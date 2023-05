Bayern demontiert Schalke: Münchner legen mit Kantersieg im Meisterduell vor

Von: Patrick Mayer

Ansage im Meisterkampf mit Dortmund: Die Bayern überrollen den FC Schalke regelrecht. Thomas Müller leitet den Kantersieg ein. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Münchner legen im Meisterduell vor: Kantersieg setzt den BVB unter Druck.

Fazit: Der FC Bayern hat einen ganz wichtigen Sieg auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Folge gefeiert. Die Münchner ließen dem FC Schalke beim 6:0 (2:0) an diesem Samstagnachmittag keine Chance. Thomas Müller (21. Minute) leitete den Torreigen ein, Joshua Kimmich per Foulelfmeter (29.), Serge Gnabry per Doppelpack (50./65.), Mathys Tel (80.) und Noussair Mazraoui (90.+2) erzielten die weiteren Tore. Damit haben die Bayern 68 Punkte. Meister-Rivale Borussia Dortmund (64) spielt am Abend gegen Gladbach und muss am drittletzten Spieltag nachlegen.

Aufstellung Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt (85. Upamecano), Cancelo - Kimmich (71. Goretzka) - Coman (64. Gravenberch), Musiala (85. Mané), Müller, Sané - Gnabry (70. Tel) Aufstellung Schalke: Schwolow - Brunner (46. Yoshida), van den Berg, M. Kaminski, Uronen (86. Ouwejan) - Krauß (64. Drexler), Latza, Kral, Karaman, Bülter (64. Skarke) - Mi. Frey (64. Polter) Tore: 1:0 Müller (21.), 2:0 Kimmich (29./Foulelfmeter), 3:0 Gnabry (50.), 4:0 Gnabry (65.), 5:0 Tel (80.), 6:0 Mazraoui (90.+2)

90. Minute + 4: Das Spiel ist aus! Die Bayern gewinnen deutlich gegen Schalke und legen im Meister-Duell mit Dortmund vor.

90. Minute + 2: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - FC Schalke 6:0, Torschütze: Mazraoui. Das halbe Dutzend ist voll. Mané steckt am Strafraum für Mazraoui durch, der sich Schwolow ausguckt. Der Marokkaner schlenzt den Ball herrlich platziert an den Innenpfosten.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Müller! Der Routinier spielt Schwolow den Ball genau in die Armee. Da hat ihm offenbar die letzte Kraft gefehlt.

87. Minute: Wieder ist der Ball im Tor. Sané schickt Mazraoui, der aus kurzer Distanz Schwolow anschießt. Den Abpraller macht Goretzka per Kopf rein. Der deutsche Nationalspieler stand in der Szene aber deutlich im Abseits.

85. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Mané für Musiala, Upamecano für de Ligt.

83. Minute: Die Chance für Musiala! Der Youngster foppt einen Schalker mit der Hacke und streichelt den Ball mit der Innenseite in Richtung rechten Ecke. Schwolow taucht ab und lenkt den Ball um den Pfosten herum.

80. Minute: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - FC Schalke 5:0, Torschütze: Tel. Der fünfte Streich. Musiala spitzelt den Ball am schwachen Yoshida vorbei. Tel kreuzt gedankenschnell vor dem Tor und legt den Ball flach an Schwolow vorbei ins lange Ecke.

76. Minute: Der Dampf ist raus. Bayern tut nur noch das Nötigste. Und Schalke bringt einfach keine Gefahr auf den Platz. So wird es wohl ein deutlicher Sieg für die Münchner, die sich nachher anschauen können, was der BVB heute Abend gegen Gladbach macht.

71. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Tel ersetzt Doppelpacker Gnabry. Goretzka kommt positionsgetreu für Kimmich in die Partie.

70. Minute: Kral probiert es aus der Drehung heraus. Doch der Ball fliegt deutlich über den Querbalken hinweg.

Doppelpacker gegen Schalke: Bayerns Serge Gnabry (re.). © IMAGO/ULMER

65. Minute: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - FC Schalke 4:0, Torschütze: Gnabry. Jetzt wird es deutlich. Pavard köpft den Ball nach einem königsblauen Standard raus. Yoshida verstolpert den Ball im Duell mit Gnabry, der auf und davon sprintet. Der Schwabe umkurvt Schwolow und schiebt ganz sicher ein. Das ist ein Statement im Meisterkampf!

64. Minute: Wechsel bei Bayern: Gravenberch darf für Coman ran.

63. Minute: Das muss das 4:0 sein! Müller bugsiert den Ball nach einem Coman-Querpass am rechten Pfosten vorbei. Da rauft er sich die Haare.

61. Minute: Ein langer Ball kommt nicht bei Coman an. Die Bayern haben zwei Gänge zurück geschalten. Die Südkurve feiert schon: „Deutscher Fußballmeister, F-C-B!“

58. Minute: Bayern nimmt jetzt etwas Tempo raus. Dieser siegt dürfte den Münchnern, die damit im Meister-Duell mit Dortmund vorlegen, nicht mehr zu nehmen sein.

53. Minute: Bülter kommt vor das Tor. Seinen Querpass fängt aber Goalie Sommer aber. Die Gelsenkirchener können keinen Druck aufbauen.

50. Minute: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - FC Schalke 3:0, Torschütze: Gnabry. Die Entscheidung? Cancelo behauptet sich stark am linken Flügel an der Grundlinie. Überlegt spielt der Portugiese auf Gnabry zurück, der einen Schalker Gegenspieler ins Leere laufen lässt und flach abschließt.

50. Minute: Die Münchner pressen weiter erbarmungslos. Vor allem Müller und Sané schieben vorne drauf. Bayern sucht die Entscheidung.

46. Minute: Schalke kommt mit Dampf aus der Kabine. Ein Schuss von Latza wird am Strafraum geblockt. Glaubt S04 noch an eine Chance?

46. Minute: Wechsel bei Schalke: Yoshida kommt für Brunner.

46. Minute: Weiter geht es in der Fröttmaninger Arena!

Gegen Schalke gefordert: Joao Cancelo (re.) und die Bayern. © IMAGO/Eduard Martin

45. Minute + 4: Pause in München! Die Bayern gehen mit einer klaren Führung in die Kabine.

45. Minuten: Vier Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Cleverer Angriff. Coman chippt den Ball an den Fünfmeterraum, Gnabry köpft auf das Tor. Doch Schwolow ist unten und krallt sich die Kugel. Da hat mehr Dampf hinter dem Abschluss gefehlt.

40. Minute: Das Spiel ist ruhiger geworden. Bayern geht vor der Pause in den Verwaltungsmodus über. Schalkes Mittelstürmer Michael Frey rennt sich immer wieder fest.

36. Minute: Taktisches Foul von Bülter. Dafür sieht der Angreifer die Gelbe Karte und ist am nächsten Spieltag gesperrt - mitten im Abstiegskampf.

33. Minute: Nächster Konter der Bayern. Doch der letzte Pass von Comann auf Gnabry ist zu ungenau. Machen die Münchner schon in der ersten Halbzeit alles klar?

29. Minute: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - FC Schalke 2:0, Torschütze: Kimmich (Foulelfmeter). Der Mittelfeldstratege verwandelt sicher unten rechts. Der Schwabe schickt Schwolow vom Punkt in die falsche Ecke.

28. Minute: Elfmeter für Bayern. Der Referee gibt den Strafstoß.

26. Minute: Musiala geht im Strafraum der Schalker zu Boden. Der Youngster bekommt einen Arm im Gesicht ab. Schiedsrichter Dingert schaut sich die Szene auf Video nochmal an.

24. Minute: Schalke kontert. Aber Bülter foult Mazraoui. „Königsblau“ versucht, für Entlastung zu sorgen. Das gelingt aber eher mäßig.

21. Minute: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - FC Schalke 1:0, Torschütze: Müller. Die Führung! Müller leitet die Szene ein. Musiala lässt den Ball durch, den Sané in den Rückraum ablegt. In diesem kreuzt Raumdeuter Müller und bugsiert den Ball überlegt mit der Innenseite an Schwolow vorbei. Das hatte sich angedeutet.

18. Minute: Blick auf die anderen Plätze. Bochum führt im Abstiegskampf 1:0 gegen Augsburg. Dasselbe gilt für Wolfsburg gegen Hoffenheim und für Union gegen Freiburg.

15. Minute: Müller! Ein Ping-Pong-Ball landet beim Weltmeister, der die kurze Ecke anvisiert. Schwolow lenkt den Ball um den Pfosten. Bayern ist drückend überlegen.

13. Minute: Nächste Großchance für München! Mazraoui flankt von rechts von der Grundlinie genau vor das Tor. Doch Gnabry verpasst die Kugel zwei Meter vor dem Kasten. Bayern drückt.

11. Minute: Riesen-Chance für die Bayern! Müller kommt über die Grundlinie in die Box, umkurvt Keeper Schwolow und legt für Coman ab. Doch der Franzose schießt aus kürzester Distanz den einzigen Schalker auf der Linie an.

9. Minute: Bei Schalke sitzt Torjäger Terodde übrigens auf der Bank. Damit könnte „Königsblau“ gegen später nochmal richtig nachlegen.

7. Minute: Erst Chance für Bayern! Gnabry versucht es mit einem wuchtigen Schuss. Schwolow ist aber unten und wehrt ab.

6. Minute: Bayern steht hoch und lässt Ball und Gegner laufen. Das lässt sich gut an für die Münchner, die jedoch noch nicht ans Tor duchkommen. Schalke gewinnt offensiv kaum einen Zweikampf.

3. Minute: Da war mehr drin! Gnabry ist bei einem Konter eigentlich schon durch, vergisst aber den Ball. Sein Zuspiel auf Müller ist dann zu schlampig. Die erste gefährliche Szene der Münchner.

1. Minute: Los geht es in München mit dem nächsten Meister-Krimi in dieser Saison!

Update vom 13. Mai, 15.15 Uhr: Hat S04 auch nur den Hauch einer Chance bei den Bayern? Für Schalke geht es hier und heute gegen den Abstieg. Die Gelsenkirchener stehen an diesem Samstagnachmittag mit 30 Punkten auf Platz 15 der Tabelle.

„Sie spielen Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Das ist mutig, so zu spielen. Sie spielen sehr laufintensiv, nehmen ihre Standards sehr ernst und sind da gefährlich“, sagt Münchens Trainer vor der Partie bei Sky. Am Freitagabend verlor Hertha BSC 2:5 in Köln, weswegen die Berliner mehr denn je in dieser Saison vor dem Abstieg stehen.

Tabellenkeller der Bundesliga: Punkte: Tore: 14. TSG Hoffenheim 32 42:52 15. FC Schalke 30 31:59 16. VfB Stuttgart 28 39:54 17. VfL Bochum 28 33:69 18. Hertha BSC 25 39:67

Update vom 13. Mai, 14.55 Uhr: Borussia Dortmund (64 Punkte) muss heute nachziehen, was Sportdirektor Sebastian Kehl eigenen Aussagen überhaupt nicht passt. Der BVB ist im Topspiel am Samstag ab 18.30 Uhr daheim gegen Borussia Mönchengladbach gefordert.

Stehen die Westfalen nach einem Sieg der Bayern (65) noch mehr unter Druck? Oder leistet „Königsblau“ für den ewigen Rivalen tatsächlich Schützenhilfe? „Wenn Schalke am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch einträgt“, sagte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal bei der Ausstellung „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ in der Zeche Zollverein. Zu gewagt?

Update vom 13. Mai, 14.45 Uhr: Rund um den Meister-Krimi nimmt Mitte Mai natürlich auch der Transfermarkt wieder Fahrt auf. Laut einem Frankreich-Experten tendiert Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) zu einem Transfer zum FC Bayern.

„Kolo Muani wird gehandelt, aber nicht mit Priorität. Er tendiert mehr zum FC Bayern. Deswegen forciert PSG die Personalie Victor Osimhen“, erklärte Sportjournalist Alexis Menuge (unter anderem L‘Equipe) im Gespräch mit fr.de und tz.de von Ippen Media.

Heute stürmt wohl Serge Gnaby ganz vorne. Der Schwabe ist aber auch kein klassischer Mittelstürmer. Eric Maxim Choupo-Moting ist seit seiner Vertragsverlängerung dagegen eigentlich nur noch verletzt.

Klare Anweisungen: Thomas Tuchel (li.) und Jamal Musiala (Mi.) beim FC Bayern. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Update vom 13. Mai, 14.30 Uhr: Thomas Müller und Jamal Musiala spielen also beiden, nicht entweder oder. Dürfte heißen: Die beiden Kreativen werden hinter der Spitze auf den Außen von Kingsley Coman und Leroy Sané flankiert. Serge Gnabry dürfte im Sturm auflaufen.

Update vom 13. Mai, 14.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: FCB-Coach Thomas Tuchel bringt Thomas Müller und Jamal Musiala von Anfang an. Dayot Upamecano, Sadio Mané und Leon Goretzka sitzen erstmal auf der Bank. Eric Maxim Choupo-Moting fehlt verletzt im Kader für das Schalke-Spiel. Bleibt die Frage: Spielt Serge Gnabry im Sturm oder Müller?

Aufstellung Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Kimmich - Coman, Musiala, Müller, Sané - Gnabry

Erstmeldung vom 13. Mai: München – Kann der FC Bayern vorlegen? Der Meisterkampf der Fußball-Bundesliga ist so spannend wie vermutlich seit elf Jahren nicht mehr, als Borussia Dortmund letztmals die Schale holte.

Am Samstag (ab 15.30 Uhr) müssen die Münchner gegen den FC Schalke ran. Auf der Pressekonferenz zur Partie gegen „Königsblau“ deutete FCB-Coach Thomas Tuchel einen Startelf-Einsatz von Thomas Müller an.

„Das entscheidet in erster Linie mal Thomas selber. Er spielt hier um seine zwölfte deutsche Meisterschaft und sind komplett darauf fokussiert, diese mit ihm zu holen. Alles andere halte ich für komplett übertrieben und weit übers Ziel hinausgeschossen“, sagte Tuchel auf der PK zu den ständigen Diskussionen um die bajuwarische Identifikationsfigur: „Er ist ein wichtiger Bestandteil, auch wenn er ein paarmal von der Bank kam. Aber daraus ein Karriereende abzuleiten, verfehlt das Ziel um ein Weites.“

Zur Einordnung: Der 33-jährige Müller stand unter Tuchel in der Bundesliga zuletzt zweimal nicht in der Anfangsformation der Münchner. Auch im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City kam er zweimal nur von der Bank. „Thomas hat es gutgetan, ein bisschen zu verzichten. Er hat drei Einheiten voll mitgemacht und ist bereit für morgen“, meinte Tuchel nun.

Im Video: Thomas Tuchel spricht über die Bedeutung von Thomas Müller für Bayern

Darf Müller, der in Weilheim geboren wurde und in Otterfing südlich von München lebt, gegen S04 also wieder von Anfang an ran? Für den „Oldie“ könnte Youngster Jamal Musiala aus der Startelf rücken, der seit Wochen etwas gehemmt wirkt.

Verfolgen Sie den nächsten Meister-Kracher der Bayern gegen Schalke heute Nachmittag ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)