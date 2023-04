Neues Auswärtstrikot des FC Bayern enthüllt - Fans sind entsetzt

Leak kursiert auf Twitter

Das angebliche Auswärtstrikot des FC Bayern München für die kommende Saison wurde geleakt. Die Reaktionen sind eher verhalten.

München - Gold, Weiß, Dunkelblau oder sogar Gelb - in der Geschichte des FC Bayern München erstrahlte das Auswärtstrikot schon in verschiedenen Farben. Aber wie schaut das Jersey in der kommenden Saison aus?

Twitter-User „Mr. Jersey“ hat ein Bild des neuen Trikots für 2023/24 verbreitet. Auch das Portal Footy Headlines, bekannt für seine regelmäßigen Leaks von Spielkleidung, hat den Post aufgegriffen und weiterverbreitet.

FC Bayern: Neues Auswärtstrikot in schwarz und lila?

Zu sehen ist ein Trikot in den Grundfarben Schwarz und Lila. Zu erkennen ist außerdem ein Muster, das an die Rauten in der Mitte des Bayern-Logos erinnert. Diese Akzente sind in lila und grün gehalten.

Darüber hinaus sind auch das Wappen des FC Bayern sowie das Zeichen von Ausrüster Adidas auf der Vorderseite in grün gehalten. Vereinsname und Spielername auf der Rückseite sollen hingegen lila sein. Den Nackenbereich ziert zudem das FCB-Motto „Mia san mia“.

Trikot-Leak: Reaktionen auf angebliches Bayern-Jersey eher verhalten

Die Reaktionen auf den Leak fielen in den sozialen Medien eher verhalten aus. „Was das denn?“, fragt ein User unter dem Post von Footy Headlines. Ein weiterer twittert: „Wie hässlich ist denn auch dieser gerade FC Bayern München Schriftzug. Irgendwie glaube ich nicht, dass das Trikot echt ist.“

Es gibt allerdings auch Gegenstimmen: „Auswärtstrikot darf man ruhig experimentieren. Vor allem hat Bayern traditionell auch viele verschiedene Farben gehabt“, schreibt ein Nutzer der Plattform, ein anderer bezeichnet es schlicht als „beautiful“, also als wunderschön.

Das Heimtrikot des deutschen Rekordmeisters soll hingegen klassischer daherkommen. Im Netz kursieren Bilder, die ein weißes Oberteil mit roten Ärmeln zeigen. (masc)

