Bayern vor Verpflichtung von Kim: Erste Details sickern durch

Von: Lina Krull

Der Wechsel von Min-Jae Kim zu Bayern München steht wohl kurz bevor. Nun kommen erste Details zum möglichen Vertrag ans Tageslicht.

München – Die ersten Gespräche zwischen dem FC Bayern München und den Beratern des Neapel-Verteidigers Min-Jae Kim verliefen schonmal positiv. Jetzt steht die Vertragsunterzeichnung laut Fabrizio Romano kurz bevor. Weitere Details zu Kims möglichem Vertrag wurden zudem preisgegeben.

Min-Jae Kim Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeongsi, Südkorea Verein: SSC Neapel Position: Innenverteidiger Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Einigung zwischen Kim und Bayern München in Endphase

Wie der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano auf seinem Twitter-Account verkündete, soll der 26-jährige Kim einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Einigung zwischen beiden Parteien sei schon in der Endphase. „Er ist bereit zu akzeptieren, hat aber noch nicht unterschrieben“, schreibt Romano in dem Tweet. Am 1. Juli wird Kims Ausstiegsklausel in Kraft treten. „Wenn nicht andere Vereine nächste Woche ein neues, höheres Gehaltsangebot unterbreiten, wird Kim zu Bayern wechseln“, ist sich der Transfer-Spezialist sicher.

Das französische Portal „Foot Mercato“ bekräftigt Romanos Aussagen. Ein Gehalt von 10 Millionen Euro netto soll der Südkoreaner bei den Münchnern beziehen sowie einen langfristigen Vertrag erhalten. Laut des Portals wurden die anderen Vereine mit Interesse an dem Top-Verteidiger bereits informiert. Wie die „tz“ erfuhr, könnte sich ein Abschluss des potenziellen Transfers noch ein wenig hinauszögern. Kim nimmt seit Donnerstag für drei Wochen an dem in Südkorea obligatorischen Basis­training im Militär teil.

Hainer zu Hernandez-Ersatz: „Wir müssen wir mal sehen, was der Transfersommer bringt“

Min-Jae Kim, der bereits 49 Mal bei der südkoreanischen Nationalmannschaft zum Einsatz kam, soll beim FC Bayern die Nachfolge von Lucas Hernandez antreten. Der Franzose wird voraussichtlich den Club im Sommer verlassen.

„Ich habe auch vernommen, dass Paris Saint-Germain um ihn buhlt. Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt müssen wir mal sehen, was der Transfersommer bringt“, sagte Bayern-Boss Herbert Hainer bei Sky über Hernandez. Indessen beschwerten sich zwei Bayern-Stars öffentlich über die vergangene Saison. Der Präsident reagierte. (dpa/likr)