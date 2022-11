Nach Tragödie mit über 100 Toten: BVB-Freundschaftsspiel in Indonesien abgesagt

Ein BVB-Freundschaftsspiel in Indonesien musste abgesagt werden. © Teresa Kroeger/Nordphoto/Imago

Ende November geht der BVB wieder auf Asia Tour. Ein Freundschaftsspiel muss wegen einer schlimmen Tragödie abgesagt werden.

Dortmund – Zwischen 21. November und 1. Dezember tourt Borussia Dortmund wieder für Marketingzwecke durch Asien. RUHR24 weiß: Ein BVB-Spiel muss jetzt abgesagt werden.

„Aufgrund staatlicher Vorgaben zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien“ kann ein geplantes Freundschaftsspiel in Indonesien nicht stattfinden. Im Kanjuruhan-Stadion der Stadt Malang war es Anfang Oktober zu einer Massenpanik gekommen, die über 130 Menschenleben forderte. Der BVB hat aber bereits einen Ersatz-Termin in einem anderen asiatischen Land geplant.