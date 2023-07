Erster Sabitzer-Auftritt in Dortmund: BVB-Fans von Verhalten irritiert

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der Transfer von Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund ist fix. Der Ex-Bayern-Spieler hinterließ bei vielen BVB-Fans nun aber schon erste Fragezeichen.

Dortmund – Marcel Sabitzer wechselt zu Borussia Dortmund. Am frühen Abend des 24. Juli kam die offizielle Bestätigung, dass der Österreicher den FC Bayern München verlässt und künftig für den BVB aufläuft. Der Deal hatte sich zuletzt schon angedeutet.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wels, Österreich Stationen (u. a.): Rapid Wien, RB Salzburg, RB Leipzig, FC Bayern, Manchester United Marktwert: 20 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Erster Sabitzer-Auftritt in Dortmund: BVB-Fans von Verhalten irritiert

Seit Tagen wurde über einen möglichen Sabitzer-Transfer vom Meister zum Vizemeister spekuliert, am Nachmittag tauchten nun erste Videoaufnahmen auf, die Sabitzer auf dem Dortmunder Vereinsgelände zeigten. Zu sehen: Der Mittelfeldmann und einige BVB-Fans, die teilweise um Fotos baten.

Auffällig: Sabitzer machte nach außen hin keinen all zu glücklichen Eindruck. Ein leichtes Grinsen bei einem Selfie mit einem jungen BVB-Anhänger – das war‘s. Ansonsten schien der Mittelfeldspieler sehr darum bemüht, die Kameras schnell hinter sich zu lassen. Die Dortmunder Fans bemerkten das natürlich ebenfalls. Deshalb hagelte es in den sozialen Netzwerken unzählige Kommentare wie: „Der hat überhaupt keinen Bock“, „Er scheint nicht wirklich glücklich zu sein“, „Hat er auch mal gelächelt oder zieht er die ganze Zeit so eine Fresse?“

Marcel Sabitzer und sein BVB-Wechsel: Erbe von Jude Bellingham

Sabitzer war im Sommer 2021 von Leipzig nach München gewechselt, konnte dort aber nie an seine exzellenten Zeiten bei RB anknüpfen. Im Januar 2023 wurde er zu Manchester United verliehen, wo er durchaus einen ordentlichen Eindruck hinterließ. Zu einer festen Verpflichtung kam es letztlich aber nicht. Jetzt also Dortmund.

Mit der Verpflichtung des 29-Jährigen beendet der BVB die wochenlange Suche nach einem weiteren Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham. Neben dem rund 30 Millionen Euro teuren ehemaligen Wolfsburger Felix Nmecha soll Sabitzer in der Dortmunder Schaltzentrale Regie führen. Die Ablösesumme für den Rechtsfuß, der in Dortmund bis Juni 2027 unterschrieb, beträgt dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Da Sabitzer in den Planungen von Bayern-Trainer Thomas Tuchel keine große Rolle mehr spielt, haben die Bosse dem Transfer zugestimmt und lassen ein Jahr nach Niklas Süle einen weiteren Spieler zum Titelrivalen ziehen.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Reist Sabitzer dem BVB sofort hinterher?

Um die Integration zu beschleunigen, soll Sabitzer so schnell wie möglich in die USA reisen. Das wäre ganz im Sinne von BVB-Trainer Edin Terzic, der angesichts langer Flugzeiten, unterschiedlicher Zeitzonen und diverser PR-Termine seiner Profis in den kommenden Tagen ohnehin stark gefordert ist. Schließlich ersetzt der USA-Trip mit Tests gegen den US-Zweitligisten San Diego Loyal (28. Juli/4.30 Uhr MESZ), Manchester City (31. Juli/3.00 Uhr MESZ in Las Vegas) und FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr MESZ in Chicago) das seit Jahren obligatorische Vorbereitungstrainingslager im schweizerischen Bad Ragaz.

Für Sabitzers Ex-Arbeitgeber geht es dagegen nach Asien. Der FC Bayern könnte während des Trips zwei Top-Transfers eintüten. (akl/dpa)