Bosse teilen Mané Bayern-Entscheidung mit

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Sadio Mané und der FC Bayern: Was mit viel Hoffnung begann, entwickelte sich schnell zur Enttäuschung. Nun soll es offenbar nicht weitergehen.

München – Als Robert Lewandowski den FC Bayern im vergangenen Sommer gen Barcelona verließ, klaffte in der Offensive eine große Lücke. Sadio Mané sollte diese füllen, wurde als Königstransfer gefeiert. Doch Mané kam nie richtig in München an, konnte nicht mal im Ansatz an seine Leistungen anknüpfen, die er beim FC Liverpool gezeigt hatte. Innerhalb weniger Monate entwickelte er sich deshalb zum Transfer-Flop für die Münchner, der nach seiner Verletzung im Winter vor allem abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgte.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Position: Sturm Aktueller Marktwert: 25 Millionen Euro

Bosse des FC Bayern teilen Mané Entscheidung mit

Kurz vor dem Auftakt der Vorbereitung beim FC Bayern sollen die Bayern-Bosse ihm nun offenbar mitgeteilt haben, dass sie nicht mehr mit ihm planen. Das zumindest berichtet der Kicker. Demnach geht es den Verantwortlichen auch darum, sein üppiges Gehalt von rund 20 Millionen Euro zu sparen, um es anderweitig einsetzen zu können. Schließlich soll unter anderen noch Harry Kane von Tottenham Hotspur kommen.

Sadio Mané, so hofft der FC Bayern offenbar, soll den Verein hingegen so schnell wie möglich verlassen, es gibt zahlreiche Gerüchte zu Klubs aus Saudi-Arabien, die bereit sein sollen, den 31-Jährigen zu verpflichten. Dafür ist der Verein laut Sky sogar bereit, ein dickes Transfer-Minus hinzunehmen. Ein zahlungskräftiger Verein aus Saudi-Arabien wäre aber sicher auch bereit, die erhoffte Transfersumme an die Münchner zu überweisen.

Das Kapitel FC Bayern ist für Sadio Mané offenbar beendet. © Markus Fischer/imago

Rückschlag für Mané: Bayern-Bosse planen nicht mehr mit Senegalesen

Für Mané dürfte die Ansage der Bayern-Bosse ein herber Rückschlag sein, da er gehofft hatte, in der kommenden Saison noch einmal beim FC Bayern angreifen zu können. Erst kürzlich sagte er dem senegalesischen TV-Sender 2sTV: „Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren“. Die Münchner seien eine große Herausforderung und dieser würde er sich gerne stellen: „Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern.“

Dazu wird es voraussichtlich nicht kommen. Der FC Bayern startet am 13. Juli offiziell in die Vorbereitung, nach medizinischen Tests warten knackige Wochen auf die Mannschaft. Neben einem Trainingslager am Tegernsee reist die Mannschaft nach Japan und Singapur, wo hochkarätige Tests gegen Manchester City und den FC Liverpool geplant sind. Geht es nach den Bayern-Bossen, ist Mané dann schon offenbar bei seinem neuen Arbeitgeber. (msb)