Marmoush rettet dezimierte Eintracht gegen Mainz 05 in der Nachspielzeit

Von: Niklas Kirk

In einer komplizierten Partie trennen sich Eintracht Frankfurt und Mainz 05 mit 1:1. Omar Marmoush rettet dezimierte Frankfurter in der Nachspielzeit.

Mainz – Am 2. Spieltag der Bundesliga trennen sich der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt mit 1:1. Beiden Teams war daran gelegen, ihre schlechten Serien zu beenden. Seit elf Auswärtsspielen wartete die Eintracht bereits auf einen Sieg, die 05er auf der anderen Seiten waren saisonübergreifend seit sechs Spielen sieglos, inklusive einer 1:4-Auftaktklatsche in Berlin. Die SGE musste zudem das schwere Auswärtsspiel in der Conference-League-Quali in Sofia verdauen, wo es einen späten Nackenschlag in Form eines Ausgleichs in der 95. Minute gab.

Eintracht Frankfurt Gegründet: 8. März 1899 Mitglieder: 130.000 DFB-Pokalsieger: 1974, 1975, 1981, 1988, 2018

Eintracht gegen Mainz 05 - Gäste kommen nur schwerlich ins Spiel

Bei der Eintracht brachte Toppmöller nach dem 1:1 bei Levski vier Neue in der Startformation: Smolcic, Knauff, Jakic und Max ersetzten dabei Tuta, Buta, Dina Ebimbe und Hauge. Auf Seiten der 05er musste Bo Svenson auf Onisiwo verzichten. Die Eintracht sah sich von Beginn an den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie in Sofia. Hohes Anlaufen durch einen energischen Gegner und das Spekulieren auf Fehler, wobei die Eintracht mit eigenem Gegendruck dagegenhielt.

Der erste Aufreger folgte in Minute 22 als Bastian Dankert auf den Punkt zeigte. Die Entscheidung auf Handspiel von Robin Koch wurde jedoch vom VAR einkassiert. Drei Minuten später sorgte eine Fehlkommunikation zwischen Smolcic und Trapp jedoch für das nicht unverdiente Gegentor. Nach einer Halbfeldhereingabe landete der Ball bei Lee Jae-sung der nur noch einschieben musste, da Trapp den Ball zuvor nicht abfangen konnte. Die Wechsel von Toppmöller machten sich somit weder defensiv noch offensiv bezahlt, denn die Eintracht erspielte sich zudem bis hierhin keine Chancen.

Symbolbild der Partie: Eintracht Frankfurt beißt sich an der Mainzern die Zähne aus © picture alliance/dpa/Torsten Silz

Eintracht gegen Mainz 05 - Platzverweis unterbricht starke Drangphase

In der 53. Minute eröffnete schließlich Kolo Muani mit dem ersten gefährlichen Kopfball die erste Drangphase der Eintracht. Durch mehre Standards kamen sie in der Folge zu Gefahr, wobei ein weiterer Kopfball von Kolo Muani nach einer Ecke erst auf der Linie geklärt wurde. Die darauffolgende gelb-rote Karte gegen den glücklosen Ansgar Knauff sorgte jedoch für ein jähes Ende des Drucks.

Der Platzverweis-Karte brachte den Mainzern den Vorteil, die große Gefahr nun weitgehend fernhalten zu können. Die Spannung blieb vor allem erhalten, weil die eingewechselten Gruda, Stach und Kohr es im Minutentakt versäumten, das Spiel endgültig zugunsten der Rheinhessen zu entscheiden.

In der Nachspielzeit folgte letztliche die logische Bestrafung: Bei einem Vorstoß von Dina Ebimbe über die linke Seite konnte da Costa nicht entscheidend eingreifen. Seine Hereingabe ermöglichte schließlich Omar Marmoush zum viel umjubelten, jedoch schmeichelhaften 1:1-Endstand einzuschieben. (nki mit dpa)