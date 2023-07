Nach Trainingslager-Paukenschlag: So geht es beim VfB Stuttgart weiter

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart bricht sein Trainingslager in Neukirchen vorzeitig ab. © IMAGO/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat das Trainingslager in Österreich vorzeitig beendet und ist nach Stuttgart zurückgereist. Nach einem Zwischenstopp beim FC Bayern haben die Schwaben wieder ihre Trainingsroutine in Bad Cannstatt aufgenommen.

Neukirchen am Großvenediger/Stuttgart - Das hat sich der VfB Stuttgart anders vorgestellt: Nachdem es seit Dienstagnachmittag zu heftigen Regenfällen gekommen war, wurde am Mittwochvormittag beschlossen, die Zelte abzubrechen und das Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger vorzeitig zu beenden. Denn aufgrund der starken Regenfälle war der Rasen bis auf Weiteres nicht bespielbar.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte: „Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert. Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn. Deshalb haben wir uns für die vorzeitige Heimreise nach Stuttgart entschieden.“

VfB veranstaltete Fanabend mit Alexander Wehrle und Christian Gentner

Vor allem für die mitgereisten Fans war diese Nachricht eine Hiobsbotschaft, allerdings war mit Christian Schmidt der Fanbeauftragte bis Donnerstag vor Ort. Am Mittwochabend fand außerdem ein Fanabend statt, an dem Christian Gentner sowie VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle teilnahmen.

Derweil legte die Mannschaft auf dem Heimweg einen Zwischenstopp in München ein und absolvierte auf dem Campus des FC Bayern eine Trainingseinheit. Coach Hoeneß hatte dies ermöglicht, der einst die Reserve der Münchner trainierte. Die Stuttgarter wurden gastfreundlich empfangen.

VfB-Test gegen Arnheim findet in Oberhaching statt

Nach einem Essen ging es dann weiter nach Stuttgart, wo die Mannschaft am Donnerstag zwei weitere Einheiten absolvierte. Stuttgart will nun in dem Rhythmus weiter trainieren, wie sie es in Österreich getan hätten. Freitags um zehn Uhr steht eine weitere Einheit an, die öffentlich ist. Das Testspiel gegen Vitesse Arnheim, das am Samstag in Zell am See stattfinden sollte, wird aufgrund des abgebrochenen Trainingslagers nach Oberhaching (Anpfiff: 17 Uhr) verlegt. Fans sind aus organisatorischen Gründen nicht zugelassen, allerdings bietet der VfB einen Livestream an.