-Boss Daniel Levy. Kürzlich wurden brisante Details über den Transfer von der englischen Zeitung The Telegraph veröffentlicht. Berichten zufolge griff der Verein am Tag von Kanes Abreise drastisch durch. Der 30-Jährige erhielt Hausverbot und durfte sich nicht persönlich von seinen Mitspielern verabschieden. Weder die Umkleidekabine noch das Trainingsgelände war ihm zugänglich. So konnte Kane seinen Spind nicht leeren. Stattdessen musste er warten, bis ihm seine Sachen zugeschickt wurden, da seiner Familie sogar der Zutritt zur Stadionloge verwehrt worden sein soll.

Ganz anders reagierten seine ehemaligen Mannschaftskameraden, die ihrem Ex-Stürmer offensichtlich nicht böse sind. In der Länderspielpause verabschiedete sich der neue Spurs-Kapitän Heung-min Son mit einer emotionalen Botschaft von seinem langjährigen Teamkollegen.

Eine erfolgreiche Zeit bei den Spurs geht zu Ende: Insgesamt acht Jahre gingen Heung-min Son (links) und Harry Kane (rechts) gemeinsam auf Torejagd. © IMAGO/Colorsport

„Ich hoffe, er kann dort alles gewinnen“: Son mit emotionalem Statement an Kane

Son betonte, dass Kane sich durch seinen Wechsel zweifellos weiterentwickeln werde und dass dieser Schritt sowohl vom Verein als auch von den Spielern respektiert werden müsse. „Wir wünschen ihm das Beste und ich hoffe, dass er dort alles gewinnen kann – er hat es verdient. Ich bin mir sicher, dass er auch uns das Beste wünscht“, fügte der Südkoreaner hinzu.

Harry Kane und Heung-Min Son gelten als eines der besten Sturmduos der Fußballgeschichte. In ihrer achtjährigen Zusammenarbeit bereiteten sie zahlreiche Tore füreinander vor. Aber auch abseits des Platzes verbindet die beiden eine enge Freundschaft. „Wir haben eine großartige Beziehung außerhalb des Platzes“, betonte Kane im vergangenen Jahr in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender Canal+. Nach dem Wechsel von Kane übernimmt Son dessen Kapitänsamt. Trainer Ange Postecoglou setzt damit auf die Erfahrung und Führungsqualitäten des Südkoreaners. (fr)