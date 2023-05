Bayern-Aufstellung gegen Werder: Tuchel bringt Mané wieder von Beginn – Sané und Müller auf der Bank

Von: Christoph Wutz

Wen bringt Thomas Tuchel von Beginn an im wichtigen Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen? Die Bayern-Aufstellung liegt nun vor.

Update vom 6. Mai, 17.22 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Etwas überraschend sitzen Müller und Sané wieder nur auf der Bank. Dafür erhalten Mané und Musiala wieder eine Chance von Beginn an. Einzige Änderung im Vergleich zum 2:0-Erfolg über Hertha ist Gravenberch, der den gesperrten Goretzka ersetzt.

Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Gravenberch - Coman, Musiala - Mané, Gnabry

Sadio Mané (M.) darf gegen Werder Bremen wieder von Beginn an ran. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Aufstellung gegen Werder Bremen: Tuchel setzt Sané und Müller auf die Bank! Mané beginnt wieder

Update vom 6. Mai, 15.36 Uhr: In gut zwei Stunden wird die Aufstellung des FC Bayern reinflattern. Wie stellt Thomas Tuchel auf? Ryan Gravenberch wird beginnen, das steht fest. Auch Serge Gnabry und Kingsley Coman. Gut möglich, dass auch Thomas Müller im Spiel bei Werder Bremen wieder die Chance von Anfang an bekommt, weil Sadio Mané wenig Werbung für sich machen konnte.

Benjamin Pavard wird an der Seite von Matthjis de Ligt in der Viererkette starten. Spannend wird auch zu sehen sein, ob Leroy Sané oder Jamal Musiala beginnen wird. Das hat Tuchel die Qual der Wahl. Definitiv fehlen wird Josip Stanisic mit einem Muskelfaserriss.

Thomas Tuchel könnte Leroy Sané bei Werder Bremen wieder nur auf die Bank setzen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Startelf gegen Werder Bremen: Gravenberch und Offensiv-Duo starten sicher

Erstmeldung vom 5. Mai: München – Trainer Thomas Tuchel war sich auf der Pressekonferenz am Freitag der Ausgangssituation des FC Bayern im Titelrennen bewusst: „Wir müssen vorlegen.“ Der Rekordmeister können sich in den verbleibenden vier Spielen im Meisterschaftskampf, „keine großartigen Ups-and-Downs mehr erlauben“, so der Coach. Am Samstag gastieren die Münchner beim Tabellenzwölften Werder Bremen. Auf welches Personal setzt Tuchel? Die mögliche Startaufstellung.

FC Bayern München Gründung:\t 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: über 300.000

FC-Bayern-Aufstellung gegen Werder Bremen: Stanisic fällt auch noch aus

Wie gewohnt wird gegen Bremen Yann Sommer zwischen den Pfosten der Münchner stehen. Ebenso keine Veränderungen sind in der Abwehrreihe vor dem Schweizer zu erwarten – auch aufgrund von Verletzungen. Dayot Upamecano fällt wie schon gegen die Hertha mit einem Faserriss aus. Daher werden voraussichtlich Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard die Innenverteidigung bilden bei den laut Trainer Tuchel personell „ziemlich dezimierten“ Bayern.

Auf der defensiven Außenbahn dürften wie schon am vergangenen Sonntag gegen die „Alte Dame“ Noussair Mazraoui und Joao Cancelo beginnen – auch, weil die Alternativen immer weniger werden. Nach Alphonso Davies, der in dieser Saison wohl kein Spiel mehr für die Bayern machen wird, trug sich jetzt auch Außenverteidiger Josip Stanisic in die Verletztenliste des Rekordmeisters ein. Er fällt für das Spiel an der Weser aus, wie Upamecano mit einem Faserriss. Als Ausfallzeit des Kroaten nannte der Coach „so circa zwei Wochen“, was mit Blick auf das nahende Saisonende „jetzt gerade eine ganze Menge“ sei.

Er ist in Bremen wohl von Beginn an dabei: Ryan Gravenberch (r.), der sich den Startelfeinsatz laut Bayern-Trainer Thomas Tuchel „verdient“ hat. © Imago / Eibner

Startelf des FC Bayern bei Werder Bremen: Gravenberch bekommt seine Chance

Im zentralen Mittelfeld wird es sicher eine Änderung geben. Während Joshua Kimmich, der beide Tore gegen die Hertha mit sehenswerten Steilpässen vorbereitete, gesetzt ist, fehlt Leon Goretzka aufgrund einer Gelbsperre. Für ihn wird wohl Ryan Gravenberch beginnen, der bereits als Einwechselspieler beim 2:0-Heimerfolg der Münchner gegen Berlin Akzente setzten konnte. „Er hat es verdient“, sagte der Bayern-Trainer über den jungen Niederländer, der wohl vom FC Liverpool umworben wird.

Davor, im linken offensiven Mittelfeld, dürfte wie schon gegen die Hertha Jamal Musiala starten – trotz seines kleinen Formtiefs aktuell: „Wenn es nicht so läuft, ist es völlig normal, dass jemand in dem Alter nicht der ist, der das alles ganz alleine trägt. Das hat er über viele Wochen getan, das wissen wir auch, und das wird auch wieder kommen“, zeigte sich Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag überzeugt von Musialas Fähigkeiten.

FC-Bayern-Aufstellung gegen Werder Bremen: Tuchel lobt Offensiv-Duo

Aus der Offensivabteilung, die gegen die Hertha auf dem Feld stand, hob Tuchel vor allem zwei Akteure hervor: die beiden Torschützen Kingsley Coman und Serge Gnabry. „Die Chancen stehen gut, dass die beiden auf dem Platz bleiben werden“, sagte der Trainer. Während Leroy Sané, der den Bayern-Coach zuletzt mit einer Aktion in der Kabine beeindruckte, wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen muss, wird Coman vermutlich auf dem rechten Flügel auflaufen und Gnabry erneut als einer von zwei Angreifern agieren.

Tuchel wird wohl wieder mit einem Doppelsturm beginnen, „weil uns das mehr liegt, mit mehr Flexibilität und einer breiteren Ordnung, mit zwei Spitzen und einer offeneren Körperhaltung mehr in die Tiefe reinzukommen“. An Gnabrys Seite – oder leicht versetzt hinter ihm – könnte Thomas Müller für Sadio Mané in die erste Elf rücken. Der Senegalese war gegen die „Alte Dame“ zwar bemüht, aber glücklos. Weiter nicht zur Verfügung steht hingegen Eric Maxim Choupo-Moting. „Er spürt das Knie, was ihm kein Gefühl von Sicherheit gibt“, sagte Tuchel. (wuc)

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Gravenberch - Musiala, Coman - Müller, Gnabry