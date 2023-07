Plan B? FC Bayern bereitet angeblich weiteres Stürmer-Angebot vor

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der FC Bayern intensiviert seine Bemühungen um Victor Osimhen. Sollte der Kane-Transfer nicht zustande kommen, gäbe es offenbar einen Plan B. Doch der ist teuer.

München - Nach einer eher durchwachsenen Saison will sich der FC Bayern in der kommenden Spielzeit wieder in alter Stärke präsentieren. Was dazu fehlt? Ein neuer Stürmer. Denn nach dem Weggang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hatten die Münchner ihn nicht adäquat ersetzen können. Das soll sich in diesem Sommer ändern. Harry Kane steht hoch im Kurs, der Verein und der Spieler sollen sich offenbar grundlegend einig sein. Die Verhandlungen könnten trotzdem zäh werden, weshalb sich die Verantwortlichen nun offenbar wieder intensiver mit einer Alternative beschäftigen: Victor Osimhen.

Victor Osimhen Geboren am: 29. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Lagos, Nigeria Verein: SSC Neapel Vertragslaufzeit: 30. Juni 2025 Aktueller Marktwert: 120 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

FC Bayern will bei Osimhen angeblich Ernst machen

Das zumindest berichtet die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport. Dem Blatt zufolge überlegt der FC Bayern gerade seine nächsten Schritte, dabei soll auch Osimhen wieder mehr in den Blickpunkt gerückt sein. Ein grundsätzliches Interesse bestand schon seit einiger Zeit, doch laut des Berichts soll der Rekordmeister nun Ernst machen wollen.

Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist jedenfalls von dem Stürmer überzeugt: „Osimhen ist ein hervorragender Stürmer. Ich mag ihn, er hat alles.“ Ein Problem gibt es aber: Den Preis. Denn laut Gazzetta dello Sport fordert Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis 180 Millionen für den Stürmer.

Osimhen hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft der Italiener, schoss 26 Tore allein in der Serie A, in der Champions League kamen noch einmal fünf Tore in sechs Spielen dazu. Genau das, was die Münchner eigentlich suchen.

Die Bayern-Verantwortlichen bereiten offenbar auch ein für Victor Osimhen vor. © Revierfoto/imago

Osimhen eine Alternative, aber Kane weiter Priorität beim FC Bayern

Deshalb soll der FC Bayern laut Gazzetta dello Sport darüber nachdenken, ein erstes Angebot von Paris Saint-Germain, das angeblich bei 100 Millionen Euro liegt, zu überbieten. Für Kane hatten die Münchner nach tz-Informationen eine Schmerzgrenze von rund 100 Millionen Euro festgelegt, die sie in diesem Fall sicher noch überschreiten müssten. Ein realistisches Szenario?

Natürlich, die Gerüchteküche brodelt und der FC Bayern wird wohl seine Optionen genauestens im Blick behalten. Schon vor Wochen wurde in Italien berichtet, dass der FCB ein Angebot für Osimhen vorbereite, ob das zustande kam, ist aber nicht überliefert. Ähnlich könnte es auch um die neuesten Berichte stehen.

Die Priorität liegt immer noch bei England-Kapitän Harry Kane. Die Münchener sind laut tz-Informationen nämlich weiterhin zuversichtlich, dass man sich am Ende einigen werde – auch wenn ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro plus Boni von Tottenham abgeschmettert wurde. Offenbar soll ein weiteres, höheres Angebot aber bereits in Vorbereitung sein. (msb)