Ab in die nächste Runde: VfB-Coach Matarazzo will auch im DFB-Pokal "maximalen Erfolg"

Trainer Pellegrino Matarazzo will mit dem VfB Stuttgart im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen einen Sieg einfahren.

Im DFB-Pokal kann immer alles passieren! Auch der VfB Stuttgart plant am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Außenseiter-Rolle eine Erfolg gegen Bundesligist Bayer Leverkusen. Die Schwaben wollen wie auch in der 2. Liga den "maximalen Erfolg".

Wie echo24.de* berichtet, hat VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz am Dienstag auch deutlich gemacht, auf welche Spieler er setzt und was gar nicht in Frage kommt.

