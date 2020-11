Nations League: Deutschland gegen Spanien live im Free-TV und im Live-Stream

Nach dem Sieg gegen die Ukraine ist Deutschland in der Nations League in Spanien zu Gast. So sehen Sie das Spiel live im Free-TV und Live-Stream.

Frankfurt - Das letzte Länderspiel des Jahres 2020 steht an und für Deutschland geht es nach Spanien. Es ist das Top-Duell der Gruppe, der Gewinner wird sich den Gruppensieg in der Nations League sichern und zur Endrunde fahren, die auf Oktober 2021 verschoben wurde. Der Mannschaft von Jogi Löw würde sogar ein Remis gegen Spanien reichen für den Gewinn der Gruppe, denn sie liegt einen Zähler vor dem Kontrahenten. Spanien hingegen muss die Deutsche Auswahl schlagen, um an ihr vorbeizuziehen.

Deutschland gegen Spanien: Endspiel um den Gruppensieg

Im letzten Match verspielten die Spanier eine hervorragende Ausgangsposition leichtfertig. Beim 1:1-Remis in der Schweiz verschoss Kapitän Sergio Ramos gleich zwei Elfmeter. Mit einem Sieg hätte Spanien ein Unentschieden gegen Deutschland gereicht, um in die Endrunde der Nations League einzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Jogi Löw gewann letztlich ungefährdet mit 3:1 gegen die Ukraine, obwohl der Beginn dem Kontrahenten gehörte. In der Anfangsphase ging die Ukraine in Führung und bereitete der DFB-Auswahl große Sorgen. Am Ende aber hatten die Gäste aber nichts mehr zuzusetzen und Deutschland fuhr den Erfolg souverän ein.

Die Deutsche Mannschaft reist mit jeder Menge Selbstvertrauen nach Sevilla. „Es schaut sehr gut für uns aus. Eine bessere Ausgangslage hätten wir uns nach den zwei Unentschieden zum Anfang nicht erträumen können Wir müssen da mit breiter Brust auf den Platz gehen und die Tabellenführung verteidigen“, sagte Serge Gnabry zur entscheidenden Partie in Spanien. Trainer Löw will nicht taktieren, sondern auf Sieg spielen: „Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendetwas verteidigen“, so der Bundestrainer. Manuel Neuer äußerte sich ähnlich. „Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Wir sagen nicht, wir verwalten da irgendwie ein Ergebnis oder schauen, dass wir auf Unentschieden spielen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Das ist unser großes Ziel“, sagte der Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft.

Anpfiff des fünften Spieltags in der UEFA Nations League zwischen Deutschland und Spanien ist am Dienstag, den 17. November 2020, um 20.45 Uhr in Sevilla. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Spanien: UEFA Nations League live im Free-TV der ARD

Die gute Nachricht: Die Partie zwischen Deutschland und Spanien am Dienstag, 17.11.2020, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD in Das Erste übertragen.

am Dienstag, 17.11.2020, wird live und in voller Länge von der ARD in übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr auf dem TV-Sender Das Erste .

auf dem . Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr .

ist um . Kommentiert wird die Partie zwischen Deutschland und Spanien von Tom Bartels.

zwischen von Tom Bartels. Bastian Schweinsteiger begleitet das UEFA-Nations-League-Spiel als Experte für die ARD.

begleitet das UEFA-Nations-League-Spiel als Experte für die ARD. Matthias Opdenhövel fungiert als Moderatorin.

Deutschland gegen Spanien: UEFA Nations League im Live-Stream der ARD